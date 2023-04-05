Кого в России принимают на службу по контракту и какие льготы есть у служащих?
Для поступления на контрактную службу нужно соблюсти несколько условий, в том числе по здоровью
05 апреля 2023, 08:30, Анастасия Бичакова
Служба по контракту – это военная деятельность в Вооружённых силах на добровольной основе.
На каких условиях принимают на службу по контракту и какие льготы есть у контрактников в России – разобрался amic.ru.
Какие требования предъявляют к контрактникам?
Для службы по контракту необходим уровень образования не меньше 9 классов, а для некоторых должностей – 11 классов. Также для замещения на ряде должностей может понадобиться среднее профессиональное образование (колледж, техникум). Перечень можно посмотреть здесь.
Кроме того, учитывается состояние здоровье. У претендента должна быть категория А (годен к военной службе) или категория Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями).
Также кандидаты в контрактники должны уметь работать в команде и быть "материально ответственными".
Что нужно сделать для поступления на военную службу по контракту?
Как сообщают на сайте Минобороны, для поступления на военную службу по контракту нужно:
- собрать документы для поступления на военную службу. Также нужно пройти обследование. С полным списком всех документов и обследований ознакомиться можно по ссылке;
- подать заявление о приёме на военную службу;
- выполнить тесты для оценки профпригодности к службе. Психологическое тестирование можно пройти по ссылке;
- сдать нормативы по физической подготовке. С требованиями можно ознакомиться здесь;
- если комиссия признала кандидата годным, то он получает документы и отправляется в часть;
- получить воинские "перевозочные документы" и предписание;
- прибыть в воинскую часть и заключить контракт;
- пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки. Подробнее о сроках его прохождения можно прочитать здесь.
Сколько получают контрактники в России?
Примерный размер денежного довольствия у контрактников в России – от 42 до 250 тыс. рублей в зависимости от воинского звания, должности и выполняемых задач.
Например, такие суммы предлагают в Алтайском крае, говорится в формализованном тексте объявления о поступлении на военную службу (имеется в распоряжении у amic.ru).
На сайте "Объясняем.рф" подчёркивают, что в зоне СВО рядовые контрактники получают денежное довольствие в размере 195 тыс. рублей, командиры взвода – 225 тыс., а командиры батальона – 243 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, служащим ежегодно выплачивают материальную помощь – один месячный оклад денежного содержания, пишут на сайте Минобороны.
Какие льготы есть у служащих по контракту?
В России контрактникам положены следующие льготы:
- служебное жильё на время службы или ежемесячная денежная компенсация за наём жилья;
- вступление в накопительно-ипотечную систему;
- ежегодный "основной отпуск" от 30 до 60 суток. Его длительность зависит от выслуги лет;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- трёхразовое питание по месту службы;
- бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы;
- бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск из ряда удалённых регионов России, а также на избранное место жительства при увольнении со службы;
- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы;
- страхование жизни и здоровья;
- право на первоочередное поступление детей в детский сад, школу и институт.
08:53:00 05-04-2023
Амик, напишите, кого берут в добровольцы, требования к ним по здоровью и физподготовке какие предъявляются?
09:13:12 05-04-2023
требования к ним по здоровью и физподготовке" В военкомат позвони-там всё расскажут. Или лучше сходи.
10:55:57 05-04-2023
Никакие нормативы по физподготовке не сдаются. Курса интенсивной общевойсковой подготовки тоже нет. Брат 30 ноября прибыл в Алейск из Барнаула, а первого декабря был уже в Луганской области. И денежного довольствия в размере 195 тыс. тоже не получил, за два календарных месяца его денежное довольствие составило порядка 65 тыс. руб. Поступил в госпиталь с пневмонией, на фоне которой осложнение и результат - оторвался тромб, смерть (взяли с варикозом, поэтому тромбофлемит и легочная эмболия). Похоронили. По всем выплатам, о которых везде вещают красиво и уверенно - тоже вопрос "получит ли их мама?" По выплате по указу президента 98 уже сказали - не будет, он ведь сам умер, а не погиб. Хотя читаю приказ, там прописано гибель (смерть), может я что-то не понимаю. Поэтому, ребята, мужчины, мальчишки, не ведитесь на большие деньги, которые обещают, вы нужны своим родным и близким ЖИВЫМИ, а не деньги большие от вас (которые еще раз повторюсь не факт, что получите).
12:03:59 05-04-2023
Наталья (10:55:57 05-04-2023)Никакие нормативы по физподготовке не сдаются. Курса интенси... Добровольцем пошёл? Или был призван?
