В Барнауле навели порядок на берегу Оби в районе Ковша

Студенты собрали более ста мешков мусора

13 июля 2024, 20:11, ИА Амител

Экологическая акция на берегу Оби

В Барнауле прошла акция по уборке берега Оби в районе Ковша, сообщает мэрия.

В ней поучаствовал студотряд "Рысь" Алтайского государственного аграрного университета и Алтайского промышленного экономического колледжа.

Всего студенты собрали более ста мешков мусора.

Ранее сообщили, что вдоль Ковша запроектировали квартал с 17 домами, детсадом и магазинами.