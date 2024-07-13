В Барнауле навели порядок на берегу Оби в районе Ковша
Студенты собрали более ста мешков мусора
13 июля 2024, 20:11, ИА Амител
Экологическая акция на берегу Оби
В Барнауле прошла акция по уборке берега Оби в районе Ковша, сообщает мэрия.
В ней поучаствовал студотряд "Рысь" Алтайского государственного аграрного университета и Алтайского промышленного экономического колледжа.
Всего студенты собрали более ста мешков мусора.
Ранее сообщили, что вдоль Ковша запроектировали квартал с 17 домами, детсадом и магазинами.
21:58:20 13-07-2024
Студенты мусор убирают, а бизнес там строить будет и деньги зарабатывать - кому мусор с земли поднимать, а кому деньги.
22:06:44 13-07-2024
А зачем?
Его же режим планирует продать???
Пусть сгоняют, на бюджетный пляж, на Помазкин.
Они свои пузатёрки извозят в грязи, пока докатят.
Пляжу, по всему побережью отведено всего 70метров погонных.
За ними кто утонул Франк не виноват. Пыль стот столбом вдоль всей дороги до водоёма.
А на самом пляже две кабинки, для переодевания
И по головам отдыхающих гоняют скутера и катера.
Вы ждёте новой беды?
Про то что дети без родителей, на пляже, вас в июне предупреждали, и всё бесполезно.
А мальчишка 15 летнийутонул.
06:19:51 14-07-2024
Так хочется при хорошей власти пожить,да видать не в этой жизни.(чтобы не две кабинки ставили, а работу свою работали добросовестно)
10:33:53 14-07-2024
Нытики недовольные властью, Вы хоть один пришли в день выборов на участки? Я пришла и участок в тот день был пустой, а бабушки не осведомленные по инерции выбрали томенко, так как порог явки отменили, всё для вас даже электронное голосование, но вам лень даже на кнопочку нажать, а потом ноют