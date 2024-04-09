Решение об этом принимает мэрия, подчеркнули в компании

09 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Кот греется на теплой батарее / Фото: unsplash.com

Отопительный сезон в Барнауле завершится, когда средняя температура воздуха на улице будет выше +8 градусов в течение пяти суток, сообщили в СГК.

Однако из этого правила могут сделать и исключение в случае прогноза на похолодание, подчеркнули в компании.

Также в СГК уточнили, что решение о завершении отопительного сезона принимают не энергетики, а администрация города.

Ранее на вопрос об отключении отопления отвечали и в мэрии Бийска.