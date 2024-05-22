Кого в России ждет повышение пенсии с 1 июня 2024 года?
Таких категорий несколько
22 мая 2024, 08:14, ИА Амител
Российские рубли / Фото: amic.ru
Несколько категорий пенсионеров получат прибавку в июне 2024 года. Большую индексацию страховых и социальных пенсий проводят раз в год. Но отдельные получатели выплат могут рассчитывать на увеличение и в другие даты.
О том, кому именно повысят пенсию с 1 июня 2024 года, – в материале amic.ru.
1
Кому повысят пенсию с 1 июня 2024 года?
Всего на прибавку в июне 2024-го смогут рассчитывать три категории пенсионеров:
- те, кому исполнилось 80 лет;
- получившие инвалидность;
- уволившиеся с работы.
2
Пенсионеры, отметившие 80-летие
Пенсионерам, достигшим 80-летия, Соцфонд России удваивает фиксированную пенсионную выплату. В 2024-м размер этой выплаты составляет 8134 рубля 88 копеек. Соответственно, именно на столько увеличится пенсия у тех, кто в мае отметил 80-й день рождения.
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Пенсионеры, получившие инвалидность
Точно такая же прибавка (8134,88 рубля) положена пенсионерам, которые в мае 2024 года оформили инвалидность I группы. Подтверждения не нужны – фиксированную выплату удвоят автоматически.
Важно: удвоить выплату могут лишь по одной из двух вышеназванных причин. Если у пенсионера есть инвалидность I группы, по достижении 80 лет прибавку он не получит. Так и уже достигшие 80-летия россияне в случае получения первой группы инвалидности не смогут рассчитывать на повторное повышение пенсии.
Такую же пенсию выплатят инвалидам, которым в мае 2024 года была установлена первая группа.
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Пенсионеры, уволившиеся с работы
Еще одна категория – люди, достигшие пенсионного возраста, которые уволились с работы в мае 2024 года. Напомним, работающим пенсионерам в России не проводят индексацию. Размер их пенсии меняется лишь незначительно: он "заморожен" до тех пор, пока человек продолжает свою трудовую деятельность.
Но тем, кто увольняется, положены все пропущенные индексации. Их проводят уже на следующий месяц после увольнения. Так что те, кто ушел с работы в мае, уже в июне начнут получать пенсию со всеми положенными индексациями и надбавками.
08:42:35 22-05-2024
Да уж...
14:31:22 22-05-2024
А какое громкое заявления,а по факту это уже давно является установленным правилом,исполнилось 80 лет,получи надбавку не зависимо от 1 июня и так в остальных случаях