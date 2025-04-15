Почти половина барнаульцев считают, что ребенок может подрабатывать с 14 лет
Отцы чаще матерей считают, что дети должны приобщаться к труду с раннего возраста
15 апреля 2025, 17:30, ИА Амител
В Барнауле 40% жителей считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет, следует из опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"5% родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 8% допускают труд с 12–13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14–15 лет (40%)", – говорится в исследовании.
25% барнаульцев поддерживают трудоустройство с 16–17 лет. 13% уверены, что работать можно только с 18 лет. Еще 6% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.
Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (42%). Среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14 (37%) и 16 лет (36%).
Опрос проведен с 6 по 11 апреля среди родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет.
18:09:26 15-04-2025
Да родился и сразу его на фабрику!!!
Как при царе горохе!!!
18:38:39 15-04-2025
Гость (18:09:26 15-04-2025) Да родился и сразу его на фабрику!!!Как при царе горохе!... В каменоломни, фабрика легко слишком.
18:53:54 15-04-2025
Гость (18:09:26 15-04-2025) Да родился и сразу его на фабрику!!!Как при царе горохе!... я лет в 15-16 принеси-подай подрабатывал по знакомым, при ЕБН (чтоб ему там)
18:25:08 15-04-2025
Барнаульцы, почти половина их врать не будет,) оне знают толк в работе с младых когтей, чего и чадам своим желают).
18:27:23 15-04-2025
Работать не зазорно!
18:46:08 15-04-2025
Может-то может, но вот что можно доверить и кто будет учить...
20:25:51 15-04-2025
Гость (18:46:08 15-04-2025) Может-то может, но вот что можно доверить и кто будет учить.... В советское время летом работал в "отделе озеленения" на ХБК. Клумбы поливал, траву косил литовкой. Показали только как косить и отбивать косу. А с какой стороны за шланг поливочный браться, мне ума хватило и без учителей.
11:24:17 17-04-2025
Гость (20:25:51 15-04-2025) В советское время летом работал в "отделе озеленения" на ХБК... Вот видишь. Кто-то показал и взял на себя ответственность. Сейчас дать в руки малолетке режущий инструмент - а вдруг ногу себе оттяпает или кому-то?
11:46:08 17-04-2025
Гость (11:24:17 17-04-2025) Вот видишь. Кто-то показал и взял на себя ответственность. С... Согласен. Сейчас некоторым 14-тип летним если дать топор, то они себе голову отрубят... Потому и учил старшего, а сейчас младшего сына, с какой стороны за инструмент браться. Хотя для бестолочей всегда есть возможность флаеры в ТЦ или на улице раздавать.
18:53:54 15-04-2025
В советские годы летом работал на Опытной станции в Лебяжьем примерно с 11 лет.
Зарплата была около 30-40 рублей в месяц при примерно 3-4-часовом рабочем дне, прополка на полях, прореживание.
К 13-14 годам за месяц выходило около 100 рублей.
Купил себе футбольный мяч, программируемый калькулятор, и родителям немного отдал.
Считаю что категорически важен труд для воспитания.
19:59:44 15-04-2025
Подготовка общественного мнения к началу раннего трудового стажа? Скоро будет инициатива😄
20:20:52 15-04-2025
Гость (19:59:44 15-04-2025) Подготовка общественного мнения к началу раннего трудового с... Интересно сколько вам годиков? ... Годиков 20-25? Сколько у вас дитачек? Ни одного? А если в наличии, то сколько им годиков? Можете врать со всей противо-инициативной фантазией.
13:50:15 16-04-2025
Гость (20:20:52 15-04-2025) Интересно сколько вам годиков? ... Годиков 20-25? Сколько у ... что за слово такое "ДИТАЧКА". Это кто? Сколько читаю комменты этого ядерного деда, все понять не могу какой нации коментатор
20:34:25 15-04-2025
ребенок может подрабатывать с 14, но платить как за взрослого в автобусе и в самолете надо с 12
21:03:18 15-04-2025
Я запрещаю своему сыну работать. Надо учиться, учиться и учиться. ЕГЭ надо не 60 баллов сдавать, а на 100. Школу надо с медалью окончить, вуз с отличием. Наработаться еще успеет. Работать в 30 лет легко, а вот учиться в 30 лет очень сложно. Тратить детство и юность надо только на учебу и спорт, но не на работу за копейки, еще и на чужого дядю. Учеба это и есть работа для подростка, все.
08:44:27 16-04-2025
Гость (21:03:18 15-04-2025) Я запрещаю своему сыну работать. Надо учиться, учиться и учи... так вот откуда эти соевые, ни к чему не приспособленные, чучела берутся... спасибо, буду знать.
10:57:23 16-04-2025
Гость (21:03:18 15-04-2025) Я запрещаю своему сыну работать. Надо учиться, учиться и учи... На подработке лет в 16 потаскал кирпич с цементом - лучший стимул был сдавать экзамен в вуз на бюджет любой ценой.
02:58:52 16-04-2025
Да да да, работать с 14. Тогда домашка не задавайте и минус контрольные. А то дети и так не отдыхают, только и вкалывают в школе с утра до вечера( это секциями, кружками, школами доп образования)
08:11:26 16-04-2025
Гость (02:58:52 16-04-2025) Да да да, работать с 14. Тогда домашка не задавайте и минус ... очень многие работают на летних каникулах.
11:29:42 16-04-2025
Гость (02:58:52 16-04-2025) Да да да, работать с 14. Тогда домашка не задавайте и минус ... Так вы ж их сами туда (кружки, секции, танцы, роботы, борьба и пр.хр...) пихаете и таскаете потом, не давая им отдыхать
06:16:19 16-04-2025
Правильно. Розочки должны кататься на самокатиках и попивать кофе - мамулик на карточку скинет. Универ папка проплатит. Вот только после универа этот планктон никому не нужен
07:20:59 16-04-2025
А что особенного, мы группой одноклассников ещё в 1958 году при советской власти , а было нам по 14-15 лет после 8 класса две недели работали в горплодоовощторге грузчиками, развозили овощи и фрукты по магазинам. А потом в июле после 8 класса была сельскохозяйственная практика в Бельмесёво, ничего на руки не заработали, но 24 дня оплачивали своим трудом еду 24 ученика.И два учителя работали с нами на грядках.После 9-го класса была производственная практика на 521 заводе-"Химволокно".здесь заработали по 40 руб.Немного,но по тем временам хватило , чтобы купить все учебники за 10 класс.После 10-го никакой практики не было, а была подготовка к вступительным экзаменам в ВУЗ. И гордились тем, что сами обеспечивали себя хоть немного деньгами.
11:03:04 16-04-2025
Горожанин. (07:20:59 16-04-2025) А что особенного, мы группой одноклассников ещё в 1958 году ... особенного - смена идеологии. если до 90х трудиться было почётно, то после - ценности сменились. теперь идеологи своих детей готовят в хозяева, а наших предлагают приучать к повинностям
08:15:57 16-04-2025
Разве яжмамочка отпустит корзиночку работать? Она до его пенсии будет ему попец подтирать.
09:15:05 16-04-2025
Нищие должны работать и работать, а не учится, учится и учится, как завещал великий Ленин.....