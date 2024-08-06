Кишечную палочку нашли в барнаульских колодцах, нечистоты из которых текут в Обь
Анализ показал, что вода не соответствует гигиеническим нормативам
06 августа 2024, 12:31, ИА Амител
Роспотребнадзор сообщил, что колодцы, из которых нечистоты стекают в Обь, принадлежат гипермаркету "Лемана Про" французской сети Leroy Merlin. 25 июля управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю ответило на обращение регионального исполкома ОНФ о колодцах, пишет "Банкфакс".
В ведомстве сообщили, что отбор проб воды и воздуха проводился 12 июля, когда выход сточных вод из колодцев отсутствовал, но на поверхности земли имелся след от слива. Анализ показал, что вода и воздух не соответствуют гигиеническим нормативам. В частности, в воде из колодцев нашли кишечную палочку.
Управление подготовило предостережение в адрес ООО "Ле Монлид" о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Также 1 августа общественникам ответил Росприроднадзор, сообщив, что зафиксировал сброс загрязняющих веществ из упомянутых колодцев в Обь. В водоохранной зоне сброс запрещен.
На момент ответа протоколы испытаний проб речной воды не были готовы. Их планируют получить не позднее 9 августа.
12:43:40 06-08-2024
прям как в Сене - чисто парыж... можно лимпиаду проводить
13:28:54 06-08-2024
Мусик (12:43:40 06-08-2024) прям как в Сене - чисто парыж... можно лимпиаду проводить... Огонь! Ваш комментарий сделал мой день!
13:08:26 06-08-2024
Прям никогда не было и вот опять? Когда давали разрешение на открытие магазина без централизованной канализации не думали, куда денется говно?
17:09:58 06-08-2024
Гость (13:08:26 06-08-2024) Прям никогда не было и вот опять? Когда давали разрешение на... Вот это ничего себе, бабла подсрубили а теперь призадумались. Куда смотрят городские власти???
11:00:25 07-08-2024
Гость (17:09:58 06-08-2024) Вот это ничего себе, бабла подсрубили а теперь призадумались... так они и давали разрешение, не?
11:58:09 07-08-2024
Гость (13:08:26 06-08-2024) Прям никогда не было и вот опять? Когда давали разрешение на... Строительство нового моста пошло по короткому проекту с продолжением полотна на насыпи по пойме Оби.
Не оформлены каналы для водообмена, пересыпана широкая полноводная протока - остров перестал быть таковым.
Экономия 90-х привела к большим нарушениям.
А кишечную палочку можно и в водопровод занести, потом вывести трудно.
Еще легче заразить сток септика, организованного по всем правилам.
С автомоек в ливневки не меньше химии поступает.
В стоках Пивоварки и Барнаулки возможно вся таблица Менделеева
13:34:45 06-08-2024
Обь самая чистая река в мире!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏
16:02:20 06-08-2024
колодцы с гавном
течет гавно
Кишечная палочка в гавне живет - это нормально.
Вопрос в другом, гавно то почему из колодцев вытекло в реку?
21:05:10 06-08-2024
Я вас умоляю. У нас вокзальный комплекс прямо в пивоварку ходит и ниче. А ещё куча частных домов которые в ливневку канализацию вывели. Да и все кто ходит в первый водяной горизонт. Короче у кого деревенские туалеты.