Финляндия планирует развивать туризм с Россией

На это выделили три миллиона евро

13 октября 2024, 08:36, ИА Амител

Флаг Финляндии / Фото: pxhere.com/ru/photo/671938

Восточная Финляндия, граничащая с Россией, получит от финского правительства 3 млн евро для развития туризма.

Как сообщает РБК, регион нуждается в новых рабочих местах и услугах, чтобы сократить отток населения и привлечь новых жителей. Город Иматра, популярный среди российских туристов, получит 4 млн евро на инвестиции и повышение конкурентоспособности местных предприятий. Власти планируют развивать Карельскую железную дорогу для сохранения лесной промышленности.

Телерадиокомпания Yle сообщала о снижении предпринимательской активности на востоке Финляндии из-за отсутствия российских туристов.

Страна ограничила въезд россиян с 30 сентября 2022 года.