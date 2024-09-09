Количество наркопреступлений снизилось на 14% в Барнауле

Почти на 18% сократилось число случаев незаконного сбыта наркотических средств

09 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В 2024 году наркопреступлений в Барнауле стало на 14% меньше за счет работы правоохранителей, заявил на заседании антинаркотической комиссии в мэрии замначальника полиции городского УМВД Станислав Кокорин.

"Проводимый в Барнауле комплекс профилактических мер позволил в 2024 году на 14% снизить общее количество зарегистрированных в краевой столице наркопреступлений, в том числе практически на 18% сократилось количество незаконных сбытов наркотических средств", – отметил он.

Заведующая диспансерно-поликлиническим отделением Алтайского краевого наркодиспансера Наталья Казанцева сообщила, что наркологическая служба постоянно проводит мероприятия для снижения уровня отравлений и смертности от наркотиков, включая раннее выявление наркоманов, их госпитализацию, а также мотивационную работу и онлайн-консультирование.

Также на заседании отметили, что в 2024 году в Барнауле провели шесть акций "Стоп Наркотик!", в рамках которых убрали 293 объявления с незаконной рекламой наркомагазинов. Еще более тысячи таких изображений удалили сотрудники районных администраций города.