Количество онлайн-встреч в Алтайском крае за год выросло на 32%

Жители региона все чаще подключают ИИ-инструменты к рабочим созвонам

20 января 2026, 15:15, ИА Амител

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Количество онлайн-встреч и вебинаров среди пользователей в Алтайском крае за год выросло на 32%. Деловую онлайн-активность жителей региона по итогам 2025 года проанализировала платформа "МТС Линк".

В прошлом году функцией размытия фона начали пользоваться в восемь раз чаще, чем годом ранее. Среди самых популярных ИИ-возможностей также оказались расшифровка текстов, а еще аватары и маски.

«Мы отмечаем не только общий рост онлайн-активности, но и тренд на использование функций на основе искусственного интеллекта во время рабочих созвонов», – пояснил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

И уточнил, что ИИ-ассистенты могут самостоятельно подготовить итоговый протокол встречи – перевести разговор в текст, проанализировать его и выделить основные договоренности участников.