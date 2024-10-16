Количество отелей "все включено" могут сократить в Турции

Дискуссии на эту тему ведутся ежегодно после завершения турсезона

16 октября 2024, 19:20, ИА Амител

Номер отеля / Фото: pxhere.com/ru/photo/1565133

Турецкие бизнесмены прогнозируют сокращение количества отелей, работающих по системе "все включено". Об этом заявил один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата газете Türkiye.

Он считает, что "все включено" превратилось в "потребительский терроризм" и ежегодно впустую выбрасываются 50 млрд лир (1,4 млрд долларов). Коркутата отмечает, что из-за этой системы портится много продуктов, и с каждой тарелки выбрасывается 200-400 г еды.

Бизнесмен предлагает отели и рестораны перейти на новую схему сотрудничества: туристов будут возить по центру городов для ужина в ресторанах по договоренности. Это позволит бизнесу зарабатывать и конкурировать с Грецией по ценам.

Дискуссия об отмене "все включено" активизируется ежегодно после окончания купального сезона, однако гостиницы с такой системой остаются популярными, несмотря на сокращение ассортимента блюд.