Таких категорий несколько

22 мая 2024, 08:14, ИА Амител

Российские рубли / Фото: amic.ru

Несколько категорий пенсионеров получат прибавку в июне 2024 года. Большую индексацию страховых и социальных пенсий проводят раз в год. Но отдельные получатели выплат могут рассчитывать на увеличение и в другие даты.

О том, кому именно повысят пенсию с 1 июня 2024 года, – в материале amic.ru.

1 Кому повысят пенсию с 1 июня 2024 года? Всего на прибавку в июне 2024-го смогут рассчитывать три категории пенсионеров: те, кому исполнилось 80 лет;

получившие инвалидность;

уволившиеся с работы.

2 Пенсионеры, отметившие 80-летие Пенсионерам, достигшим 80-летия, Соцфонд России удваивает фиксированную пенсионную выплату. В 2024-м размер этой выплаты составляет 8134 рубля 88 копеек. Соответственно, именно на столько увеличится пенсия у тех, кто в мае отметил 80-й день рождения.

3 Пенсионеры, получившие инвалидность Точно такая же прибавка (8134,88 рубля) положена пенсионерам, которые в мае 2024 года оформили инвалидность I группы. Подтверждения не нужны – фиксированную выплату удвоят автоматически. Важно: удвоить выплату могут лишь по одной из двух вышеназванных причин. Если у пенсионера есть инвалидность I группы, по достижении 80 лет прибавку он не получит. Так и уже достигшие 80-летия россияне в случае получения первой группы инвалидности не смогут рассчитывать на повторное повышение пенсии. Такую же пенсию выплатят инвалидам, которым в мае 2024 года была установлена первая группа.