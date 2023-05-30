Количество пострадавших в Ростове-на-Дону выросло до 15 человек, в том числе 10 детей

Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что двое детей находятся в крайне тяжёлом состоянии

30 мая 2023, 22:23, ИА Амител

Фото: МЧС РФ

Количество пострадавших при опрокидывании трибуны со зрителями в Ростове-на-Дону выросло до 15 человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, шквалистый ветер перевернул конструкцию во время футбольного матча. Известно, что пострадали пять взрослых и десять детей.

"К сожалению, одна женщина погибла. Ещё одна женщина и двое детей в крайне тяжёлом состоянии", – добавил он.

Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Проводится расследование.