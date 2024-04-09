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В СГК рассказали, когда в Барнауле отключат отопление

Решение об этом принимает мэрия, подчеркнули в компании

09 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Кот греется на теплой батарее / Фото: unsplash.com
Кот греется на теплой батарее / Фото: unsplash.com

Отопительный сезон в Барнауле завершится, когда средняя температура воздуха на улице будет выше +8 градусов в течение пяти суток, сообщили в СГК.

Однако из этого правила могут сделать и исключение в случае прогноза на похолодание, подчеркнули в компании.

Также в СГК уточнили, что решение о завершении отопительного сезона принимают не энергетики, а администрация города.

Ранее на вопрос об отключении отопления отвечали и в мэрии Бийска.

Барнаул отопительный сезон

Комментарии 30

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В настоящее

10:55:27 09-04-2024

Время может компания СГК уменьшить температуру теплоносителя? На улице температура воздуха более 10 градусов тепла. Трубы огнянные. Кто этот решает вопрос? Или ни кто?

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Гость

13:07:00 09-04-2024

В настоящее (10:55:27 09-04-2024) Время может компания СГК уменьшить температуру теплоносител... У нас уже давно батареи чуть теплые. Наверное, с управляющей компанией надо вопрос решать, а не требовать, чтобы на уровне города всем отключили тепло.

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Гость

10:55:45 09-04-2024

Что происходит???Почему вдруг возник вопрос об прекращении теплоснабжения в начале апреля?И почему вновь вспомнили о ''правиле'' восемь на пять,отмененом ещё при президентстве Д.А.Медведеве???Что,уголь,мазут на исходе,или ТЭЦ на ладан дышит?Ведь это жжж не просто так жжж!!!А следом что,прощай горячая вода с апреля по сентябрь???Ой,что то не нравится мне эти толки!!!

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Гость

11:18:07 09-04-2024

Они весной как в январе топят, чтобы побольше денег с населения содрать.

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Гость

11:20:07 09-04-2024

Скорей бы уже. В квартире жара. Топим улицу. Платим на полную катушку.

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Гость

11:35:32 09-04-2024

Неправда.Зимой и весной температурные нормы подачи теплоносителя разные.Технологически так заведено.Деньги мы платим за количество приобретаемого ресурса.Они бы может и рады продать нам побольше,но мы сами крутим носом,и отказываемся от блага,во имя якобы ''экономии''.

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гость

13:00:56 09-04-2024

Очень душно,и днём и ночью.
Отключите скорее.

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Гость

13:05:38 09-04-2024

гость (13:00:56 09-04-2024) Очень душно,и днём и ночью. Отключите скорее.... Ну отключите свои батареи, в чем проблема?

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Гость

13:37:51 09-04-2024

Гость (13:05:38 09-04-2024) Ну отключите свои батареи, в чем проблема? ... Они отключены. Причем всю зиму. И во всех комнатах. Одних стояков хватает для обогрева.

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Гость

13:54:50 09-04-2024

Гость (13:37:51 09-04-2024) Они отключены. Причем всю зиму. И во всех комнатах. Одних ст... Тогда обращайтесь в свою УК. У нас чётко регулируют подачу тепла, в квартире комфортно.

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Гость

13:58:19 09-04-2024

Гость (13:37:51 09-04-2024) Они отключены. Причем всю зиму. И во всех комнатах. Одних ст... а смысл отключать, если будешь платить как весь дом. Помещение должно отапливаться и проветриваться постоянно.

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Лиса

00:06:18 10-04-2024

гость (13:00:56 09-04-2024) Очень душно,и днём и ночью. Отключите скорее.... Подождите, ещё замерзать будете....

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Гость

13:29:35 09-04-2024

Если душно, открой окна....

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Гость

13:30:46 09-04-2024

Все равно до 6 мая не отключат. Хоть занойтесь... А если будет похолодание, то и дальше будут топить.

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Но есть же

13:49:06 09-04-2024

Какие то нормы весеннего осеннего и зимнего периодов температурного режима теплоносителя. Но что сейчас как зимой батареи огнянные
.

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Гость

13:54:58 09-04-2024

В ноябре 2022 стояли морозы за -30, а в ноябре 2023 18 числа была плюсовая температура. Стоит посмотреть в квитанцию сумма за теплоснабжение больше не потому что тариф увеличился, а хапуги-монополисты СГК подали больше ГКилокалорий на дома.

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Гость

14:01:59 09-04-2024

Мы вообще то в Сибири живем с резко континентальным климатом. Сейчас тепло, а через несколько дней похолодание. Вот в мае- да. Не отключают, даже когда жара стоит, но пока праздники майские не закончатся- мэр Барнаула не подписывает бумажку об окончании отопительного сезона. Да и БТСК старается тогда с жаром поднажать.А сейчас у нас совсем не жарко. Батареи слегка теплые и мы, наоборот мерзнем, когда на улице не так тепло как сегодня...И при этом платим бешенные деньги. Вот, что действительно возмущает.

