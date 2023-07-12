Количество бесхозных гидросооружений на Алтае снизили втрое за два года

По словам Дмитрия Кириллова, край входит в число наиболее опасных паводковых регионов страны России

12 июля 2023, 12:50, ИА Амител

Река Обь / Фото: amic.ru

В Алтайском крае количество бесхозных гидросооружений снизилось втрое за два года, сказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

По его словам, за этот период в регионе провели расчистки на семи участках русел рек. Также обеспечивается капремонт гидротехнических сооружений, учет, инвентаризация, снижение количества бесхозных.

"За последние пару лет Алтайскому краю удалось в три раза снизить этот показатель, а именно найти хозяина, это очень важно для безопасного пропуска паводка и половодья", – цитирует его ТАСС.

Также Кириллов отметил, что Алтайский край – один из 19 наиболее опасных паводковых регионов страны.

11 июля губернатор Виктор Томенко рассказал, что год за годом в крае улучшают инфраструктуру, которая поможет обеспечить безопасность жителей при любых погодных условиях. Помощь оказывает и Федеральное агентство водных ресурсов.