Богачи или сумасшедшие? Риелтор о том, кто покупает квартиры и берет ипотеку в Барнауле
Жители города продолжают приобретать недвижимость. Пусть не так рьяно, как раньше
17 февраля 2025, 08:15, ИА Амител
Жители Барнаула продолжают покупать квартиры, несмотря на высокую ипотечную ставку и выросшие до космических высот цены на недвижимость. Портрет покупателя, правда, в 2024 году заметно изменился. Теперь квартиры берут либо очень обеспеченные люди за наличные деньги, либо те, кто вынужден влезать в ипотечную кабалу ради расширения площадей из-за рождения детей. Правда, суммы, взятые у банка, заметно уменьшились. Об этом amic.ru рассказала руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.
"Подзапасли жирок"
С уходом с рынка ипотеки с господдержкой количество сделок у риелторов в 2024-м заметно упало. Однако все не так печально, отмечает эксперт. Просто в последние годы он, наоборот, был перегрет и сейчас показатели вернулись до 2022 года. Ничего критичного на рынке недвижимости в Барнауле, уверена Ольга Гросс, не происходит. Да, сделок стало меньше, люди с деньгами никуда не исчезли.
"Мы подзапасли жирок за последние годы. Рынок точно не встал, как кажется со стороны. Все привыкли к высокой процентной ставке. Нужно учиться работать в современных условиях. Те, кто продают квартиру, покупают новую, просто побольше. Для этого они используют свои накопления или берут ипотеку. Просто не пять-семь миллионов, как раньше, а суммы намного меньше. Если в семье родился ребенок, то родители стараются любыми способами "расшириться", – отмечает Ольга Гросс.
В ожидании вкладов
Сейчас рынок недвижимости замер в ожидании. Рынок покинула категория клиентов с небольшими накоплениями. В условиях высокой ключевой ставки жители Алтая не спешат снимать деньги со вкладов и тратить их на жилье. Однако ситуация, поясняет Гросс, может измениться в любой момент. При малейшем падении ключевой ставки Центробанка картина может резко стать другой.
Кроме того, отмечает эксперт, никуда не исчезла семейная ипотека под 6%. В новостройках также застройщики подготовили для клиентов разные "плюшки" и купить квартиру там можно под небольшой процент.
"Остались люди, у которых были накопления на депозитах в банках. Да, они там получили проценты, но они видят в недвижимости стабильность, перспективу в том, что их накопления дадут больший прирост. Мы работаем и с семейными ипотеками. Безусловно, семейные ипотеки под 6% остались у нас как на новостройки от застройщиков многоквартирных домов, так и на рынок ИЖС, на частные дома", – поясняет Ольга Гросс.
По ее словам, через два-три года процентная ставка в банках обязательно упадет, а вот снизятся ли цены на квартиры – уже не факт. Многие барнаульцы покупают квартиры "с мыслями о будущем".
Застройщики адаптируются
На фоне высочайшей ключевой ставки большинство застройщиков Алтайского края поставили на стоп все новые проекты. В итоге количество вводимого нового жилья в регионе снижается. Ольга Гросс уверена, что рынок адаптируется к новым условиям, предлагая покупателям новостройки в рассрочку или под низкий процент. При этом такого высокого уровня продаж квартир, как с 2020 по 2023 год, в ближайшее время ждать не стоит.
"Просто тот рынок был слишком с высокими оборотами, нам его сейчас затормозили. Как только мы вернемся к высокому уровню продаж, застройщики снова начнут строить больше жилья", – отметила Гросс.
08:47:44 17-02-2025
Люди! Кредиты это зло!Не берите их!
08:57:40 17-02-2025
Гость (08:47:44 17-02-2025) Люди! Кредиты это зло!Не берите их!... Простой ты, как 3 копейки
09:06:25 17-02-2025
Гость (08:57:40 17-02-2025) Простой ты, как 3 копейки... А что лучше- быть простым или быть тупой кормовой базой для зажравшихся барыг?
09:33:48 17-02-2025
Гость (09:06:25 17-02-2025) А что лучше- быть простым или быть тупой кормовой базой для ... Че злой такой, кредит не одобрили?
10:52:37 17-02-2025
Гость (09:06:25 17-02-2025) А что лучше- быть простым или быть тупой кормовой базой для ... Вы можете позволить себе квартиру за нал или ждёте бабушку?
13:35:11 27-02-2025
Гость (09:06:25 17-02-2025) А что лучше- быть простым или быть тупой кормовой базой для ... Раз ты такой простой и не кормовой,то расскажи, как мне выкупить без потреб.кредита оставшуюся 1/2 долю в квартире за 2 млн с моей зарплатой в 50 т.р, это при условии, что на долю ипотеку на 30- лет не дают
09:04:20 17-02-2025
новостройки в рассрочку --- о! Да ну нафиг
09:27:31 17-02-2025
За 40-60 млн за элитные новостройки - кто они?
11:14:23 17-02-2025
Гость (09:27:31 17-02-2025) За 40-60 млн за элитные новостройки - кто они?...
Риэлтор сон рассказывал. Не обращайте внимания и отнеситесь с пониманием.
15:34:46 17-02-2025
Гость (09:27:31 17-02-2025) За 40-60 млн за элитные новостройки - кто они?... "Стахановцы"))))
09:28:25 17-02-2025
Ключевая ставка может и снизится, а про льготную ипотеку можно забыть раз и навсегда. Ипотечный пузырь сам себя не сдует.
09:29:18 17-02-2025
Какой Стоп. По всему Барнаулу куча новых строек. Ничего их не останавливает
09:45:43 17-02-2025
Не нужны эти квартиры за такую цену. Сейчас квартиры покупают только идиоты.
10:02:56 17-02-2025
Гость (09:45:43 17-02-2025) Не нужны эти квартиры за такую цену. Сейчас квартиры покупаю... это не ты то самое чудо в перьях, что уже 20 лет как со своей женой и ребёнком у предков живёт? "Это ж надо так деньги любить!"
10:15:13 17-02-2025
Гость (10:02:56 17-02-2025) это не ты то самое чудо в перьях, что уже 20 лет как со свое... Сейчас квартиры покупают только идиоты.
круто сказано.
отлить в гранит.
10:09:17 17-02-2025
Гость (09:45:43 17-02-2025) Не нужны эти квартиры за такую цену. Сейчас квартиры покупаю... не будьте столь категоричны
Сценарий! При снижении ключевой ставки процент по ипотеке будет снижаться, так же как и процент по вкладам. Люди начнут массово снимать деньги с вкладов и "перепарковывать" в недвижку. А при увеличении спроса ценники на квадратные метры опять улетят в космос.
Поэтому, кто думает, берет сейчас. А ипотеку потом можно будет спокойно рефинансировать под меньший процент.
15:09:48 17-02-2025
111 (10:09:17 17-02-2025) не будьте столь категоричныСценарий! При снижении кл... Супер схема!
09:48:12 17-02-2025
мда. и такие вот среди нас ходят - шумоголовые -
бескредитные владельцы квартир.
с родителями живет или досталась по наследству, ну как вариант как у прошки шаляпина - через бабулинг.
по теме: строли, строят и будут строить, как и покупать.
запрос на жилье есть и будет всегда, население растет и переезжает, плюс все эти хрущи и девятины, с них тоже люди поедут ну и едут, вообщем-то.
другое дело, вот лично я ни одного квм здесь не хочу покупать, ни в "слободах" и гранях, ни во всяких "вы сами знаете что здесь будет"
ну это блин, сибирь. алтай, барнаул...
за 30 ку здесь купить, это как на ролсе но брн ездить, или в беленсиага картошку копать
единственное куда, по моему мнению, стоит тратить деньги это на образование детей, ну теперь уже где-то в районе ЮВА.
