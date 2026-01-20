Количество онлайн-встреч в Алтайском крае за год выросло на 32%
Жители региона все чаще подключают ИИ-инструменты к рабочим созвонам
20 января 2026, 15:15, ИА Амител
Количество онлайн-встреч и вебинаров среди пользователей в Алтайском крае за год выросло на 32%. Деловую онлайн-активность жителей региона по итогам 2025 года проанализировала платформа "МТС Линк".
В прошлом году функцией размытия фона начали пользоваться в восемь раз чаще, чем годом ранее. Среди самых популярных ИИ-возможностей также оказались расшифровка текстов, а еще аватары и маски.
«Мы отмечаем не только общий рост онлайн-активности, но и тренд на использование функций на основе искусственного интеллекта во время рабочих созвонов», – пояснил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
И уточнил, что ИИ-ассистенты могут самостоятельно подготовить итоговый протокол встречи – перевести разговор в текст, проанализировать его и выделить основные договоренности участников.
