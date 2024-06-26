На выходных в регионе жара только усилится, а в июле в Алтайский край придет спасительная прохлада

26 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Купание / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Аномально жаркая погода сохранится в Алтайском крае до конца июня: температура воздуха днем повсеместно будет выше +30 градусов, а местами ожидается сильная жара: больше +35. Ночью столбики термометров покажут от 14 до 21°C. Самое пекло придется на выходные: местами воздух прогреется под +40 градусов. При этом синоптики прогнозируют на 29 и 30 июня локальные дожди.

"Жара пока сохраняется. И если в ближайшие двое суток в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, то в выходные вероятны дожди. При грозах они могут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом. Небольшая передышка ждет нас на новой рабочей неделе: 1 июля дневная температура будет в пределах 23-28°C, однако по востоку все еще будет очень жарко", – об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

По предварительным данным, в регионе могут продлить штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур до 1 июля. Напомним, оно действует в Алтайском крае с 21 июня.