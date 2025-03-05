Колокольцев уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отдохнуть

Уволенные руководители в течение года не предоставляли подчиненным отпуска

05 марта 2025, 20:05, ИА Амител

Владимир Колокольцев / Фото: МВД РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году он уволил начальников отделов, которые не предоставляли своим сотрудникам отпуска в течение года. Его слова передает РИА новости.

"Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряженности в коллективах", – заявил министр на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.

Глава МВД России отметил, что требует от руководителей всех уровней "бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот".

Владимир Колокольцев также сообщил, что в прошлом году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник.