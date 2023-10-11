Прощай, море. Прямые рейсы из Барнаула в Таиланд сняли из-за отсутствия спроса
По словам вице-президента АРАТ Евгении Беспаловой, туры продавались очень плохо
11 октября 2023, 06:15, Анастасия Чебакова
Прямое авиасообщение Барнаула с Таиландом не возобновят осенью 2023 года, как анонсировалось ранее. Об этом amic.ru сообщила вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова. По ее словам, причиной, предположительно, стало отсутствие спроса на туры среди жителей региона.
Какая авиакомпания должна была возобновить сообщение?
Рейсы в тайскую Паттайю из Барнаула должна была выполнять авиакомпания Azur Air с 4 ноября. Однако продажи туров оказались очень низкими, и перевозчик отменил полеты, отметила Беспалова.
"В Барнауле очень плохо продавались туры. Потому что все-таки для большинства потребителей цены на путевки высокие. Некоторые предпочитали сразу бронировать Новосибирск", – пояснила она.
По ее словам, средняя цена тура в Паттайю составляла 170-180 тысяч на двоих, что сопоставимо со стоимостью путевки с вылетом из Новосибирска.
"Когда появилась информация о возобновлении рейсов, мы предупреждали, что их могут снять. Это стандартная ситуация: авиакомпании выставляют рейсы, прощупывают, если нет спроса – снимают", – пояснила Беспалова, добавив, что подобная ситуация сложилась в Кемерово.
Почему еще могли снять рейсы?
Рейсы также могли снять из-за того, что авиакомпания не получила допуск к полетам, сообщили amic.ru в одном из барнаульских турагентств. По словам Беспаловой, подобную информацию "туроператоры, естественно, не передают". Основной причиной отмены прямого авиасообщения с Таиландом вице-президент АРАТ считает именно отсутствие спроса.
Она подчеркивает, что и аэропорт Барнаула на данный момент не готов к принятию международных рейсов. Ранее в воздушной гавани краевой столицы функционировали две зоны выхода: одна – для внутренних рейсов, другая – для международных. Однако после прекращения международного авиасообщения выход осуществляется через одну зону, что создает неудобства пассажирам, отметила собеседница.
Что делать туристам, которые уже приобрели туры?
Путешественникам, которые уже забронировали путевки, турагенты либо предложат другие варианты отдыха, либо вернут деньги, добавила Беспалова.
07:49:07 11-10-2023
ну из новосиба всегда дешевле летать
09:40:33 11-10-2023
Гость (07:49:07 11-10-2023) ну из новосиба всегда дешевле летать... В Москву да, за границу - нет. Всегда раньше летал из Барнаула и в Турцию, и в Тай и в Египет. И по времени очень комфортно было, не нужно тащится в эту помойку под названием Нск и обратно
08:29:45 11-10-2023
Может нам вообще закрыть аэропорт и снять все ограничения с районов? он один фиг как был самым не выгодным и дорогим так и остается. Постоянно летаю и езжу в новосиб. Ибо и зона маршрутов выше и ценник прям сильно ниже. А про обслуживание и комфорт даже рассказывать не буду, это как лада калина и бмв Х6...сравнивать даже смысла нет
09:42:06 11-10-2023
Гость (08:29:45 11-10-2023) Может нам вообще закрыть аэропорт и снять все ограничения с... Ты похоже Х6 только на картинке видел, в НСКе самый убогий аэропорт из всех где я бывал
10:02:19 11-10-2023
Гость (09:42:06 11-10-2023) Ты похоже Х6 только на картинке видел, в НСКе самый убогий а... ну если Бангкок и Анталью сравнивать с Нском - то да. А по России - очень даже ничего. Спб, Сочи скромнее аэропорты
08:30:33 11-10-2023
Ранее в воздушной гавани краевой столицы функционировали две зоны выхода: одна – для внутренних рейсов, другая – для международных///ну вот явно международный рейс ну никак бы не пересекся с внутренними. Тупо цену заломили и все, если б ценник начинался от 50к, спрос был бы
09:14:44 11-10-2023
Купили путевки из Барнаула в Тай. Через какое-то время рейсы исчезли,недели на две,а потом с нами связался агент и сообщил,что либо мы отменяем тур со штрафом,либо летим из Нск,но с нас доплата пару десятков тысяч…но добавили к туру три дня.
09:33:46 11-10-2023
Сразу не верила в эти сказки.
09:38:38 11-10-2023
Очень плохо что отменили из Барнаула, достало уже ездить через этот Нск, куча времени убивается впустую. Ну и сказки про обслуживание в Нске расскажите кому-нибудь другому, это самый убогий и колхозный аэропорт в России наверное, терпеть его не могу. И построенный турками кривой их новый терминал ситуацию вообще не спасает
10:59:49 11-10-2023
А в чем международность рейса? Из Тая могут в Барнаул прилететь таитяне? Если нет то на посадку что из-за границы что из России какая разница самолету?
11:06:52 11-10-2023
Это все что нужно знать про благополучие региона. Жители с возросшей зп (если верить статистике) даже не смогли наполнить один самолет в бюджетный Тай. А то вчера кто-то там про машины премиальные в большом количестве в Барнауле вещал. Деревня, есть деревня. В Толмачево по пробкам и этой узенькой трассе тащиться - капец как неудобно каждый раз, еще военные частенько перекрывают аккурат в ночь перед рейсом по закону подлости
11:10:20 11-10-2023
в который уже раз операторы поступают таким образом..чего удивляться то, что агенты сразу уговаривают туристов покупать из Новосиба. Вот тебе и низкий спрос. Круг замкнулся. А этот сарай барнаульский и правда надо закрыть. Нет вылетов и нет. Не хочешь ...., как говорится, не мучай......
11:31:30 11-10-2023
Но зато собираются забабахать в Барнауле для обработки международных рейсов. Что, деньги ляжку жгут, девать некуда, вопрос престижа?
12:08:11 11-10-2023
вопрос престижа ------ Вопрос "распила".
15:29:00 11-10-2023
Странно слышать, что денег у людей нет.Может, у работающих действительно мало. Сверхнизкие зарплаты. А вот пенсионеры то должны летать.Ещё в 2018 году господин Силуанов убеждал думцев и убедил таки, что с повышением возраста выхода на пенсию и добавки в 1000 руб. пенсионеры смогут отдыхать даже за границей. Ну и где Силуанов _ так же сидит в столице министром, несмотря на обман. А мы, пенсионеры, сидим в Барнауле, бывшей "столице мира".