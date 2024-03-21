НОВОСТИКультура

Кологривый объяснил, почему укусил официантку

Артиста арестовали на семь суток

21 марта 2024, 11:31, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр: Mash Siberia
Никита Кологривый / Кадр: Mash Siberia

Звезда сериала "Слово пацана" и фильма "По щучьему велению" Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска и укусил официантку, потому что устал. Об этом актер сказал во время суда 21 марта, пишет Mash Siberia.

На вопрос журналиста не "зазвездился" ли он, Кологривый ответил, что "просто устал от графика, от эмоций, от вообще в принципе своей сейчас жизни". "Но, я надеюсь, все это исправлю в ближайшее время", – отметил он.

Никита сказал, что укусил официантку за ногу "случайно", так как "был не в себе" и перепутал девушку со своими товарищами. Он признал, что это была некрасивая ситуация, за которую он уже извинился.

Артист попросил судью ограничиться штрафом и заявил, что ему достаточно ночи в изоляторе и перемывания костей в ближайшие пару лет, а также повторил, что устал, поскольку три года работает без отпусков и выходных на благо общества. Тем не менее судья не счел доводы артиста убедительными и арестовал его на семь суток. Обвинение при этом запрашивало 15.

скандалы Кино

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

11:41:22 21-03-2024

зубки режутся

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:26 21-03-2024

Вам самим то про этого полупокера не надоело писать?
Реально нет проблем в нашем ауле?

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:44 21-03-2024

Напился, подрался, укусил коленцо -
Стыдно смотреть людям в лицо!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:34 21-03-2024

Гость (11:49:44 21-03-2024) Напился, подрался, укусил коленцо -Стыдно смотреть людям... СУДЯ ПО ФОТО ОН ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:30 21-03-2024

Реально достали этим чушпаном новости забивать. Отправьте его на СВО и забудьте уже.
Устал - мы не виноваты, девушка не виновата. Это сугубо его проблема, мы тоже не очень отдыхаем. Но не кусаемся как телки.
А что эта за детская отмазка, что перепутал девушку с своими товаризами....т.е. их кусать это норма? Что за бред!

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:21 21-03-2024

Гость (11:51:30 21-03-2024) Реально достали этим чушпаном новости забивать. Отправьте ег... Он там всех баб перекусает

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:11 21-03-2024

Работал на благо Общества!!!!!!!!!!!!!!! Оооооооооооо!!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:31 21-03-2024

Гость (11:54:11 21-03-2024) Работал на благо Общества!!!!!!!!!!!!!!! Оооооооооооо!!... набивая свой карман "благом"!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:49 21-03-2024

Хвати коверкать фамилию. КАЛогривый он

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЕКХ

12:05:24 21-03-2024

Блин, ну что за актеры пошли, больше на клоунов похоже, реально когда на заводе работал, люди тоже в впахивали годами и что то не разу не слышал чтобы токарь укусил кого-то за коленку. А думаю у него работа по проще чем на заводе..... Реально на месте суда в Новосибирский Цирк его работать на пару лет вместо льва или тигра.... А кошачьи пусть отдохнут....

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:07:09 21-03-2024

При всём уважении к тебе амик,но это уже перебор. Он на самом деле никто и звать его никак и это правда. Не обижайся редакция,мы тебя уважаем ,но вместо него у вас (мы знаем )много интересной информации и публикаций.Удачи вам!!!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:46 21-03-2024

Дегенерат потому что...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:01 21-03-2024

общество, пацан для вашего блага вкалывает, как раб на галерах. а вы? эх вы!.. ))) ну простите, он так больше не будет! слово пацана!)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:43 21-03-2024

простому человеку 7 лет колонии дали бы

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А пацаны не извинятся!!!

21:27:59 21-03-2024

Он признал, что это была некрасивая ситуация, за которую он уже извинился. Не пацан он. Обычный чушпан. Нормальные пацаны с девушками (женщинами) не дерутся и не кусаются. Еще один не в ту дверь вошел. Видать когда в новогоднем фильме вырезали Киркорова, а на его место пересняли Калагривого это оказалось заразным.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Василий

22:50:59 22-03-2024

Ужас теперь она заразная, теперь она с улицы!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мари

16:19:08 23-03-2024

Я разочарована. Так симпатизировала ему раньше, а сейчас понимаю что он перегибает. Очень жаль, он реально обнаглел.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров