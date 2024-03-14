Количество вакансий в Алтайском крае в два раза превысило число безработных
Особенно остро стоит вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров
14 марта 2024, 06:15, ИА Амител
Число вакансий в Алтайском крае в два раза превысило число безработных – соотношение в регионе сейчас находится на уровне десяти предложений на пять человек. Как сообщает "КП-Барнаул", такую оценку дала 12 марта на пресс-конференции начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.
По ее словам, сейчас работодателями Алтайского края заявлено более 23 тысяч вакансий, и в специалистах нуждаются все сферы. Зачастую для решения кадровой проблемы компании переманивают к себе работников из других организаций, предлагая более высокие зарплаты, ведь обучение кадров с нуля занимает слишком много времени. При этом по некоторым отраслям зарплата выросла в два и более раза.
Особенно остро стоит вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров – их сейчас требуется свыше 10 тысяч. Самая острая потребность в них у промышленных предприятий, однако специалисты нужны везде.
Для решения кадрового вопроса региональные власти подготовили специальные программы, которые реализуются многими ведомствами. В пример Капура привела работу кадрового центра "Работа России", который совместно с "Горэлектротрансом" сформировал группу по подготовке водителей конкретно под запрос работодателя. Все, кто успешно сдал экзамен по вождению и получил права, были трудоустроены на предприятие.
07:17:20 14-03-2024
Позвольте, пару лет назад губернатор сказал,что отток трудоспособного населения из края- нормальное явление!
Так какого вы сейчас трясёте цифрами? Ему эти цифры показывали? Или его это не волнует?
И интересно,кадровый центр "Работа России" сможет обучить 10 тысяч работников,а не как для Горэлтранса сотню? Или Азия-наше всё?
07:34:43 14-03-2024
Бомж (07:17:20 14-03-2024) Позвольте, пару лет назад губернатор сказал,что отток трудос... А что так можно было, чтобы один губернатор волевым решением изменил благосостояние в регионе?
19:09:55 14-03-2024
Бомж (07:17:20 14-03-2024) Позвольте, пару лет назад губернатор сказал,что отток трудос... Коллега, азиаты стягиваются на запах денег, так что, АК такая проблема не грозит.
07:31:42 14-03-2024
Мне вот интересно - как считали безработных? Это те кто стоят на учёте, чтобы получать пособие? Так это смешная цифра.
07:54:39 14-03-2024
Почти год назад АМИТЕЛ писал:"Губернатор Томенко: "Алтайский край не будет удерживать уезжающую молодежь".
08:40:04 14-03-2024
Похоже, население Алтайского края обладает очень большой ликвидностью ...
10:29:11 14-03-2024
Норм, зато зарплаты растут и работягам есть возможность купить Москвич. в противном случае такой возможности бы не было
10:32:17 14-03-2024
Да просто люди не встают на учёт в службе занятости, т.к. это полностью бесполезное мероприятие, только мешает поиску настоящей работы. Из-за конечного пособия гоняют по копеечным вакансиям, три отказа от глупой бесплатной работы - пособия лишаешься. Нет смысла кормить этих дармоедов, зато сколько самомнения и напыщенности!
11:41:14 14-03-2024
Гость (10:32:17 14-03-2024) Да просто люди не встают на учёт в службе занятости, т.к. эт... Абсолютно верно, никто в здравом уме туда на учет не идет ставиться, ибо это бесполезно. Зато цифры у них красивые теперь получается рисовать по кол-ву безработных
12:44:49 14-03-2024
Гость (11:41:14 14-03-2024) Абсолютно верно, никто в здравом уме туда на учет не идет ст... Лет пять назад можно было там нормально полгодика отдохнуть от работы с максимальным пособием без потери стажа.
15:23:46 14-03-2024
Гость (12:44:49 14-03-2024) Лет пять назад можно было там нормально полгодика отдохнуть ... Тоже сначала так думал, потом проклял всё, что с ними связался. Нашёл в итоге работу в госструктуре через хх.ру, причём эта вакансия, оказывается, была и в базе службы занятости! Смех.
13:41:25 14-03-2024
Платить надо
18:30:20 14-03-2024
Центр занятости или как сейчас Работа России филиал Барнаул- это чудо организация. Некомпетентные сотрудники, которые предлагают работу, которая вообще вам не подходит, чтобы закрыть план по безработице. Если уж встать к ним на учёт это только из за стажа и за пособия. Толку от этой шараги нет вообще
21:58:34 15-03-2024
Враньё, вакансий нет, более пяти лет анализирую вакансии г.Барнаула, одно и тоже, да и то, кто требуется, вовсе и не требуются, для чего выставляют ?