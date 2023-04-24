МЧС предупредило жителей Алтайского края о высокой пожароопасности
Людей призвали соблюдать пожарную безопасность
24 апреля 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае с 25 по 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 25 по 28 апреля местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости)", – рассказали в ведомстве.
Жителям рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.
Напомним, в Алтайском крае 12 апреля объявили пожароопасный сезон.
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