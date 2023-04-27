Осуждённый на 13 лет за взятки барнаульский судья обжаловал приговор
Алексей Городов уверен в своей невиновности. На суде он заявлял, что его устроит лишь оправдательный приговор
27 апреля 2023, 13:31, ИА Амител
Бывший судья арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов, ранее получивший 13 лет колонии за коррупцию, обжаловал свой приговор. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на карточку дела на сайте Центрального районного суда Барнаула.
11 апреля 2023 года Алексея Городова признали виновным в шести эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ). Следствие выяснило, что судья брал деньги от арбитражного управляющего и предпринимателя – за это он принимал выгодные для них решения о банкротстве. Всего ему заплатили около 5 млн рублей. Кроме тюремного срока ему назначили огромный штраф – 30 млн рублей.
Сам Городов считает, что невиновен. Когда он выступал с последним словом, он настаивал, что устроить его может лишь оправдательный приговор.
15:11:50 27-04-2023
Наказание заслуженное. Если только изменить на "снятие кожи" , всю страну сотрясают скандалы среди взяток судьями!
09:58:07 28-04-2023
совсем офигели властьимущие. ладно бы 1 случай, а то 6 !!!!! Он за это сам судил людей , а теперь по ту сторону и не нравится??? А сколько по стране таких"судей"...