Осуждённый на 13 лет за взятки барнаульский судья обжаловал приговор

Алексей Городов уверен в своей невиновности. На суде он заявлял, что его устроит лишь оправдательный приговор

27 апреля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Бывший судья арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов, ранее получивший 13 лет колонии за коррупцию, обжаловал свой приговор. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на карточку дела на сайте Центрального районного суда Барнаула.

11 апреля 2023 года Алексея Городова признали виновным в шести эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ). Следствие выяснило, что судья брал деньги от арбитражного управляющего и предпринимателя – за это он принимал выгодные для них решения о банкротстве. Всего ему заплатили около 5 млн рублей. Кроме тюремного срока ему назначили огромный штраф – 30 млн рублей.

Сам Городов считает, что невиновен. Когда он выступал с последним словом, он настаивал, что устроить его может лишь оправдательный приговор.