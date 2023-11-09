Количество субсидированных рейсов из Барнаула в 2024 году резко уменьшится
Такое решение приняла Росавиация
09 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список авиарейсов, которые получат субсидии из бюджета в 2024 году. Из аэропорта Барнаула будет всего два таких рейса: в Сургут и Екатеринбург. Любопытно, что в 2023-м их было семь. В чем причина сокращения – неизвестно.
Что касается рейсов до Сургута, то они будут дважды в неделю: с января по апрель и с сентября по декабрь на 70-местных самолетах АTR 72. Софинансирование в размере 50% предоставит ХМАО. В Екатеринбург из Барнаула будут летать самолеты SSJ 100 авиакомпании Red Wings четыре раза в неделю в течение всего 2024 года. Рейс будет финансироваться также из бюджетов Алтайского края и Свердловской области. Они взяли на себя 30,5% расходов на перелет.
В 2023 году количество субсидируемых рейсов было в разы больше. Среди них такие направления, как Челябинск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Омск.
На эти цели Росавиация выделяла 119 миллионов рублей. В 2024-м, скорее всего, эти рейсы сохранятся в расписании барнаульского аэропорта, однако цены на билеты могут вырасти.
Любопытно, что из Горно-Алтайска будет организовано сразу восемь субсидированных рейсов: 14 раз в неделю – в Новосибирск, два-три раза в неделю – в Красноярск, раз неделю – в Оренбург, дважды в неделю – в Новый Уренгой и Салехард. В период с января по апрель и с сентября по декабрь будут субсидироваться рейсы в Сургут, а в течение июня-августа – еженедельный рейс в Улан-Удэ.
Как пишет ИА "Атмосфера", в целом по РФ было поддержано 235 межрегиональных маршрутов на 2024 год. По данным издания, они охватят 48 регионов и затронут 81 аэропорт во всех восьми федеральных округах. В 2024-м в программе появятся 49 новых направлений, которых не было в этом году. Например, это маршруты из Махачкалы в Нижний Новгород, Саратов и Томск; из Горно-Алтайска – в Оренбург, Сургут и Улан-Удэ. В программу также попали самый северный российский город Певек на Чукотке. Самыми малонаселенными пунктами стали забайкальское село Чара (до 2 тысяч человек), село Красноселькуп (около 4 тысяч) на Ямале и бурятский поселок Нижнеангарск (4 тысячи).
09:04:12 09-11-2023
В Сургут летают богатые вахтовики . На них и зарабатывайте
09:38:48 09-11-2023
Ну вот, не успели воспользоваться советом одной умной женщины летать самолетами, чтобы не так остро чувствовать высокую инфляцию. Сейчас точно прочувствуем
11:14:18 09-11-2023
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12:23:38 09-11-2023
В чем причина сокращения- реально тайна, покрытая мраком
12:50:48 09-11-2023
Как же так?
13:12:03 09-11-2023
И зачем тогда нам новый ерапорт? Самолеты свои не делаем,а если и будут, то очень не скоро. Запчасти на старые нам не продають. На тех что осталось в авиации страшно летать. Старье. Да о какой авиации речь, если транспорт наземный в городе дышит через 2 на третий.