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Прощай, море. Прямые рейсы из Барнаула в Таиланд сняли из-за отсутствия спроса

По словам вице-президента АРАТ Евгении Беспаловой, туры продавались очень плохо

11 октября 2023, 06:15, Анастасия Чебакова

Фото: Анастасия Чебакова / amic.ru
Фото: Анастасия Чебакова / amic.ru

Прямое авиасообщение Барнаула с Таиландом не возобновят осенью 2023 года, как анонсировалось ранее. Об этом amic.ru сообщила вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова. По ее словам, причиной, предположительно, стало отсутствие спроса на туры среди жителей региона.

Какая авиакомпания должна была возобновить сообщение?

Рейсы в тайскую Паттайю из Барнаула должна была выполнять авиакомпания Azur Air с 4 ноября. Однако продажи туров оказались очень низкими, и перевозчик отменил полеты, отметила Беспалова.

"В Барнауле очень плохо продавались туры. Потому что все-таки для большинства потребителей цены на путевки высокие. Некоторые предпочитали сразу бронировать Новосибирск", – пояснила она.

По ее словам, средняя цена тура в Паттайю составляла 170-180 тысяч на двоих, что сопоставимо со стоимостью путевки с вылетом из Новосибирска.

"Когда появилась информация о возобновлении рейсов, мы предупреждали, что их могут снять. Это стандартная ситуация: авиакомпании выставляют рейсы, прощупывают, если нет спроса – снимают", – пояснила Беспалова, добавив, что подобная ситуация сложилась в Кемерово.

Почему еще могли снять рейсы?

Рейсы также могли снять из-за того, что авиакомпания не получила допуск к полетам, сообщили amic.ru в одном из барнаульских турагентств. По словам Беспаловой, подобную информацию "туроператоры, естественно, не передают". Основной причиной отмены прямого авиасообщения с Таиландом вице-президент АРАТ считает именно отсутствие спроса.

Она подчеркивает, что и аэропорт Барнаула на данный момент не готов к принятию международных рейсов. Ранее в воздушной гавани краевой столицы функционировали две зоны выхода: одна – для внутренних рейсов, другая – для международных. Однако после прекращения международного авиасообщения выход осуществляется через одну зону, что создает неудобства пассажирам, отметила собеседница.

Что делать туристам, которые уже приобрели туры?

Путешественникам, которые уже забронировали путевки, турагенты либо предложат другие варианты отдыха, либо вернут деньги, добавила Беспалова.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Туризм авиаперевозки

Комментарии 15

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Гость

07:49:07 11-10-2023

ну из новосиба всегда дешевле летать

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Гость

09:40:33 11-10-2023

Гость (07:49:07 11-10-2023) ну из новосиба всегда дешевле летать... В Москву да, за границу - нет. Всегда раньше летал из Барнаула и в Турцию, и в Тай и в Египет. И по времени очень комфортно было, не нужно тащится в эту помойку под названием Нск и обратно

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Гость

08:29:45 11-10-2023

Может нам вообще закрыть аэропорт и снять все ограничения с районов? он один фиг как был самым не выгодным и дорогим так и остается. Постоянно летаю и езжу в новосиб. Ибо и зона маршрутов выше и ценник прям сильно ниже. А про обслуживание и комфорт даже рассказывать не буду, это как лада калина и бмв Х6...сравнивать даже смысла нет

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Гость

09:42:06 11-10-2023

Гость (08:29:45 11-10-2023) Может нам вообще закрыть аэропорт и снять все ограничения с... Ты похоже Х6 только на картинке видел, в НСКе самый убогий аэропорт из всех где я бывал

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98

10:02:19 11-10-2023

Гость (09:42:06 11-10-2023) Ты похоже Х6 только на картинке видел, в НСКе самый убогий а... ну если Бангкок и Анталью сравнивать с Нском - то да. А по России - очень даже ничего. Спб, Сочи скромнее аэропорты

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Гость

08:30:33 11-10-2023

Ранее в воздушной гавани краевой столицы функционировали две зоны выхода: одна – для внутренних рейсов, другая – для международных///ну вот явно международный рейс ну никак бы не пересекся с внутренними. Тупо цену заломили и все, если б ценник начинался от 50к, спрос был бы

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Васька

09:14:44 11-10-2023

Купили путевки из Барнаула в Тай. Через какое-то время рейсы исчезли,недели на две,а потом с нами связался агент и сообщил,что либо мы отменяем тур со штрафом,либо летим из Нск,но с нас доплата пару десятков тысяч…но добавили к туру три дня.

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Гость

09:33:46 11-10-2023

Сразу не верила в эти сказки.

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Гость

09:38:38 11-10-2023

Очень плохо что отменили из Барнаула, достало уже ездить через этот Нск, куча времени убивается впустую. Ну и сказки про обслуживание в Нске расскажите кому-нибудь другому, это самый убогий и колхозный аэропорт в России наверное, терпеть его не могу. И построенный турками кривой их новый терминал ситуацию вообще не спасает

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Гость

10:59:49 11-10-2023

А в чем международность рейса? Из Тая могут в Барнаул прилететь таитяне? Если нет то на посадку что из-за границы что из России какая разница самолету?

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Гость

11:06:52 11-10-2023

Это все что нужно знать про благополучие региона. Жители с возросшей зп (если верить статистике) даже не смогли наполнить один самолет в бюджетный Тай. А то вчера кто-то там про машины премиальные в большом количестве в Барнауле вещал. Деревня, есть деревня. В Толмачево по пробкам и этой узенькой трассе тащиться - капец как неудобно каждый раз, еще военные частенько перекрывают аккурат в ночь перед рейсом по закону подлости

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Гость

11:10:20 11-10-2023

в который уже раз операторы поступают таким образом..чего удивляться то, что агенты сразу уговаривают туристов покупать из Новосиба. Вот тебе и низкий спрос. Круг замкнулся. А этот сарай барнаульский и правда надо закрыть. Нет вылетов и нет. Не хочешь ...., как говорится, не мучай......

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Гость

11:31:30 11-10-2023

Но зато собираются забабахать в Барнауле для обработки международных рейсов. Что, деньги ляжку жгут, девать некуда, вопрос престижа?

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Гость

12:08:11 11-10-2023

вопрос престижа ------ Вопрос "распила".

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Владимир В.

15:29:00 11-10-2023

Странно слышать, что денег у людей нет.Может, у работающих действительно мало. Сверхнизкие зарплаты. А вот пенсионеры то должны летать.Ещё в 2018 году господин Силуанов убеждал думцев и убедил таки, что с повышением возраста выхода на пенсию и добавки в 1000 руб. пенсионеры смогут отдыхать даже за границей. Ну и где Силуанов _ так же сидит в столице министром, несмотря на обман. А мы, пенсионеры, сидим в Барнауле, бывшей "столице мира".

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