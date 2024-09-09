Количество наркопреступлений снизилось на 14% в Барнауле
Почти на 18% сократилось число случаев незаконного сбыта наркотических средств
09 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
В 2024 году наркопреступлений в Барнауле стало на 14% меньше за счет работы правоохранителей, заявил на заседании антинаркотической комиссии в мэрии замначальника полиции городского УМВД Станислав Кокорин.
"Проводимый в Барнауле комплекс профилактических мер позволил в 2024 году на 14% снизить общее количество зарегистрированных в краевой столице наркопреступлений, в том числе практически на 18% сократилось количество незаконных сбытов наркотических средств", – отметил он.
Заведующая диспансерно-поликлиническим отделением Алтайского краевого наркодиспансера Наталья Казанцева сообщила, что наркологическая служба постоянно проводит мероприятия для снижения уровня отравлений и смертности от наркотиков, включая раннее выявление наркоманов, их госпитализацию, а также мотивационную работу и онлайн-консультирование.
Также на заседании отметили, что в 2024 году в Барнауле провели шесть акций "Стоп Наркотик!", в рамках которых убрали 293 объявления с незаконной рекламой наркомагазинов. Еще более тысячи таких изображений удалили сотрудники районных администраций города.
09:07:14 09-09-2024
Количество наркопреступлений снизилось --- может закладчиков брать стали меньше? Пусть себе ходят, нет тела, нет дела?
09:45:43 09-09-2024
Слова.
10:48:58 09-09-2024
Правильно количество зарегистрированных наркопреступлений снизилось.
13:12:35 09-09-2024
проверьте гаражи на Полярной улице возле здания общежития АГУ, там закладки, шприцы, в соседнем комплексе с общагой, которую в 90-х отдали на приватизацию, сделали квартиры и там живут дилеры!!! ПРОВЕРЬТЕ, дети в общежитии в опасности!