12:08:09 17-02-2025
население растет и переезжает - где статистику подсмотрели?
10:57:39 17-02-2025
ситуация с покупкой квартиры складывается здесь и сейчас!
а что будет завтра и даже послезавтра, вам никогда правду не скажут, да и судя по практике (а это лучший критерий истины), за последние 30 лет лучше не стало ни на миллиметр, ни на копейку!...
11:26:52 17-02-2025
Было уже такое в Китае, где строительная мафия в сговоре с банковской мафией ради личного обогащения
на деньги из госбюджета в виде кредитов строителям построила целые города стекловатных человейников, где квартиру можно только купить, но уже никогда не продать, поскольку там практически никто не живёт и уже никогда жить не будет. ***
Человейники там уже разрушаются и их массово сносят взрывами, а растративших на это госсредства банковских менеджеров и строителей массово и показательно расстреливали на стадионах разрывными ртутными пулями в затылок. *** Но те, кто купил квартиры в таких городах, уже потеряли деньги навсегда и до сих пор вынуждены расплачиваться по взятым на эту авантюру кредитам.
11:59:25 17-02-2025
Гость (11:26:52 17-02-2025) показательно расстреливали на стадионах разрывными ртутными пулями в затылок... :-)
12:10:01 17-02-2025
Гость (11:26:52 17-02-2025) Было уже такое в Китае, где строительная мафия в сговоре с б...
мелко плаваете. нао было ядерным фугасом в лоб, а не разрывными пулями со ртутью
12:49:30 17-02-2025
Гость (11:26:52 17-02-2025) Было уже такое в Китае, где строительная мафия в сговоре с б... Сны с температурой 41
19:51:03 17-02-2025
Гость (12:49:30 17-02-2025) Сны с температурой 41... Москвичи рассказывают: « проезжаю мимо новостроек в Реутово, стоят дома,а заселенно в них 30%...рядом с моим домом на Преображенке построили 6 башен. Только 10% раскуплено квартир»
12:47:31 17-02-2025
Я взял ипотеку в 2023 году со ставкой 7,2%. Ее всем давали. Вообще никакой очереди не было, более того, кроме меня никто в офис не заходил. Застройщик мне показал куда нажать в смартфоне, 20 минут и ипотека оформлена. Давали всем желающим, но с ограничением по возрасту, на момент погашения ипотеки должно быть меньше 75 лет. В итоге сейчас имеем квартиру 40 метров в только что сданном доме, платеж 30 тысяч на 25 лет. Все норм, но жена пилит - зачем мол купил? А я в нее буду вместо тренажерного зала ходить, ремонт делать.
14:10:09 17-02-2025
Гость (12:47:31 17-02-2025) Я взял ипотеку в 2023 году со ставкой 7,2%. Ее всем давали. ... Так а зачем купил-то все же?
14:39:02 17-02-2025
Купил третью квартиру за наличку, причем в Москве, за 10 лет. Пользуйтесь
15:07:21 17-02-2025
Шнур (14:39:02 17-02-2025) Купил третью квартиру за наличку, причем в Москве, за 10 ле... Чем пользоваться? Шнуром или квартирами?
15:54:35 17-02-2025
Гость (15:07:21 17-02-2025) Чем пользоваться? Шнуром или квартирами?... Походу приглашает к себе в мск пожить.
15:51:16 17-02-2025
Риэлторье точно , как она выразилась "...подзапаслись жирок" стольких людей по каруселям застройщиков с банками пустить нагнетая ажиотаж это надо уметь.
19:31:00 17-02-2025
На те вклады уж кто только хищно не облизывается.
22:47:43 17-02-2025
Пока Вы здесь спорите, инвесторы зарабатывают деньги на покупке квартир, в том числе и за кредитные деньги. А потом Вам продают.....)))) Вот и вся математика. Все дело в мышлении...