Количество выданной ипотеки на Алтае в 2024 году рухнуло почти в два раза

Причина – высокая ключевая ставка Центробанка

27 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Брелоки для ключей от квартир / Фото: amic.ru

Банки в Алтайском крае в 2024 году выдали на 42% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Об этом в ходе круглого стола сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. Этот показатель чиновник назвал не таким уж и плохим.

Всего, по словам Гилева, в прошлом году банки выдали 30 тысяч кредитов на сумму 90 миллиардов рублей. Часть этих денег пошла в строительную отрасль. При этом количество ипотеки рухнуло на 42%. Всего семейной ипотекой, которую практически перестали выдавать во второй половине года, воспользовались 18 тысяч семей на общую сумму 50 миллиардов рублей.

По предварительным подсчетам, в прошлом году в крае возвели 875 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует плановым показателям. В настоящее время в регионе 68 застройщиков возводят 98 домов, при этом разрешения выданы на строительство 137 домов. Объем текущего незавершенного строительства составляет 731 тысяча квадратных метров.

Ранее барнаульские риелторы рассказали amic.ru, что жители города продолжают покупать квартиры, несмотря на высокую ипотечную ставку и выросшие до космических высот цены на недвижимость. Портрет покупателя, правда, в 2024 году заметно изменился. Теперь жилье берут либо очень обеспеченные люди за наличные деньги, либо те, кто вынужден это делать из-за рождения детей.