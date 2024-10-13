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Финляндия планирует развивать туризм с Россией

На это выделили три миллиона евро

13 октября 2024, 08:36, ИА Амител

Флаг Финляндии / Фото: pxhere.com/ru/photo/671938
Флаг Финляндии / Фото: pxhere.com/ru/photo/671938

Восточная Финляндия, граничащая с Россией, получит от финского правительства 3 млн евро для развития туризма.

Как сообщает РБК, регион нуждается в новых рабочих местах и услугах, чтобы сократить отток населения и привлечь новых жителей. Город Иматра, популярный среди российских туристов, получит 4 млн евро на инвестиции и повышение конкурентоспособности местных предприятий. Власти планируют развивать Карельскую железную дорогу для сохранения лесной промышленности.

Телерадиокомпания Yle сообщала о снижении предпринимательской активности на востоке Финляндии из-за отсутствия российских туристов.

Страна ограничила въезд россиян с 30 сентября 2022 года.

Туризм инвестиции

Комментарии 26

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Гость

10:47:30 13-10-2024

Пусть в Крым приезжают взбодриться

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dok_CФ

12:29:11 13-10-2024

С учетом налога на СВО, выделять надо не 3, а 6 млн.

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Гость

12:57:47 13-10-2024

Соскучились горячие финские парни по русской водке?

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Кхм...

14:16:50 13-10-2024

Что-то я нигде в данной информации не увидел про "развивать туризм с Россией".

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гость

09:24:24 14-10-2024

Чухонцав уже чем то опылили)) и так не слишком умные хвины, совсем своими северными мозгами поехали, искусали руку дающего и в истерии против России преуспевают...

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Гость

16:43:05 14-10-2024

гость (09:24:24 14-10-2024) Чухонцав уже чем то опылили)) и так не слишком умные хвины, ... Финны планируют развивать туризм, но вовсе не с Россией. Привлекают туристов из других стран, в том числе - из Южной Европы, где летом слишком жарко и засуха

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Гость

05:04:57 17-10-2024

Гость (16:43:05 14-10-2024) Финны планируют развивать туризм, но вовсе не с Россией. При... Чухонцы неслабые мечтатели.
Лет 7 назад они активно привлекали китайских туристов, но что-то пошло не так, и теперь они решили привлечь в свои глухие леса итальянцев с греками)))

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Гость

14:31:11 14-10-2024

Всего два года понадобилось, чтобы понять очевидное.

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Бекасик

14:37:28 14-10-2024

Да уже поздно пить Боржоми как говорится умерла так умерла пусть с Хохлами налаживают свои туризм. Нам Россиянам такие туристы не нужны.

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Юлия

15:00:09 14-10-2024

А Россия то собирается? Нужны нам это эти финны?

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Гость

15:47:08 14-10-2024

Откуда эта информация? Финляндия не планирует открывать границу в ближайшее время. Если деньги и выделили, так на поддержку штанов у местных комерсов,которые загибаются без россиян. Однако их частично заменили китайцы и прочие азиаты, коих на севере у елупуки в гостях в разы стало больше в прошлом сезоне. Статья напоминает хохляцкую пропаганду. Зачем уподобляться?

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Виталий

16:44:32 14-10-2024

Юлия (15:00:09 14-10-2024) А Россия то собирается? Нужны нам это эти финны?... На Россию финны и не рассчитывают. Заголовок ошибочный. Они привлекают туристов из других стран

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Гость

16:45:50 14-10-2024

Это неправда. Они планируют развивать туризм. Но точно не с Россией,к сожалению. Границы открывать они не хотят. И наивно полагают,что ктото ,кроме россиян, туда поедет

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Гость

12:44:20 15-10-2024

Гость (16:45:50 14-10-2024) Это неправда. Они планируют развивать туризм. Но точно не с ... Так едут же 😊

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Гость

17:53:12 14-10-2024

Туристы прямо во сне видят и мечтают поехать в Финляндию. Кроме петербуржцев там никогда никого и не было.

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Igor

21:29:14 14-10-2024

А как это!? На всю Восточную Финляндию 3млн,а на Иматру- 4млн?По тексту, я так понял, из тех трёх? 😳 Чего-то у финов с математикой действительно нелады. Я знал что головами они думать не умеют, но тут и калькуляторы закончились! 😁

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Гость

23:08:07 14-10-2024

Целых 3 миллиона евро выделили! Фантастика! Это, наверное, от распродажи конфискованного русского имущества. Разбогатела чухня. Будут им туристы. В погонах.

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Гость

00:58:01 15-10-2024

Гость (15:47:08 14-10-2024) Откуда эта информация? Финляндия не планирует открывать гран... Что-то не видно китайских туристов в Финляндии!

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Алекса

01:04:52 15-10-2024

Пусть с вукраиной развивают..

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Сократ

03:00:35 15-10-2024

Границу не открывать! Их нужно наказать! Бизнесмены что в РФ что в Финляндии одинаковые - прибыль. Течет же российские нефть и газ через Украину в Европу, с воюющей с нами страной. Им наплевать на простых людей, на национальную гордость! Пусть финны обращаются к США.

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Павел

10:38:04 15-10-2024

С 41 по 44 европейцы, и фины в том числе, тоже развивали массовый "туризм" на восток.

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Людмила Гренлунд

16:06:54 15-10-2024

Это замечательно ,если наладят туризм с Финляндией ! Мы всегда дружили с этой доброй страной и финны к нам относились по- доброму! Лучше дружить , чем воевать .

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Гость

16:25:24 15-10-2024

Людмила Гренлунд (16:06:54 15-10-2024) Это замечательно ,если наладят туризм с Финляндией ! Мы всег... Ох, бабуля, нихрена то вы историю не знаете...

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Гость

20:04:36 15-10-2024

Людмила Гренлунд (16:06:54 15-10-2024) Это замечательно ,если наладят туризм с Финляндией ! Мы всег... Да всегда финны нас оккупантами называли!
Пользовались?- да! Любили?-нет! А мы-то , дураки, деньги им чемоданами возили! И опять готовы? Не наелись еще сыра и рыбки? Своего не хватает?

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Алина Юлина

19:52:01 15-10-2024

Людмила Гренлунд (16:06:54 15-10-2024) Это замечательно ,если наладят туризм с Финляндией ! Мы всег... Финны совсем не добрая нация, пользовались Рлссией,а любить никогда не любили. Потому так быстро и переобулись в сторону америки, сейчас то и всплыла не любовь к русским, сама сдесь в финляндии живу и всё чувствую на себе.

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Pavel

05:29:46 16-10-2024

Какой туризм с Россией при закрытых границах?

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