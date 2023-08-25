Врачи дали несколько советов, как уменьшить негативное влияние Солнца

25 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Ученые сообщают об очередной магнитной буре. Сообщается, что на выходных геомагнитные возмущения будут особенно заметными. Влияние Солнца могут ощутить на себе метеозависимые люди.

Рассказываем, когда ждать приход магнитных бурь, насколько мощными они будут и как их пережить.

1 Когда ждать магнитных бурь? По версии некоторых учёных, магнитная буря уже идет. Как amic.ru сообщал ранее со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, специалисты спрогнозировали затяжную четырёхдневную бурю. По оценке специалистов, геомагнитные возмущения начались еще 22 августа. Впрочем, пик еще впереди.

2 Когда магнитные бури будут особенно мощными? Как сообщалось ранее, своего пика магнитная буря достигнет 26 августа. Об этом же в бесете с RT рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов. "Сильное влияние оказывают потоки солнечного ветра, которые, возможно, возникнут после 25 августа", — цитирует его телеканал

3 Насколько сильной будет магнитная буря 26 августа? Не слишком сильной. По данным специалистов, мощность геомагнитных возмущений составит 4 балла. По классификации это слабая магнитная буря. При этом в научной среде есть мнение, что метеозависимые люди способны улавливать даже такие колебания.