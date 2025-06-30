Количество резюме подростков на Алтае выросло за год более чем в три раза

Молодые люди чаще всего ищут подработку на позициях, не требующих специальной подготовки

30 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Весной 2025 года молодежь проявляет все большую заинтересованность в поиске работы и начале карьерного пути, сообщает "Авито". За год в Алтайском крае количество резюме подростков 14–17 лет без опыта выросло в три раза (+205%), а в возрастной категории 18–24 лет - в 2,5 раза (+152%).

"Подростки в возрасте от 14 до 17 лет чаще всего ищут подработку на позициях, не требующих специальной подготовки - это официанты (+203%), продавцы-кассиры (+140%), промоутеры (+114%). Такие профессии привлекательны гибким графиком, возможностью совмещать работу с учебой и понятными задачами", - говорится в исследовании.

Зарплатные ожидания у подростков в среднем по России составляют около 30 000 рублей в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее.

Молодые люди в возрасте 18–24 лет охотно выбирают сферы, где можно быстро освоиться и расти по мере накопления навыков.

В целом работодатели по России стали активнее нанимать молодежь: рост вакансий для школьников и студентов младших курсов составил 32%. В три раза увеличилось количество стажировок с гибким графиком (+214%): особенно популярны они летом, когда студенты и выпускники ищут возможности применить теоретические знания на практике.