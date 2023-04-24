МЧС предупредило жителей Алтайского края о высокой пожароопасности

Людей призвали соблюдать пожарную безопасность

24 апреля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае с 25 по 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 25 по 28 апреля местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости)", – рассказали в ведомстве.

Жителям рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.

Напомним, в Алтайском крае 12 апреля объявили пожароопасный сезон.