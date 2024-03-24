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"Крокус" восстановят после теракта

У здания выгорели верхние этажи, обрушилась крыша концертного зала

24 марта 2024, 10:59, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

"Крокус Сити Холл" восстановят после теракта. Об этом заявили на странице российского холдинга Crocus Group.

"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", – сказано в сообщении.

Отметим, что здание получило очень серьезные повреждения. Выгорели верхние этажи, обрушилась крыша концертного зала.

Ранее президент России Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам по случаю теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Он объявил 24 марта днем траура.

Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 2

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Гость

12:25:20 24-03-2024

Азеры?

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Гость

12:54:50 24-03-2024

Может, и пожаротушение установят после восстановления? Оно вообще-то там было? Или как обычно, зимняя вишня -2? Но ведь уважаемым владельцам из дружественного Азербайджана такие вопросы задавать невежливо...

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