В Заринске спасли четырех человек во время пожара в четырехквартирном доме
Пострадавших нет
09 ноября 2024, 14:55, ИА Амител
Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com
В Заринске Алтайского края потушили пожар в одной из квартир в четырехквартирном доме, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился вечером 8 ноября на улице Островского.
Сотрудники газодымозащитной службы спасли четырех человек. Тушили огонь 11 специалистов и четыре автоцистерны.
Площадь пожара составила около 30 "квадратов". Пострадавших нет.
По предварительной информации, причиной пожара могло послужить нарушение правил безопасности при использовании печи.
Всего за 8 ноября в крае потушили 27 пожаров, в том числе 13 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три пожара.
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