12:07:08 05-04-2023
Наталья (10:55:57 05-04-2023)Никакие нормативы по физподготовке не сдаются. Курса интенси... а как он за сутки из Барнаула в Луганск добрался?
12:45:49 05-04-2023
Гость (12:07:08 05-04-2023)Наталья (10:55:57 05-04-2023)Никакие нормативы по физподгото... 30 ноября уехал из Барнаула в Алейск. 01 декабря из Алейска до Новосибирска, там Екатеринбург, далее Червонопоповка; про разницу во времени не забывайте.
15:24:03 05-04-2023
Наталья (12:45:49 05-04-2023)Гость (12:07:08 05-04-2023)Наталья (10:55:57 05-04-2023)Ника... От Новосибирска до Екатеринбурга поезд едет 21 час,от Екатеринбурга до Москвы сутки,до Луганска тоже нужно ехать,это без учёта пересадок и прочего,разница во времени 5 часов,как он за сутки мог добраться?
13:16:59 05-04-2023
Наталья (10:55:57 05-04-2023)Никакие нормативы по физподготовке не сдаются. Курса интенси... Интересная информация. И даже полезная. Раз не боитесь писать, значит правда. Еще интересны официальные запросы в уполномоченные органы по поводу зарплаты и их официальные ответы
14:12:05 05-04-2023
Гость (13:16:59 05-04-2023)Наталья (10:55:57 05-04-2023)Никакие нормативы по физподгото... Написали письмо заказное в часть в Алейск, ждем ответ. Обращались в правительство Алт. края, они перенаправили обращение в военный комиссариат Алт. края, от комиссариата пришло письмо - "Ваше обращение в части денежного довольствия направлено в часть г. Алейск" Пока ждем официального ответа, возможно, разберутся, если же нет - настроены обращаться дальше куда только можно, вплоть до следственного комитета РФ. Дело не в самих деньгах, дело принципа - с экранов ТВ все хорошо и здОрово, и платят им очень много; нам его не вернуть уже, к сожалению....может, мама остаток жизни сможет прожить, не нуждаясь, не экономя со своей пенсии 17 тыс. руб.
12:12:57 06-04-2023
Гость (14:12:05 05-04-2023) Написали письмо заказное в часть в Алейск, ждем ответ. Обращ... Дело не в самих деньгах, дело принципа ---- тоже так думаю. Я просто помню время, когда ветеранам Афгана говорили, мы вас туда не посылали. Хочется верить, что сейчас не так
11:56:17 05-04-2023
Тоже посмеялся. Представил, что пришел толстый доброволец, а его выгнали
12:04:05 05-04-2023
что то не пахнет тут патриотизмом...
12:36:37 05-04-2023
Гость (10:59:07 05-04-2023)Пуле без разницы сколько раз сможешь подтянуться. Для мясны... Какие пули? Там картонные дроны из австралии теперь за нашими охотятся.
12:43:38 05-04-2023
Вопрос (12:03:59 05-04-2023)Наталья (10:55:57 05-04-2023)Никакие нормативы по физподгото... Сам контракт подписал на Цеховой, 25
12:58:01 05-04-2023
Гость (12:07:08 05-04-2023)Наталья (10:55:57 05-04-2023)Никакие нормативы по физподгото... очередная "дочь офицера")
14:12:58 05-04-2023
Гость (12:58:01 05-04-2023)Гость (12:07:08 05-04-2023)Наталья (10:55:57 05-04-2023)Ника... Нет. Похоронившая родного брата.
15:34:23 05-04-2023
Гость (15:24:03 05-04-2023)Наталья (12:45:49 05-04-2023)Гость (12:07:08 05-04-2023)Ната... Самолеты есть.
12:10:38 06-04-2023
Гость (15:34:23 05-04-2023) Самолеты есть.... Ну вы попробуйте из Алейска за сутки добраться в Луганск даже на самолете. С учетом потери времени в военкомате , пересадки и пр.
12:02:50 06-04-2023
Все мобилизованные и добровольцы из моих близких и знакомых получают все выплаты,которые были обещаны.Более того,семьям оказывают помощь по требованию,а на отопительный сезон ,тем кто нуждается,были выделены дрова итд.Брат мужа с начала сво уже 2 раза был в отпуске.Контрактник.
12:15:08 06-04-2023
Виктория (12:02:50 06-04-2023) Все мобилизованные и добровольцы из моих близких и знакомых... Приятная информация. Хочется верить, что женщина, похоронившая брата, тоже с этим разберется