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Гость

14:03:34 09-04-2024

Догадываюсь,кому тут жар кости ломит от стояка всю зиму-''небраттям нашим'' ципсошным.А вот шиш вам!!!Ни мы не купимся, ни власть наша!!!Отопительный сезон у нас в Сибири закончится в середине мая.А вы облизывайтесь!!!

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Гость

14:10:41 09-04-2024

Вообще в доме за регулировку, начисления, сбор денег отвечает управляющая организация. Оплата за ресурсы также поступает на счета УК.

СГК только подает ресурс к границе дома.

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Гость

15:06:41 09-04-2024

Гость (14:10:41 09-04-2024) Вообще в доме за регулировку, начисления, сбор денег отвечае...
Квитанцию давно в руках держали? Наши "квитанции" по всей России приводят как образец информирования населения о коммунальных услугах, там в двух последних графах указан ИНН и наименование получателя платежа. За горячую воду и отопление в большинстве случаев это Сибирская теплосбытовая компания.

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Гость

15:25:44 09-04-2024

Гость (15:06:41 09-04-2024) Квитанцию давно в руках держали? Наши "квитанции" по все... Если Вы перестанете платить за отопление, то в суд подаст управляшка, а не СГК. Так как исполнителем услуг является управляшка. И на счет УК поступают ваши деньги. "На заборе тоже написано".....

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Гость

15:36:38 09-04-2024

Гость (15:25:44 09-04-2024) Если Вы перестанете платить за отопление, то в суд подаст уп... Продолжайте верить в пршельцев с Ниберу

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Гость

02:29:43 10-04-2024

Гость (15:25:44 09-04-2024) Если Вы перестанете платить за отопление, то в суд подаст уп... Управляющая компания это гарант перед поставщиками, что жильцы будут платить по счетам, да поставщик требует деньги в первую очередь с управляющей компании, с та уже следовательно с пользователя. И головушкой своей подумайте не уж то Поставщик совсеми будет судиться, нет он судится с УК, так как та именно есть как по договору представитель жильцов, и такова судебная система.

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Гость

14:38:02 09-04-2024

В 20-х числах апреля вполне можно отключать отопление. Коротко-временные похолодания могут быть, но для этого есть обогреватели. На много дешевле оплата квитанции будет без отопления.

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Гость

15:13:10 09-04-2024

Ну,слава Богу!Адепты электрогреек начали подтягиваться.Куда без вас?А подскажите,у вас киловатт час до сих пор четыре копейки стоит? Чтобы обогреть нашу самую среднюю халупу,надо ставить ваши душегубки в каждом углу,или один-два мощных самодельных козла на пес знает сколько киловатт,и бояться, что тот или другой сейчас пыхнут!!!А денажки до пожара между прочим даже не капают,а текут рекой!!!Так в чем же экономия то???

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Гость

21:12:35 09-04-2024

Гость (15:13:10 09-04-2024) Ну,слава Богу!Адепты электрогреек начали подтягиваться.Куда ... Адепту батарей. Чтобы обогреть вашу халупу, лучше вообще не выключать отопление даже летом.

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Гость

15:33:58 09-04-2024

Гость (15:06:41 09-04-2024) Квитанцию давно в руках держали? Наши "квитанции" по все... Получатели указаны в квитанции как конечные. Вначале все денежки идут на счета УК , а потом уже ресурсовикам. УК не всегда рассчитывается с ресурсниками, поэтому законодатели придумали ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ между РСО Ии собственниками!

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Гость

15:50:40 09-04-2024

Алтайский край тем и уникален, что коммунальные платежи, принятые по Системе ГОРОД, перечисляются банками сразу на расчётные счета ресурсовиков, минуя счета УК. Иное возможно только с согласия поставщика услуги.

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Гость

16:22:13 09-04-2024

Гость (15:50:40 09-04-2024) Алтайский край тем и уникален, что коммунальные платежи, при... Но-но. Только почему многие ук не рассчитавшись с ресурсовиками, банкротятся и уходят с деньгами....

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Старожил

09:12:20 10-04-2024

Полагаю, не отключать нужно, а снизить температу подачи, особенно в дневные дни. Да, вода в кране станет не такой горячей. Но, так не возможно жить. Все окна, настежь, в квартире жара и сквозняки. Балкон почти всю зиму не закрывался. За исключением, тех морозных дней. Но, совсем отключать рано. В кв. на северной стороне и на верхних этажах жарко не бывает.

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