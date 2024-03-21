Кологривый объяснил, почему укусил официантку

Артиста арестовали на семь суток

21 марта 2024, 11:31, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр: Mash Siberia

Звезда сериала "Слово пацана" и фильма "По щучьему велению" Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска и укусил официантку, потому что устал. Об этом актер сказал во время суда 21 марта, пишет Mash Siberia.

На вопрос журналиста не "зазвездился" ли он, Кологривый ответил, что "просто устал от графика, от эмоций, от вообще в принципе своей сейчас жизни". "Но, я надеюсь, все это исправлю в ближайшее время", – отметил он.

Никита сказал, что укусил официантку за ногу "случайно", так как "был не в себе" и перепутал девушку со своими товарищами. Он признал, что это была некрасивая ситуация, за которую он уже извинился.

Артист попросил судью ограничиться штрафом и заявил, что ему достаточно ночи в изоляторе и перемывания костей в ближайшие пару лет, а также повторил, что устал, поскольку три года работает без отпусков и выходных на благо общества. Тем не менее судья не счел доводы артиста убедительными и арестовал его на семь суток. Обвинение при этом запрашивало 15.