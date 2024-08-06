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Кишечную палочку нашли в барнаульских колодцах, нечистоты из которых текут в Обь

Анализ показал, что вода не соответствует гигиеническим нормативам

06 августа 2024, 12:31, ИА Амител

Колодцы с нечистотами / Кадр из видео Народного фронта
Колодцы с нечистотами / Кадр из видео Народного фронта

Роспотребнадзор сообщил, что колодцы, из которых нечистоты стекают в Обь, принадлежат гипермаркету "Лемана Про" французской сети Leroy Merlin. 25 июля управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю ответило на обращение регионального исполкома ОНФ о колодцах, пишет "Банкфакс"

В ведомстве сообщили, что отбор проб воды и воздуха проводился 12 июля, когда выход сточных вод из колодцев отсутствовал, но на поверхности земли имелся след от слива. Анализ показал, что вода и воздух не соответствуют гигиеническим нормативам. В частности, в воде из колодцев нашли кишечную палочку. 

Управление подготовило предостережение в адрес ООО "Ле Монлид" о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Также 1 августа общественникам ответил Росприроднадзор, сообщив, что зафиксировал сброс загрязняющих веществ из упомянутых колодцев в Обь. В водоохранной зоне сброс запрещен.

На момент ответа протоколы испытаний проб речной воды не были готовы. Их планируют получить не позднее 9 августа.

Барнаул Экология

Комментарии 9

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Мусик

12:43:40 06-08-2024

прям как в Сене - чисто парыж... можно лимпиаду проводить

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Гость

13:28:54 06-08-2024

Мусик (12:43:40 06-08-2024) прям как в Сене - чисто парыж... можно лимпиаду проводить... Огонь! Ваш комментарий сделал мой день!

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Гость

13:08:26 06-08-2024

Прям никогда не было и вот опять? Когда давали разрешение на открытие магазина без централизованной канализации не думали, куда денется говно?

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Гость

17:09:58 06-08-2024

Гость (13:08:26 06-08-2024) Прям никогда не было и вот опять? Когда давали разрешение на... Вот это ничего себе, бабла подсрубили а теперь призадумались. Куда смотрят городские власти???

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Элен без ребят

11:00:25 07-08-2024

Гость (17:09:58 06-08-2024) Вот это ничего себе, бабла подсрубили а теперь призадумались... так они и давали разрешение, не?

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Гость

11:58:09 07-08-2024

Гость (13:08:26 06-08-2024) Прям никогда не было и вот опять? Когда давали разрешение на... Строительство нового моста пошло по короткому проекту с продолжением полотна на насыпи по пойме Оби.
Не оформлены каналы для водообмена, пересыпана широкая полноводная протока - остров перестал быть таковым.
Экономия 90-х привела к большим нарушениям.
А кишечную палочку можно и в водопровод занести, потом вывести трудно.
Еще легче заразить сток септика, организованного по всем правилам.
С автомоек в ливневки не меньше химии поступает.
В стоках Пивоварки и Барнаулки возможно вся таблица Менделеева

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Сергей

13:34:45 06-08-2024

Обь самая чистая река в мире!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏

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Гость

16:02:20 06-08-2024

колодцы с гавном
течет гавно
Кишечная палочка в гавне живет - это нормально.

Вопрос в другом, гавно то почему из колодцев вытекло в реку?

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Не гость

21:05:10 06-08-2024

Я вас умоляю. У нас вокзальный комплекс прямо в пивоварку ходит и ниче. А ещё куча частных домов которые в ливневку канализацию вывели. Да и все кто ходит в первый водяной горизонт. Короче у кого деревенские туалеты.

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