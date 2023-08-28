Кокс, электрооборудование и металл. Какие сферы промышленности развиваются на Алтае?

Индекс промышленного производства по итогам семи месяцев 2023 года составил 106,2%

28 августа 2023, 09:06, ИА Амител

Фото: alt-prom.ru

Промышленность Алтайского края продолжает показывать стабильный рост на протяжении всего 2023 года. По итогам первых семи месяцев объем промышленного производства в регионе увеличился на 6,2%. Но есть и направления, по которым рост составил почти 40%.

О том, какие сферы промышленности на Алтае развиваются быстрее всего, - материале amic.ru.

Автокомпоненты и металлоизделия

Наибольший вклад в развитие промышленности региона внесли производство автокомпонентов, вагонов, электрооборудования и электрических изделий, химических веществ.

Так, в изготовлении автокомпонентов индекс промышленного производства с января по июль составил 38,3%. В региональном Минпроме отмечают, что здесь важную роль сыграла деятельность Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ). За семь месяцев предприятие увеличило объем выпуска на 35%.

Существенный рост регион показал и в производстве готовых металлических изделий: индекс промышленного производства составил 124,3%. Нарастить объемы удалось благодаря выпуску котельного оборудования и оборонной продукции.

Фото: amic.ru

Вагоны и электрооборудование

Не отстаёт и вагоностроение региона: за семь месяцев производители нарастили выпуск на 16%. Всего с начала года на Алтае произведено 6113 вагона.

На 3,6% увеличилось производство электрического оборудования. Здесь самое активно развивающееся предприятие — Алтайский трансформаторный завод, который за семь месяцев увеличил выпуск продукции на 13%.

Кокс и химическая промышленность

Традиционно регион прирастает и по производству кокса: индекс промышленного производства в этой сфере составил 106,9%. Таких показателей удалось добиться благодаря достижениям главного производителя этой продукции в крае - АО "Алтай-Кокс".

В химической отрасли алтайские производители тоже преуспели, увеличив объем выпуска на 6,8%. Здесь преуспели Бийский олеумный завод (производство олеума), "МЗХР" (производство удобрений), а также компании "Завод ЛКМ НОВА", "Моренго" и "Свеча" (производство лакокрасочных материалов.

Выпуск моющих средств в крае тоже увеличился благодаря "Ренессанс Косметик", ООО "Две линии", ООО "МАЛАВИТ" и другим компаниям. Индекс промышленного производства за семь месяцев составил 103,7%.

Спрос на моющие средства из Алтайского края увеличился после ухода с рынка иностранных компаний, рассказала директор "Ренессанс Косметик" Тамара Гоенко.

"На сегодня можно смело отметить преодоление возникших санкционных барьеров, восстановление цепочек поставок и оплат. С начала 2023 года объем производства продукции стабильно растет, мы выпустили в торговой марке SHALET совершенно новую линейку зубных паст, а также новинки жидкого мыла. В целом вся команда поставила перед собой достаточно амбициозные цели на текущий год, все настроены на результативную работу", - рассказала руководитель.

Фото: amic.ru

Соль

В региональном Министерстве промышленности отметили также и "Алтайскую соледобывающую компанию", которая смогла увеличить выпуск продукции. Предприятие планомерно прирастает уже несколько лет, рассказал директор Олег Давыдов.

"Недавно мы запустили выпуск брикетированной соли ("соли – лизунца"), которая предназначена для минеральной подкормки диких и сельскохозяйственных копытных животных и является необходимым товаром для сельхозпредприятий, работающих в сфере животноводства", - рассказал директор компании.

Есть куда расти

Впрочем, у Алтайского края есть потенциал и для еще более существенного роста. Такой вывод по итогам своей поездки в регион сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, министр не только провел встречу с губернатором Виктором Томенко, но также посетил "Бийский олеумный завод" и предприятие "Алтайвитамины".

"Мы видим заинтересованность промышленных предприятий Алтайского края в развитии и понимание того, какими мерами региональной и федеральной поддержки можно воспользоваться. В целом у промышленности региона большие перспективы, хороший потенциал", - рассказал во время своего визита Денис Мантуров.