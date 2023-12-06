Последние три месяца в регионе растет заболеваемость коклюшем, пациентов даже подключают к ИВЛ

06 декабря 2023, 07:35, ИА Амител

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В последние три месяца в Алтайском крае, как и в целом по России, растет заболеваемость коклюшем. За это время только в инфекционном отделении КГБУЗ "КК БСМП № 2" с таким клиническим диагнозом лечение прошли более 40 пациентов. Среди заболевших были и дети в возрасте до полугода. У некоторых из них коклюш протекал в тяжелой форме: потребовалось лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двух малышей даже подключали к аппарату ИВЛ. Об этом amic.ru сообщила главный детский инфекционист в регионе Галина Филиппова. Эксперт рассказала, чем опасен коклюш, как его распознать и что делать, чтобы не заразиться.

Что такое коклюш и какие у него симптомы?

Коклюш – это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis (она же палочка коклюша или коклюшная палочка). Передается инфекция воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет или чихает. Болеют им как взрослые, так и дети. Они же являются источником инфекции.

Галина Филиппова отмечает, что ранние симптомы коклюша похожи на обычную простуду. Появляется кашель, но при этом, как правило, нет повышения температуры тела. Инкубационный период заболевания составляет 7-14 дней, но иногда он может удлиняться до трех недель. Кашель постепенно становится приступообразным и частым, может сопровождаться задержкой дыхания, спазматическим вдохом и даже рвотой.

Один инфицированный коклюшем может заразить до 17 человек. Эксперт отмечает, что в особой зоне риска медики и учителя, которые находятся в прямом контакте с заболевшими.

"Если в коллективе или семье один человек заболел коклюшем, по статистике, им заражаются 80% восприимчивых к этой инфекции людей. Родителям стоит насторожиться, если ребенок кашляет в течение двух недель, если кашель в динамике нарастает, становится приступообразным. Если появляется кашель до рвоты, это тоже тревожный звоночек. В этих случаях нужно сдать ПЦР-мазок из ротоглотки на коклюш", – рекомендует Галина Филиппова.Взрослые могут болеть и без приступообразного кашля.

Особенно тяжело переносят коклюш дети первого года жизни и подростки: ночные приступы кашля сопровождаются нехваткой воздуха и рвотой. Как итог – подростки отказываются есть, нарушается сон. Эксперт отмечает, что в медицинской практике есть случаи, когда это приводит к анорексии.

Сколько времени заразен заболевший коклюшем?

Спустя три недели человек будет не заразен. Но при этом надрывный кашель может сохраняться у него до трех месяцев, именно поэтому его еще называют "100-дневным".

Как лечат коклюш?

Для лечения врачи назначают антибиотики: они позволяют убить коклюшную бактерию и не дать развиться пневмонии, которая, по статистике, фиксируется в 25% случаев госпитализированных детей. Однако проблему с кашлем эти препараты не решают.

"После антибактериальной терапии человек перестает быть заразным, но проблему с кашлем они не решают и легче больному на фоне их приема не становится. Важно не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, чтобы не допустить осложнений", – подчеркивает доктор.

Почему в этом году коклюшем стали болеть чаще?

Для коклюша характерны периодические всплески заболеваемости каждые 3-4 года. Последний раз в России он начал "поднимать голову" в 2019 году, но за счет эпидемии COVID-19 и введения карантинных мероприятий тогда ощутить в полной мере масштаб проблемы не успели, отмечает Галина Филиппова.

В 2023 году начался новый рост заболеваемости коклюшем. К тому же улучшилась диагностика.

"Мы стали чаще диагностировать это заболевание и благодаря более информативному методу диагностики: ПЦР-мазку на определение ДНК возбудителя. Также рост заболеваемости связан и с нарушением графиков вакцинации. Лишь порядка 63% малышей первых шести месяцев жизни в России вакцинированы от коклюшной инфекции. Около 10% начинают вакцинироваться только после года. Завершенный курс вакцинации к двум годам есть только у 49%", – приводит статистику Галина Филиппова.

Когда нужно делать прививку от коклюша?

В соответствии с национальным календарем прививок комплексная иммунизация против коклюша, дифтерии и столбняка проводится детям первого года жизни трижды: в возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев. Ревакцинация – в возрасте 18 месяцев. Но некоторым малышам невозможно своевременно поставить прививку по медицинским показаниям. Кроме того, есть родители, которые отказываются вакцинировать детей, добавляет инфекционист.

А зря: наиболее опасно это заболевание для детей до года, которые входят в зону повышенного риска по развитию тяжелого течения заболевания и осложнений. Приступообразный кашель может у них вызвать остановку дыхания – апноэ. У маленьких детей тяжелые формы этого заболевания могут привести к летальному исходу, а приступы гипоксии (нехватки кислорода) – к энцефалопатии.

Родители заболевших детей, которые самостоятельно решили не ставить им прививки без всяких на то показаний, сейчас хватаются за голову и сожалеют, что не сделали этого.

"За последние три месяца только в инфекционном отделении КГБУЗ "КК БСМП № 2" с таким клиническим диагнозом было пролечено более 40 пациентов. Из них четверо детей в возрасте до 6 месяцев имели тяжелую форму заболевания, которая потребовала лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двое из этих детей из-за частых приступов апноэ, возникающих во время приступа кашля, были подключены к аппарату ИВЛ. Заболевание у детей первых месяцев жизни протекает очень тяжело", – говорит Галина Филиппова.По информации amic.ru, как в Барнауле, так и в районах Алтайского края на карантин сейчас закрывают целые классы.

Как не заразиться коклюшем?

Избегать контакта с больными людьми, особенно с кашляющими, поддерживать чистоту в помещении и регулярно его проветривать.

Если в семье есть заболевший с признаками респираторной инфекции – его необходимо изолировать от здоровых членов семьи. Но самое эффективное средство защиты – это вакцинация, подчеркивает врач.

Взрослым тоже нужно ставить прививку от коклюша?

Ревакцинация от коклюша рекомендована и взрослым каждые 10 лет наряду с прививкой от дифтерии и столбняка, говорит Галина Филиппова. Однако пока она не включена в национальный календарь прививок и поставить ее можно только платно.

Также эксперт рекомендует ставить эту прививку беременным в последнем триместре. Это позволит защитить новорожденного от коклюша в первые месяцы жизни.

"Чтобы не было тяжелых случаев коклюша у младенцев, во всем мире женщинам в последнем триместре беременности ставят от него прививку. Мама через плаценту передает ребенку антитела, которые защищают его на первых месяцах жизни от данной инфекции", – объясняет врач.Рекомендуется ставить эту прививку и детям перед школой. К этому моменту, если курс вакцинации в младенчестве был проведен своевременно, "защита" от коклюша уже перестает работать: иммунитет к заболеванию после прививки сохраняется в течение пяти, максимум семи лет. Следующую вакцинацию нужно провести в 14 лет.

Чтобы выяснить, какая статистика по заболеваемости коклюшем в целом по региону, редакция отправила запрос в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Специалисты ведомства готовят на него ответ.