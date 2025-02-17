Богачи или сумасшедшие? Риелтор о том, кто покупает квартиры и берет ипотеку в Барнауле

Жители города продолжают приобретать недвижимость. Пусть не так рьяно, как раньше

17 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула продолжают покупать квартиры, несмотря на высокую ипотечную ставку и выросшие до космических высот цены на недвижимость. Портрет покупателя, правда, в 2024 году заметно изменился. Теперь квартиры берут либо очень обеспеченные люди за наличные деньги, либо те, кто вынужден влезать в ипотечную кабалу ради расширения площадей из-за рождения детей. Правда, суммы, взятые у банка, заметно уменьшились. Об этом amic.ru рассказала руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.

"Подзапасли жирок"

С уходом с рынка ипотеки с господдержкой количество сделок у риелторов в 2024-м заметно упало. Однако все не так печально, отмечает эксперт. Просто в последние годы он, наоборот, был перегрет и сейчас показатели вернулись до 2022 года. Ничего критичного на рынке недвижимости в Барнауле, уверена Ольга Гросс, не происходит. Да, сделок стало меньше, люди с деньгами никуда не исчезли.

"Мы подзапасли жирок за последние годы. Рынок точно не встал, как кажется со стороны. Все привыкли к высокой процентной ставке. Нужно учиться работать в современных условиях. Те, кто продают квартиру, покупают новую, просто побольше. Для этого они используют свои накопления или берут ипотеку. Просто не пять-семь миллионов, как раньше, а суммы намного меньше. Если в семье родился ребенок, то родители стараются любыми способами "расшириться", – отмечает Ольга Гросс.

В ожидании вкладов

Сейчас рынок недвижимости замер в ожидании. Рынок покинула категория клиентов с небольшими накоплениями. В условиях высокой ключевой ставки жители Алтая не спешат снимать деньги со вкладов и тратить их на жилье. Однако ситуация, поясняет Гросс, может измениться в любой момент. При малейшем падении ключевой ставки Центробанка картина может резко стать другой.

Кроме того, отмечает эксперт, никуда не исчезла семейная ипотека под 6%. В новостройках также застройщики подготовили для клиентов разные "плюшки" и купить квартиру там можно под небольшой процент.

"Остались люди, у которых были накопления на депозитах в банках. Да, они там получили проценты, но они видят в недвижимости стабильность, перспективу в том, что их накопления дадут больший прирост. Мы работаем и с семейными ипотеками. Безусловно, семейные ипотеки под 6% остались у нас как на новостройки от застройщиков многоквартирных домов, так и на рынок ИЖС, на частные дома", – поясняет Ольга Гросс.

По ее словам, через два-три года процентная ставка в банках обязательно упадет, а вот снизятся ли цены на квартиры – уже не факт. Многие барнаульцы покупают квартиры "с мыслями о будущем".

Застройщики адаптируются

На фоне высочайшей ключевой ставки большинство застройщиков Алтайского края поставили на стоп все новые проекты. В итоге количество вводимого нового жилья в регионе снижается. Ольга Гросс уверена, что рынок адаптируется к новым условиям, предлагая покупателям новостройки в рассрочку или под низкий процент. При этом такого высокого уровня продаж квартир, как с 2020 по 2023 год, в ближайшее время ждать не стоит.

"Просто тот рынок был слишком с высокими оборотами, нам его сейчас затормозили. Как только мы вернемся к высокому уровню продаж, застройщики снова начнут строить больше жилья", – отметила Гросс.