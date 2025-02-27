Количество выданной ипотеки на Алтае в 2024 году рухнуло почти в два раза
Причина – высокая ключевая ставка Центробанка
27 февраля 2025, 07:15, ИА Амител
Банки в Алтайском крае в 2024 году выдали на 42% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Об этом в ходе круглого стола сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. Этот показатель чиновник назвал не таким уж и плохим.
Всего, по словам Гилева, в прошлом году банки выдали 30 тысяч кредитов на сумму 90 миллиардов рублей. Часть этих денег пошла в строительную отрасль. При этом количество ипотеки рухнуло на 42%. Всего семейной ипотекой, которую практически перестали выдавать во второй половине года, воспользовались 18 тысяч семей на общую сумму 50 миллиардов рублей.
По предварительным подсчетам, в прошлом году в крае возвели 875 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует плановым показателям. В настоящее время в регионе 68 застройщиков возводят 98 домов, при этом разрешения выданы на строительство 137 домов. Объем текущего незавершенного строительства составляет 731 тысяча квадратных метров.
Ранее барнаульские риелторы рассказали amic.ru, что жители города продолжают покупать квартиры, несмотря на высокую ипотечную ставку и выросшие до космических высот цены на недвижимость. Портрет покупателя, правда, в 2024 году заметно изменился. Теперь жилье берут либо очень обеспеченные люди за наличные деньги, либо те, кто вынужден это делать из-за рождения детей.
08:25:50 27-02-2025
А что ещё рухнуло? Дайте угадаю. Сливочное масло, дорогой алкоголь, новые автомобили.
09:17:59 27-02-2025
ну во-первых люди закредитованы под завязку.
вон была новость, что 65% дохода отдают за кредиты.
во-вторых ну чувство самосохранения должно было заработать когда-то.
стадный инстинкт - все хватают и я схвачу, ни к чему хорошему не приведет.
про отложенный спрос-то слышали, нет?
лезть в кредиты по нескольку миллионов, чтобы ублажить строителей и первичных продавцов, потом как будете свои обязательства обслуживать?
09:23:15 27-02-2025
Гость (09:17:59 27-02-2025) ну во-первых люди закредитованы под завязку.вон была нов... В целом согласен, но такие мнения были и в 20 , в 21 , в 22 годах , а теперь и цен тех нет и наверное уже вряд-ли будут.
09:42:35 27-02-2025
Гость (09:23:15 27-02-2025) В целом согласен, но такие мнения были и в 20 , в 21 , в 22 ...
соглашусь, что никогда квм не дешевеют.
существенного снижения на 40% конечно не будет.
просто хочется чтобы люди реально свои возможности оценивали и в дикую кабалу не лезли.
13:37:47 28-02-2025
А что дальше будет...у людей последние копейки выгребают