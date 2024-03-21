Кологривый объяснил, почему укусил официантку
Артиста арестовали на семь суток
21 марта 2024, 11:31, ИА Амител
Звезда сериала "Слово пацана" и фильма "По щучьему велению" Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска и укусил официантку, потому что устал. Об этом актер сказал во время суда 21 марта, пишет Mash Siberia.
На вопрос журналиста не "зазвездился" ли он, Кологривый ответил, что "просто устал от графика, от эмоций, от вообще в принципе своей сейчас жизни". "Но, я надеюсь, все это исправлю в ближайшее время", – отметил он.
Никита сказал, что укусил официантку за ногу "случайно", так как "был не в себе" и перепутал девушку со своими товарищами. Он признал, что это была некрасивая ситуация, за которую он уже извинился.
Артист попросил судью ограничиться штрафом и заявил, что ему достаточно ночи в изоляторе и перемывания костей в ближайшие пару лет, а также повторил, что устал, поскольку три года работает без отпусков и выходных на благо общества. Тем не менее судья не счел доводы артиста убедительными и арестовал его на семь суток. Обвинение при этом запрашивало 15.
11:41:22 21-03-2024
зубки режутся
11:41:26 21-03-2024
Вам самим то про этого полупокера не надоело писать?
Реально нет проблем в нашем ауле?
11:49:44 21-03-2024
Напился, подрался, укусил коленцо -
Стыдно смотреть людям в лицо!
11:51:34 21-03-2024
Гость (11:49:44 21-03-2024) Напился, подрался, укусил коленцо -Стыдно смотреть людям... СУДЯ ПО ФОТО ОН ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН)
11:51:30 21-03-2024
Реально достали этим чушпаном новости забивать. Отправьте его на СВО и забудьте уже.
Устал - мы не виноваты, девушка не виновата. Это сугубо его проблема, мы тоже не очень отдыхаем. Но не кусаемся как телки.
А что эта за детская отмазка, что перепутал девушку с своими товаризами....т.е. их кусать это норма? Что за бред!
12:00:21 21-03-2024
Гость (11:51:30 21-03-2024) Реально достали этим чушпаном новости забивать. Отправьте ег... Он там всех баб перекусает
11:54:11 21-03-2024
Работал на благо Общества!!!!!!!!!!!!!!! Оооооооооооо!!
12:24:31 21-03-2024
Гость (11:54:11 21-03-2024) Работал на благо Общества!!!!!!!!!!!!!!! Оооооооооооо!!... набивая свой карман "благом"!
12:01:49 21-03-2024
Хвати коверкать фамилию. КАЛогривый он
12:05:24 21-03-2024
Блин, ну что за актеры пошли, больше на клоунов похоже, реально когда на заводе работал, люди тоже в впахивали годами и что то не разу не слышал чтобы токарь укусил кого-то за коленку. А думаю у него работа по проще чем на заводе..... Реально на месте суда в Новосибирский Цирк его работать на пару лет вместо льва или тигра.... А кошачьи пусть отдохнут....
12:07:09 21-03-2024
При всём уважении к тебе амик,но это уже перебор. Он на самом деле никто и звать его никак и это правда. Не обижайся редакция,мы тебя уважаем ,но вместо него у вас (мы знаем )много интересной информации и публикаций.Удачи вам!!!
12:19:46 21-03-2024
Дегенерат потому что...
12:20:01 21-03-2024
общество, пацан для вашего блага вкалывает, как раб на галерах. а вы? эх вы!.. ))) ну простите, он так больше не будет! слово пацана!)))
12:37:43 21-03-2024
простому человеку 7 лет колонии дали бы
21:27:59 21-03-2024
Он признал, что это была некрасивая ситуация, за которую он уже извинился. Не пацан он. Обычный чушпан. Нормальные пацаны с девушками (женщинами) не дерутся и не кусаются. Еще один не в ту дверь вошел. Видать когда в новогоднем фильме вырезали Киркорова, а на его место пересняли Калагривого это оказалось заразным.
22:50:59 22-03-2024
Ужас теперь она заразная, теперь она с улицы!
16:19:08 23-03-2024
Я разочарована. Так симпатизировала ему раньше, а сейчас понимаю что он перегибает. Очень жаль, он реально обнаглел.