Дети в реанимации. Правда ли, что на Алтае вспышка коклюша и чем опасна эта болезнь
Последние три месяца в регионе растет заболеваемость коклюшем, пациентов даже подключают к ИВЛ
06 декабря 2023, 07:35, ИА Амител
В последние три месяца в Алтайском крае, как и в целом по России, растет заболеваемость коклюшем. За это время только в инфекционном отделении КГБУЗ "КК БСМП № 2" с таким клиническим диагнозом лечение прошли более 40 пациентов. Среди заболевших были и дети в возрасте до полугода. У некоторых из них коклюш протекал в тяжелой форме: потребовалось лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двух малышей даже подключали к аппарату ИВЛ. Об этом amic.ru сообщила главный детский инфекционист в регионе Галина Филиппова. Эксперт рассказала, чем опасен коклюш, как его распознать и что делать, чтобы не заразиться.
Что такое коклюш и какие у него симптомы?
Коклюш – это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis (она же палочка коклюша или коклюшная палочка). Передается инфекция воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет или чихает. Болеют им как взрослые, так и дети. Они же являются источником инфекции.
Галина Филиппова отмечает, что ранние симптомы коклюша похожи на обычную простуду. Появляется кашель, но при этом, как правило, нет повышения температуры тела. Инкубационный период заболевания составляет 7-14 дней, но иногда он может удлиняться до трех недель. Кашель постепенно становится приступообразным и частым, может сопровождаться задержкой дыхания, спазматическим вдохом и даже рвотой.
Один инфицированный коклюшем может заразить до 17 человек. Эксперт отмечает, что в особой зоне риска медики и учителя, которые находятся в прямом контакте с заболевшими.
"Если в коллективе или семье один человек заболел коклюшем, по статистике, им заражаются 80% восприимчивых к этой инфекции людей. Родителям стоит насторожиться, если ребенок кашляет в течение двух недель, если кашель в динамике нарастает, становится приступообразным. Если появляется кашель до рвоты, это тоже тревожный звоночек. В этих случаях нужно сдать ПЦР-мазок из ротоглотки на коклюш", – рекомендует Галина Филиппова.Взрослые могут болеть и без приступообразного кашля.
Особенно тяжело переносят коклюш дети первого года жизни и подростки: ночные приступы кашля сопровождаются нехваткой воздуха и рвотой. Как итог – подростки отказываются есть, нарушается сон. Эксперт отмечает, что в медицинской практике есть случаи, когда это приводит к анорексии.
Сколько времени заразен заболевший коклюшем?
Спустя три недели человек будет не заразен. Но при этом надрывный кашель может сохраняться у него до трех месяцев, именно поэтому его еще называют "100-дневным".
Как лечат коклюш?
Для лечения врачи назначают антибиотики: они позволяют убить коклюшную бактерию и не дать развиться пневмонии, которая, по статистике, фиксируется в 25% случаев госпитализированных детей. Однако проблему с кашлем эти препараты не решают.
"После антибактериальной терапии человек перестает быть заразным, но проблему с кашлем они не решают и легче больному на фоне их приема не становится. Важно не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, чтобы не допустить осложнений", – подчеркивает доктор.
Почему в этом году коклюшем стали болеть чаще?
Для коклюша характерны периодические всплески заболеваемости каждые 3-4 года. Последний раз в России он начал "поднимать голову" в 2019 году, но за счет эпидемии COVID-19 и введения карантинных мероприятий тогда ощутить в полной мере масштаб проблемы не успели, отмечает Галина Филиппова.
В 2023 году начался новый рост заболеваемости коклюшем. К тому же улучшилась диагностика.
"Мы стали чаще диагностировать это заболевание и благодаря более информативному методу диагностики: ПЦР-мазку на определение ДНК возбудителя. Также рост заболеваемости связан и с нарушением графиков вакцинации. Лишь порядка 63% малышей первых шести месяцев жизни в России вакцинированы от коклюшной инфекции. Около 10% начинают вакцинироваться только после года. Завершенный курс вакцинации к двум годам есть только у 49%", – приводит статистику Галина Филиппова.
Когда нужно делать прививку от коклюша?
В соответствии с национальным календарем прививок комплексная иммунизация против коклюша, дифтерии и столбняка проводится детям первого года жизни трижды: в возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев. Ревакцинация – в возрасте 18 месяцев. Но некоторым малышам невозможно своевременно поставить прививку по медицинским показаниям. Кроме того, есть родители, которые отказываются вакцинировать детей, добавляет инфекционист.
А зря: наиболее опасно это заболевание для детей до года, которые входят в зону повышенного риска по развитию тяжелого течения заболевания и осложнений. Приступообразный кашель может у них вызвать остановку дыхания – апноэ. У маленьких детей тяжелые формы этого заболевания могут привести к летальному исходу, а приступы гипоксии (нехватки кислорода) – к энцефалопатии.
