Количество пожаров растёт в Алтайском крае

Только за минувшие сутки в регионе зарегистрировали больше 70 активных термоточек

24 апреля 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае растёт количество пожаров, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

Недавно прошедшие снегопады сократили число возгораний травы, однако дневные температуры теперь стабильно положительные и ситуация вновь обостряется.

За минувшие сутки в крае зарегистрировали больше 70 активных термоточек. Также составили 8 протоколов по фактам нарушения пожарной безопасности и вынесли 31 предостережение.

"Площади возгораний разные, но каждое из них при определённых обстоятельствах может привести к большой беде. За каждым "огненным" полем стоит чья-то неосторожность, безответственность, а то и преступный умысел. Особо о пожарной безопасности стоит напомнить и дачникам, ведь сезон уборки садовых участков уже начался", – отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что с 25 по 28 апреля в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность. Людям рекомендовали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.