По словам вице-президента АРАТ Евгении Беспаловой, туры продавались очень плохо

11 октября 2023, 06:15, Анастасия Чебакова

Фото: Анастасия Чебакова / amic.ru

Прямое авиасообщение Барнаула с Таиландом не возобновят осенью 2023 года, как анонсировалось ранее. Об этом amic.ru сообщила вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова. По ее словам, причиной, предположительно, стало отсутствие спроса на туры среди жителей региона.

Какая авиакомпания должна была возобновить сообщение?

Рейсы в тайскую Паттайю из Барнаула должна была выполнять авиакомпания Azur Air с 4 ноября. Однако продажи туров оказались очень низкими, и перевозчик отменил полеты, отметила Беспалова.

"В Барнауле очень плохо продавались туры. Потому что все-таки для большинства потребителей цены на путевки высокие. Некоторые предпочитали сразу бронировать Новосибирск", – пояснила она.

По ее словам, средняя цена тура в Паттайю составляла 170-180 тысяч на двоих, что сопоставимо со стоимостью путевки с вылетом из Новосибирска.

"Когда появилась информация о возобновлении рейсов, мы предупреждали, что их могут снять. Это стандартная ситуация: авиакомпании выставляют рейсы, прощупывают, если нет спроса – снимают", – пояснила Беспалова, добавив, что подобная ситуация сложилась в Кемерово.

Почему еще могли снять рейсы?

Рейсы также могли снять из-за того, что авиакомпания не получила допуск к полетам, сообщили amic.ru в одном из барнаульских турагентств. По словам Беспаловой, подобную информацию "туроператоры, естественно, не передают". Основной причиной отмены прямого авиасообщения с Таиландом вице-президент АРАТ считает именно отсутствие спроса.

Она подчеркивает, что и аэропорт Барнаула на данный момент не готов к принятию международных рейсов. Ранее в воздушной гавани краевой столицы функционировали две зоны выхода: одна – для внутренних рейсов, другая – для международных. Однако после прекращения международного авиасообщения выход осуществляется через одну зону, что создает неудобства пассажирам, отметила собеседница.

Что делать туристам, которые уже приобрели туры?

Путешественникам, которые уже забронировали путевки, турагенты либо предложат другие варианты отдыха, либо вернут деньги, добавила Беспалова.