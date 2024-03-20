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Приехал на "не чушпанской" BMW. Подробности задержания Кологривого в спецприемник

За несколько дней в Новосибирске Кологривый устроил три скандала

20 марта 2024, 23:29, ИА Амител

Никита Кологривый / Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Никита Кологривый / Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Актер Никита Кологривый, который приехал в Новосибирск на фестиваль "Семейные традиции", успел угодить в три скандала. Как сообщает "КП-Новосибирск", сначала он отказался участвовать на мероприятии в кинотеатре "Победа", после – на два часа опоздал на встречу с поклонниками на "Гастрокорте". В конце концов из-за третьего инцидента он оказался под стражей.

В ночь с 18 на 19 марта Кологривый отдыхал с друзьями в местной кальянной. По одной из версий, он выпил, пристал к официантке. А когда девушка отказала артисту, укусил ее за ногу. Потом подрался с охранниками, которые пытались его успокоить. Сотрудникам лишь осталось вызвать полицию. Кроме того, происходящее оказалось снято на камеры.

В самой кальянной от комментариев отказываются. Агент Кологривого коротко прокомментировала ситуацию: конфликт был улажен, а поговорить с актером пока нельзя.

Позднее выяснилось, что Кологривого вызвали на допрос после дебоша. В отделение он приехал с друзьями на BMW, на стекле которой было написано: "Не чушпанская!"

Пока актер был на допросе, у участка собрались его фанаты. Спустя два часа Кологривого увезли в спецприемник – до решения суда, которое ожидается утром в четверг, 21 марта.

Новосибирская область Происшествия культура

Комментарии 18

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Гость

00:00:35 21-03-2024

Вы не поняли! снимается новый сериал - Укус Пацана...!

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Гость

00:45:57 21-03-2024

Зазвездился мальчик, вошёл не в ту дверь....эта ведёт в туалет

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Гость

01:03:06 21-03-2024

Напился, подрался, укусил коленцо
Стыдно смотреть людям в лицо

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Гость

02:20:25 21-03-2024

новый сериал - Укус Пацана!

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Гость

06:10:30 21-03-2024

На СВО ждут

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Бомж

07:46:54 21-03-2024

Гость (06:10:30 21-03-2024) На СВО ждут...
Вам Охлобыстин правильно сказал:"СВО-не прачечная!" Государство имеет много способов "образумить" м.дака.

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Гость

09:14:42 21-03-2024

Гость (06:10:30 21-03-2024) На СВО ждут... Только почему до сих пор не в СВО???

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Гость

07:44:41 21-03-2024

У калогривого есть фаны???!!!

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Гость

08:10:35 21-03-2024

Никита Кологривый делает все что бы его фамилия стало нарицательной. Ну, типа - слышал вчера ты начудил..капец ты кологривый, лечиться тебе нудно.

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Гость

08:11:50 21-03-2024

Как моожно быть фанатом, чушпана, который баб кусает как баба! Тьфу днище заднеприводное!

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горожанка

08:18:25 21-03-2024

опускается на дно.

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Гость

08:31:45 21-03-2024

горожанка (08:18:25 21-03-2024) опускается на дно. ... А он был на высоте?

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Гость

08:36:13 21-03-2024

Авто то может и "не чушпанское", а вот автовладелец может быть еще тот чу...н. С мозгами у этого "актера", похоже, недостаток.

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гость

08:46:21 21-03-2024

Какой не воспитанный, не культурный представитель культуры, на свинячил в родном городе. Надо ему старшим товарищам от культуры поставить на вид и продернуть в социальных сетях))

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Гость

09:01:30 21-03-2024

Чипушила ваш каломсгивой. Для начала дать 15 суток и на стройки народного хозяйства его. Или пусть улицы метет, чмошник.

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Гость

09:15:10 21-03-2024

Гость (09:01:30 21-03-2024) Чипушила ваш каломсгивой. Для начала дать 15 суток и на стро... В СВО!!!!!!!!!!!

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гость

09:08:42 21-03-2024

кто смотрел сериал автоматически считаются зашкваренными

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гостья

14:16:07 21-03-2024

Готовится к роли "Шариков-наоборот"? -а в баре устроил "пробы" в образе?

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