Коллегия не сократила срок бывшему судье Арбитражного суда Алтайского края

При этом остальную часть наказания Городову немного облегчили

10 апреля 2024, 17:53, ИА Амител

Суд оставил без изменения срок тюремного заключения бывшего судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, но немного облегчил наказание. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, судебная коллегия по уголовным делам облсуда снизила штраф на 60 тысяч, до 29,940 млн рублей, а также сократила срок права занимать должности в органах государственной власти на год.

Напомним, что Городова признали виновным в шести преступлениях, связанных со взятками. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме солидного штрафа суд конфисковал в доход государства почти 5 млн рублей.

Согласно приговору, будучи судьей Арбитражного суда, в 2010 году Городов купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado у заинтересованного в банкротстве знакомого по заниженной цене за принятие судебных актов о введении процедуры наблюдения и утверждения временным управляющим конкретного лица. Позднее, с 2016-го по 2017 год, он получил от этого же человека ряд взяток на сумму 2 млн рублей за совершение действий по имеющимся у Городова в производстве делам по банкротству.

Также с 1 ноября 2016 года по 19 апреля 2017-го судья получил взятку в размере 2,5 млн рублей от собственника объекта недвижимости за принятие определенных судебных решений.

В поданных апелляционных жалобах Городов и его адвокат ссылались на то, что выводы суда не подтверждались доказательствами, а обвинение называли несостоятельным. Кроме того, они требовали отменить конфискацию дома судьи, указывая, что он принадлежит его несовершеннолетним детям.

Прокурор в апелляционном представлении предлагал изменить приговор путем уменьшения срока дополнительного наказания. Обвинение сочло, что действовавшая ранее редакция закона, по которому вынесен приговор, предлагала более мягкое наказание.

"Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, изменила приговор в части назначенного по совокупности преступлений дополнительного наказания: размер штрафа уменьшен до 29 940 000 рублей, также до девяти лет снижен срок лишения права занимать должности по осуществлению функций представителя власти в органах государственной власти. Наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима оставлено без изменения", – рассказали в пресс-службе.