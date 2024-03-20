Приехал на "не чушпанской" BMW. Подробности задержания Кологривого в спецприемник
За несколько дней в Новосибирске Кологривый устроил три скандала
20 марта 2024, 23:29, ИА Амител
Актер Никита Кологривый, который приехал в Новосибирск на фестиваль "Семейные традиции", успел угодить в три скандала. Как сообщает "КП-Новосибирск", сначала он отказался участвовать на мероприятии в кинотеатре "Победа", после – на два часа опоздал на встречу с поклонниками на "Гастрокорте". В конце концов из-за третьего инцидента он оказался под стражей.
В ночь с 18 на 19 марта Кологривый отдыхал с друзьями в местной кальянной. По одной из версий, он выпил, пристал к официантке. А когда девушка отказала артисту, укусил ее за ногу. Потом подрался с охранниками, которые пытались его успокоить. Сотрудникам лишь осталось вызвать полицию. Кроме того, происходящее оказалось снято на камеры.
В самой кальянной от комментариев отказываются. Агент Кологривого коротко прокомментировала ситуацию: конфликт был улажен, а поговорить с актером пока нельзя.
Позднее выяснилось, что Кологривого вызвали на допрос после дебоша. В отделение он приехал с друзьями на BMW, на стекле которой было написано: "Не чушпанская!"
Пока актер был на допросе, у участка собрались его фанаты. Спустя два часа Кологривого увезли в спецприемник – до решения суда, которое ожидается утром в четверг, 21 марта.
00:00:35 21-03-2024
Вы не поняли! снимается новый сериал - Укус Пацана...!
00:45:57 21-03-2024
Зазвездился мальчик, вошёл не в ту дверь....эта ведёт в туалет
01:03:06 21-03-2024
Напился, подрался, укусил коленцо
Стыдно смотреть людям в лицо
02:20:25 21-03-2024
новый сериал - Укус Пацана!
06:10:30 21-03-2024
На СВО ждут
07:46:54 21-03-2024
Гость (06:10:30 21-03-2024) На СВО ждут...
Вам Охлобыстин правильно сказал:"СВО-не прачечная!" Государство имеет много способов "образумить" м.дака.
09:14:42 21-03-2024
Гость (06:10:30 21-03-2024) На СВО ждут... Только почему до сих пор не в СВО???
07:44:41 21-03-2024
У калогривого есть фаны???!!!
08:10:35 21-03-2024
Никита Кологривый делает все что бы его фамилия стало нарицательной. Ну, типа - слышал вчера ты начудил..капец ты кологривый, лечиться тебе нудно.
08:11:50 21-03-2024
Как моожно быть фанатом, чушпана, который баб кусает как баба! Тьфу днище заднеприводное!
08:18:25 21-03-2024
опускается на дно.
08:31:45 21-03-2024
горожанка (08:18:25 21-03-2024) опускается на дно. ... А он был на высоте?
08:36:13 21-03-2024
Авто то может и "не чушпанское", а вот автовладелец может быть еще тот чу...н. С мозгами у этого "актера", похоже, недостаток.
08:46:21 21-03-2024
Какой не воспитанный, не культурный представитель культуры, на свинячил в родном городе. Надо ему старшим товарищам от культуры поставить на вид и продернуть в социальных сетях))
09:01:30 21-03-2024
Чипушила ваш каломсгивой. Для начала дать 15 суток и на стройки народного хозяйства его. Или пусть улицы метет, чмошник.
09:15:10 21-03-2024
Гость (09:01:30 21-03-2024) Чипушила ваш каломсгивой. Для начала дать 15 суток и на стро... В СВО!!!!!!!!!!!
09:08:42 21-03-2024
кто смотрел сериал автоматически считаются зашкваренными
14:16:07 21-03-2024
Готовится к роли "Шариков-наоборот"? -а в баре устроил "пробы" в образе?