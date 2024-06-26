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Синоптик рассказала, когда на Алтае наконец спадет адская жара

На выходных в регионе жара только усилится, а в июле в Алтайский край придет спасительная прохлада

26 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Купание / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
Купание / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Аномально жаркая погода сохранится в Алтайском крае до конца июня: температура воздуха днем повсеместно будет выше +30 градусов, а местами ожидается сильная жара: больше +35. Ночью столбики термометров покажут от 14 до 21°C. Самое пекло придется на выходные: местами воздух прогреется под +40 градусов. При этом синоптики прогнозируют на 29 и 30 июня локальные дожди.

"Жара пока сохраняется. И если в ближайшие двое суток в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, то в выходные вероятны дожди. При грозах они могут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом. Небольшая передышка ждет нас на новой рабочей неделе: 1 июля дневная температура будет в пределах 23-28°C, однако по востоку все еще будет очень жарко", – об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

По предварительным данным, в регионе могут продлить штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур до 1 июля. Напомним, оно действует в Алтайском крае с 21 июня.

Алтайский край Погода

Комментарии 9

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Мусик

15:14:37 26-06-2024

если не сказала "мамой клянус" - не считается.

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Гость

15:33:27 26-06-2024

мы не верим синоптикам!

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Алексей

15:42:37 26-06-2024

Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец сентября 35 и выше.... и ничего

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Гость

16:10:03 26-06-2024

Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се... а на Меркурии 350, дальше что?

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Юс

16:14:39 26-06-2024

Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се... А автор просто не знает, что такое +45 в тени))) у него и минус 30 - лютый мороз.

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Мусик

20:34:09 26-06-2024

Юс (16:14:39 26-06-2024) А автор просто не знает, что такое +45 в тени))) у него и ми... если вам в тени жарко - в тень не лезте.

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Гость

16:15:48 26-06-2024

Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се...
вообще не представляю как там люди живут. ладно местные адаптированы, так сколько сибиряков туда переехало... нафик-нафик

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Гость

17:19:48 26-06-2024

Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се... ещё с Сахарой сравни.....

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Гость

19:45:35 26-06-2024

Алексей (15:42:37 26-06-2024) Почему сразу адская? В Краснодарском крае с июня по конец се... Так у них везде кондиционеры, а у нас - у единиц. Пробежать по улице в жару - это не то же самое, что и днем и ночью изнывать от зноя.

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