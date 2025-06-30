Количество резюме подростков на Алтае выросло за год более чем в три раза
Молодые люди чаще всего ищут подработку на позициях, не требующих специальной подготовки
30 июня 2025, 18:30, ИА Амител
Весной 2025 года молодежь проявляет все большую заинтересованность в поиске работы и начале карьерного пути, сообщает "Авито". За год в Алтайском крае количество резюме подростков 14–17 лет без опыта выросло в три раза (+205%), а в возрастной категории 18–24 лет - в 2,5 раза (+152%).
"Подростки в возрасте от 14 до 17 лет чаще всего ищут подработку на позициях, не требующих специальной подготовки - это официанты (+203%), продавцы-кассиры (+140%), промоутеры (+114%). Такие профессии привлекательны гибким графиком, возможностью совмещать работу с учебой и понятными задачами", - говорится в исследовании.
Зарплатные ожидания у подростков в среднем по России составляют около 30 000 рублей в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее.
Молодые люди в возрасте 18–24 лет охотно выбирают сферы, где можно быстро освоиться и расти по мере накопления навыков.
В целом работодатели по России стали активнее нанимать молодежь: рост вакансий для школьников и студентов младших курсов составил 32%. В три раза увеличилось количество стажировок с гибким графиком (+214%): особенно популярны они летом, когда студенты и выпускники ищут возможности применить теоретические знания на практике.
"Мы видим, что молодое поколение стало активнее выходить на рынок труда: школьники и студенты стремятся к самостоятельности, пробуют себя в разных профессиях и осваивают различные навыки. Работодатели, в свою очередь, все чаще предлагают гибкие форматы - подработку, стажировки, проектные задачи. Это взаимовыгодный тренд: компании получают мотивированных сотрудников, а молодежь - ценный опыт для будущей карьеры", - отметил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
19:15:56 30-06-2025
Интересно, с чем же это связано???
21:08:38 30-06-2025
не требующих специальной подготовки - ? Поверхностный взгляд и подход! Помыть или подмести полы - будет разный результат зависящий от образования, тем более профессионального..