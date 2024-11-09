В Заринске спасли четырех человек во время пожара в четырехквартирном доме

Пострадавших нет

09 ноября 2024, 14:55, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

В Заринске Алтайского края потушили пожар в одной из квартир в четырехквартирном доме, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился вечером 8 ноября на улице Островского.

Сотрудники газодымозащитной службы спасли четырех человек. Тушили огонь 11 специалистов и четыре автоцистерны.

Площадь пожара составила около 30 "квадратов". Пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара могло послужить нарушение правил безопасности при использовании печи.

Всего за 8 ноября в крае потушили 27 пожаров, в том числе 13 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три пожара.