Родители заболевших детей, которые самостоятельно решили не ставить им прививки без всяких на то показаний, сейчас хватаются за голову и сожалеют, что не сделали этого.
"За последние три месяца только в инфекционном отделении КГБУЗ "КК БСМП № 2" с таким клиническим диагнозом было пролечено более 40 пациентов. Из них четверо детей в возрасте до 6 месяцев имели тяжелую форму заболевания, которая потребовала лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двое из этих детей из-за частых приступов апноэ, возникающих во время приступа кашля, были подключены к аппарату ИВЛ. Заболевание у детей первых месяцев жизни протекает очень тяжело", – говорит Галина Филиппова.По информации amic.ru, как в Барнауле, так и в районах Алтайского края на карантин сейчас закрывают целые классы.
Как не заразиться коклюшем?
Избегать контакта с больными людьми, особенно с кашляющими, поддерживать чистоту в помещении и регулярно его проветривать.
Если в семье есть заболевший с признаками респираторной инфекции – его необходимо изолировать от здоровых членов семьи. Но самое эффективное средство защиты – это вакцинация, подчеркивает врач.
Взрослым тоже нужно ставить прививку от коклюша?
Ревакцинация от коклюша рекомендована и взрослым каждые 10 лет наряду с прививкой от дифтерии и столбняка, говорит Галина Филиппова. Однако пока она не включена в национальный календарь прививок и поставить ее можно только платно.
Также эксперт рекомендует ставить эту прививку беременным в последнем триместре. Это позволит защитить новорожденного от коклюша в первые месяцы жизни.
"Чтобы не было тяжелых случаев коклюша у младенцев, во всем мире женщинам в последнем триместре беременности ставят от него прививку. Мама через плаценту передает ребенку антитела, которые защищают его на первых месяцах жизни от данной инфекции", – объясняет врач.Рекомендуется ставить эту прививку и детям перед школой. К этому моменту, если курс вакцинации в младенчестве был проведен своевременно, "защита" от коклюша уже перестает работать: иммунитет к заболеванию после прививки сохраняется в течение пяти, максимум семи лет. Следующую вакцинацию нужно провести в 14 лет.
Чтобы выяснить, какая статистика по заболеваемости коклюшем в целом по региону, редакция отправила запрос в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Специалисты ведомства готовят на него ответ.
07:54:59 06-12-2023
Ребенок у меня болел в возрасте 8 лет. Это оооочень страшно было. Привитый. Сказали у непривитого было бы куда страшнее.
08:25:49 06-12-2023
Гость (07:54:59 06-12-2023) Ребенок у меня болел в возрасте 8 лет. Это оооочень страшно ... У подруги болела дочь. Причем долго говорили, что ОРВИ, сдавала и кровь и снимок делали-ничего. А кашель ужасный.. пока в жесткой форме не настояла, чтоб сделали мазок. ООЧЧень не хотели его делать. 2 года назад было. Кашель сохранялся более 3 мес. Ребенок привит.
09:20:02 06-12-2023
гость (08:25:49 06-12-2023) У подруги болела дочь. Причем долго говорили, что ОРВИ, сдав... Зависит же еще от того, сколько времени прошло после прививки. Весь ли курс успели поставить
09:25:34 06-12-2023
Гость (09:20:02 06-12-2023) Зависит же еще от того, сколько времени прошло после прививк... Ребенку было 7 лет на тот момент,так что с прививками все норм. Во всяком случае,получив результат анализа, врач очень удивилась.
09:35:58 06-12-2023
Гость (09:25:34 06-12-2023) Ребенку было 7 лет на тот момент,так что с прививками все но... К тому времени, скорее всего, прививка уже не работала, судя из комментария инфекциониста в статье : Рекомендуется ставить эту прививку и детям перед школой. К этому моменту, если курс вакцинации в младенчестве был проведен своевременно, "защита" от коклюша уже перестает работать: иммунитет к заболеванию после прививки сохраняется в течение пяти, максимум семи лет. Следующую вакцинацию нужно провести в 14 лет.
11:16:54 06-12-2023
Гость (09:35:58 06-12-2023) К тому времени, скорее всего, прививка уже не работала, судя... в таком случае надо рекомендовать абсолютно всем повторять курс прививок перед школой или по прошествии определенного времени. Есть календарь прививок, согласно которому ребенок и прививается. Никто от него не отступал. Значит, все было по правилам,но защита не сработала.
13:29:14 06-12-2023
Гость (07:54:59 06-12-2023) Ребенок у меня болел в возрасте 8 лет. Это оооочень страшно ... У меня в 5 месяцев болел ребенок коклюшом. Тяжело было, приходилось спать с ним, сидя в кресле, держа его на руках под углом (в приподнятом состоянии ребенок немного лучше спал). Влажный воздух еще помогал, так что гуляли на улице как можно больше в любую погоду.
