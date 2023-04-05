Для службы по контракту необходим уровень образования не меньше 9 классов, а для некоторых должностей – 11 классов. Также для замещения на ряде должностей может понадобиться среднее профессиональное образование (колледж, техникум). Перечень можно посмотреть здесь.

Кроме того, учитывается состояние здоровье. У претендента должна быть категория А (годен к военной службе) или категория Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями).

Также кандидаты в контрактники должны уметь работать в команде и быть "материально ответственными".