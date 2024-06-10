Коллега Анастасии Заворотнюк рассказала, как актриса быстро ослепла

Для актрисы распечатывали текст очень крупным шрифтом

10 июня 2024, 11:46, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк / Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Коллега Анастасии Заворотнюк Елена Старостина рассказала о том, как актриса стремительно потеряла зрение. Воспоминаниями она поделилась на шоу "Звезды сошлись".

По словам Старостиной, однажды на съемках сценаристы принесли текст, который был написан очень крупным шрифтом. Оказалось, что так его напечатали для Анастасии Заворотнюк, потому что мелкие буквы она не могла прочитать.