Почти половина барнаульцев считают, что ребенок может подрабатывать с 14 лет

Отцы чаще матерей считают, что дети должны приобщаться к труду с раннего возраста

15 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Подросток подрабатывает / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле 40% жителей считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет, следует из опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"5% родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 8% допускают труд с 12–13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14–15 лет (40%)", – говорится в исследовании.

25% барнаульцев поддерживают трудоустройство с 16–17 лет. 13% уверены, что работать можно только с 18 лет. Еще 6% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.

Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (42%). Среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14 (37%) и 16 лет (36%).

Опрос проведен с 6 по 11 апреля среди родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет.