Кишечную палочку нашли в барнаульских колодцах, нечистоты из которых текут в Обь

Анализ показал, что вода не соответствует гигиеническим нормативам

06 августа 2024, 12:31, ИА Амител

Колодцы с нечистотами / Кадр из видео Народного фронта

Роспотребнадзор сообщил, что колодцы, из которых нечистоты стекают в Обь, принадлежат гипермаркету "Лемана Про" французской сети Leroy Merlin. 25 июля управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю ответило на обращение регионального исполкома ОНФ о колодцах, пишет "Банкфакс".

В ведомстве сообщили, что отбор проб воды и воздуха проводился 12 июля, когда выход сточных вод из колодцев отсутствовал, но на поверхности земли имелся след от слива. Анализ показал, что вода и воздух не соответствуют гигиеническим нормативам. В частности, в воде из колодцев нашли кишечную палочку.

Управление подготовило предостережение в адрес ООО "Ле Монлид" о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Также 1 августа общественникам ответил Росприроднадзор, сообщив, что зафиксировал сброс загрязняющих веществ из упомянутых колодцев в Обь. В водоохранной зоне сброс запрещен.

На момент ответа протоколы испытаний проб речной воды не были готовы. Их планируют получить не позднее 9 августа.