07:59:37 06-12-2023
С этим уже ничего не поделать. Людей согнали в стекловатные человейники с их заразными миазмами типа лифтов, глухих непроветриваемых коридоров в подъездах и совместной вентиляции, когда все туалетные и кухонные запахи - общие. Но все вирусы, бактерии, грибки и яйца глистов - теперь тоже общие!
08:12:42 06-12-2023
Гость (07:59:37 06-12-2023)и яйца глистов - теперь тоже общие! научись элементарной гигиене и перестань вылизывать пол в лифте и яйца глистов тебя перестанут беспокоить.
08:29:45 06-12-2023
Гость (07:59:37 06-12-2023) С этим уже ничего не поделать. Людей согнали в стекловатные ... вас прям насильно палкой гнали?
08:29:50 06-12-2023
Из этого следует что прививка фуфло
09:08:12 06-12-2023
... (08:29:50 06-12-2023) Из этого следует что прививка фуфло... Из этого следует - хорошо, что помогла.
13:31:31 06-12-2023
... (08:29:50 06-12-2023) Из этого следует что прививка фуфло... Прививка работает. Но ее нужно повторять через несколько лет. Почитайте про прививки от коклюша.
09:01:41 06-12-2023
Побольше алькаиды не привитой завозите, не ту ещё заразу притащат.
09:37:34 06-12-2023
В возрасте 3 и 7 у ребёнка после прививки от коклюша, был кашель, без температуры и т д. , но кашляла жутко, и ночью и днем, очень долго, страшно ,почти постоянно, врачи говорили, ну орви такое, хотя других симптомов не было. Потом сказали это астма бронхиальная. На коклюш ни разу не сказали сдать. Когда лечились от астмы , кашель прошел через месяц где то. И ремиссия типа уже 4 года . Ребёнок да аллергичный, и я считаю, что это была реакция на прививку от коклюша . Потому что именно после прививок такое случалось. Не говорю, что прививки это плохо и не нужны, но считаю перед каждой прививкой нужно делать тест на аллерген к компонентам, но кто это будет делать? Конечно никому это не надо. Именно думаю на эту акдс, потому что не верю в такие совпадение, именно после прививок начиналось
10:05:57 06-12-2023
Гость (08:12:42 06-12-2023) научись элементарной гигиене и перестань вылизывать пол в ли... Жертвы ЕГЭ теперь не знают элементарного - практически все инфекции передаются воздушно-капельным путём через дыхание?
10:11:38 06-12-2023
О времена, о нравы! (10:05:57 06-12-2023) Жертвы ЕГЭ теперь не знают элементарного - практически все и... если ты заражаешься глистами воздушно-капельным путем, то тебе совет. не давай себе пердеть в рот.
10:24:51 06-12-2023
Гость (10:11:38 06-12-2023) если ты заражаешься глистами воздушно-капельным путем, то т... Ты это кому написалО? Всем тем, кто здесь отписался выше о болезнях своих детей? Что касается меня, то я в человейниках не живу и жить никогда не буду. Поэтому не болею ни я, ни моя семья.
10:29:49 06-12-2023
Гость (10:24:51 06-12-2023) Ты это кому написалО? Всем тем, кто здесь отписался выше о б... недоразумение прямоходящее, если ты в многоэтажке умудряешься заразиться глистами это говорит только о тебе, а не о многоэтажке.
10:38:17 06-12-2023
Гость (10:29:49 06-12-2023) недоразумение прямоходящее, если ты в многоэтажке умудряешьс... Жертва ЕГЭ поинтересуйся что такое конвекция и что такое пыль, которой ты постоянно дышишь в своем "элитарном" человейнике. А ведь "элитары" умудряются устраивать у себя ещё "элитарные" тёплые полы, даже когда у них есть кошки и собаки. Вот где жесть-то!
13:35:50 06-12-2023
Гость (10:38:17 06-12-2023) Жертва ЕГЭ поинтересуйся что такое конвекция и что такое пыл... Так жертва ЕГЭ здесь не мы, а ты. У нас-то нормальное советское образование. Так что что вовремя прививаемся, закаляемся, и в изоляции не живем.
13:34:03 06-12-2023
Гость (10:24:51 06-12-2023) Ты это кому написалО? Всем тем, кто здесь отписался выше о б... На самом деле, наш иммунитет тренируется и становится сильнее, когда мы постоянно сталкиваемся с кучей инфекций. А изолированные какле-то время от общества люди потом от любых соплей могут помереть.
13:58:34 06-12-2023
Гость (13:34:03 06-12-2023) На самом деле, наш иммунитет тренируется и становится сильне... Кто минусует - ты реально, чем вредничать, лучше почитай про то, как формируется иммунитет и что бывает с иммунитетом из-за изоляции. Про индейцев Америки тоже можешь почитать, как они мёрли массово от соплей, которых им привезли европейцы.
13:57:29 06-12-2023
В условиях постоянной массовой заразы никакой иммунитет не выдержит, а жизнь укорачивается на десятилетия. Что касается вакцин, то уже многократно писали, кто, как и где их делает. Поэтому спасибо, но не надо.