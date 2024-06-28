Количество обращений в больницу возрастает. Как пережить жару: советы терапевта

Врач-терапевт Елена Азарова рассказала, как помочь своему организму пережить высокие температуры, распознать тепловой удар и о многом другом

28 июня 2024, 17:45, ИА Амител

Солнце над горами / Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края уже неделю страдают от экстремальной жары. По прогнозам синоптиков, немного прохладнее станет только на следующей неделе. Как жара влияет на организм, как работать и отдыхать в 30-градусную жару, что есть и что пить? На эти вопросы в прямом эфире в Telegram-канале amic.ru ответила врач-терапевт, главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова.

Кто переносит жару хуже всего?

Тяжелее всего при высоких температурах людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Очень внимательными к здоровью нужно быть тем, у кого в анамнезе инфаркты, инсульты, сахарный диабет, гипертония. Им важно в период жары не снижать прием рекомендованных препаратов.

Также в жаркие дни увеличивается количество обращений в поликлиники, особенно среди молодежи, говорит Елена Азарова.

"Мы знаем своих пациентов и активно их контролируем. И если мы в состоянии контролировать старшую возрастную группу, то молодежи действительно нехорошо, и количество звонков, вызовов, обращений от них увеличилось. Высоким, худощавым людям, нашим подросткам, которые сейчас находятся в периоде вегетососудистой дистонии, в такую жару советую принимать адаптогены. Элеутерококк, радиолу розовую, буквально 10-15 капель раз в сутки, в 5 утра и в 5 вечера. И будет маленько попроще", – сказала Азарова.

Что надевать в жару?

Выбор одежды в жаркую погоду имеет большое значение: отдавать предпочтение лучше светлым предметам гардероба.

"Не забываем законы физики. Светлые тона одежды, конечно, помогают, отражают лучи", – рассказала Елена Азарова.

Также важно выбирать натуральные материалы. Они позволяют коже дышать и предотвращают перегрев.

Когда безопаснее заниматься физическими нагрузками?

Для тех, кто не привязан к жесткому рабочему графику, Елена Васильевна советует изменять режим дня.

"Если вы не привязаны к работе, то основная нагрузка должна приходиться на первую половину дня, а затем – на период после 16-17 часов", – объясняет она. – А в обеденное время лучше находиться в тени или помещении. Если такой возможности нет, важно обеспечить доступ к воде и душу", – сказала эксперт.

Сколько пить и чего?

Елена Васильевна подчеркивает важность питьевого режима. В жаркую погоду рекомендуется выпивать до 2,5-3 литров воды.

"Идеальный вариант – это обыкновенная дегазированная вода либо минеральная вода с добавлением лимона, грейпфрута, апельсина", – советует она.

Также полезны морсы и компоты. Кофе и крепкий чай лучше заменить на зеленый чай или травяные напитки. Алкоголь, включая пиво, в жару крайне нежелателен, поскольку усиливает обезвоживание организма.

Кроме того, следует избегать слишком холодного душа после пребывания на жаре.

Что есть в жару?

В жаркую погоду лучше избегать тяжелой и острой пищи. Следует есть салаты, овощи, фрукты, каши, легкие супы.

"На эту неделю, я думаю, стоит отказаться от мясной, жирной и жареной пищи: устроить себе разгрузочные дни", – рекомендует Елена Васильевна.

Что делать при тепловом ударе?

При первых признаках теплового или солнечного удара (головная боль, тошнота, потеря сознания) важно вывести человека в тень, дать выпить теплой воды и смочить лицо и шею водой.

"То же самое, если человеку стало плохо в транспорте", – говорит Елена Васильевна. – В тяжелых случаях необходимо вызвать скорую помощь".

Мокрый платок на голове и шее может облегчить состояние всем, кто вынужден находиться на открытом воздухе. Однако их нужно регулярно смачивать, поэтому важно иметь при себе бутылочку воды.

Как не простыть от кондиционера?

Елена Васильевна обращает внимание на важность правильного ухода за кондиционерами. Регулярная смена фильтров снижает риск простуды.

"Мы заболеваем не из-за кондиционера, а из-за того, что не меняем фильтры. Нужно не забывать менять фильтры раз в три месяца", – подчеркивает она.

Оптимальная температура в помещении – 20-21 градус. Настройки с более низкими показателями могут привести к переохлаждению.

Как охладиться без кондиционера?

Елена Азарова советует использовать вентилятор и обязательно ставить в помещении емкости с водой. Это помогает охладить воздух за счет испарения жидкости.