Синоптик рассказала, когда на Алтае наконец спадет адская жара
На выходных в регионе жара только усилится, а в июле в Алтайский край придет спасительная прохлада
26 июня 2024, 15:00, ИА Амител
Аномально жаркая погода сохранится в Алтайском крае до конца июня: температура воздуха днем повсеместно будет выше +30 градусов, а местами ожидается сильная жара: больше +35. Ночью столбики термометров покажут от 14 до 21°C. Самое пекло придется на выходные: местами воздух прогреется под +40 градусов. При этом синоптики прогнозируют на 29 и 30 июня локальные дожди.
"Жара пока сохраняется. И если в ближайшие двое суток в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, то в выходные вероятны дожди. При грозах они могут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом. Небольшая передышка ждет нас на новой рабочей неделе: 1 июля дневная температура будет в пределах 23-28°C, однако по востоку все еще будет очень жарко", – об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
По предварительным данным, в регионе могут продлить штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур до 1 июля. Напомним, оно действует в Алтайском крае с 21 июня.
15:14:37 26-06-2024
если не сказала "мамой клянус" - не считается.
15:33:27 26-06-2024
мы не верим синоптикам!
15:42:37 26-06-2024
Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец сентября 35 и выше.... и ничего
16:10:03 26-06-2024
Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се... а на Меркурии 350, дальше что?
16:14:39 26-06-2024
Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се... А автор просто не знает, что такое +45 в тени))) у него и минус 30 - лютый мороз.
20:34:09 26-06-2024
Юс (16:14:39 26-06-2024) А автор просто не знает, что такое +45 в тени))) у него и ми... если вам в тени жарко - в тень не лезте.
16:15:48 26-06-2024
Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се...
вообще не представляю как там люди живут. ладно местные адаптированы, так сколько сибиряков туда переехало... нафик-нафик
17:19:48 26-06-2024
Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се... ещё с Сахарой сравни.....
19:45:35 26-06-2024
Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се... Так у них везде кондиционеры, а у нас - у единиц. Пробежать по улице в жару - это не то же самое, что и днем и ночью изнывать от зноя.