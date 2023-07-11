Губернатор отметил, что задача властей — не допустить сильных потопов в Алтайском крае

11 июля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и обсудил с ним рабочие вопросы. Как отметил глава региона в Telegram-канале, ведомство занимается предотвращением наводнений и их последствий.

Губернатор отметил, что задача властей — не допустить сильных потопов в Алтайском крае. Год за годом в регионе улучшают инфраструктуру, которая поможет обеспечить безопасность жителей края при любых погодных условиях. Помощь оказывает и Федеральное агентство водных ресурсов.

"Федеральный центр оказывает нам большую финансовую помощь — за последние годы на сумму более 900 миллионов рублей. Мы проводим большую, комплексную работу по строительству новых дамб и регулированию русла рек, очистке озер. Только в этом году мы завершаем четыре больших проекта: в селе Зеленый Луг, в Тальменском районе, в Чарышском районе и Советском районе. В Краснощеково, где уже возникали кризисные ситуации во время паводка, продолжается строительство четырех дамб", — заявил губернатор.

При этом задач еще много. Так, в прошлом году власти разработали проект для строительства инженерной защиты берега озера Большое Яровое. Такой же проект собираются реализовать и на берегу Катуни у села Сростки Бийского района — чтобы остановить интенсивный размыв правого берега. В решении этих и других вопросов Томенко рассчитывает в том числе на поддержку федеральных органов власти.