Колокольцев уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отдохнуть
Уволенные руководители в течение года не предоставляли подчиненным отпуска
05 марта 2025, 20:05, ИА Амител
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году он уволил начальников отделов, которые не предоставляли своим сотрудникам отпуска в течение года. Его слова передает РИА новости.
"Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряженности в коллективах", – заявил министр на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
Глава МВД России отметил, что требует от руководителей всех уровней "бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот".
Владимир Колокольцев также сообщил, что в прошлом году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник.
06:12:34 06-03-2025
Когда армии был, там сильно показухой занимались. Здесь похоже на это.
06:30:50 06-03-2025
Для того чтобы отдохнуть, нужно хотя-бы устать.
10:31:19 06-03-2025
Раньше служили за идею. Потом, за деньги. А сейчас за что? Ни идеи, ни достойной заработной платы, ни бесплатного проезда, ни полноценного медицинского обслуживания. Только раскрываемость и выявляемость. Единственное что может их еще как то держать, возможность выйти на пенсию через 20 лет службы. Но их еще нужно прослужить и не сойти с ума.
11:40:17 06-03-2025
Почему уволил, на не завёл на них дела? Начальники отделов нарушали закон - значит надо наказывать по всей строгости, а не давать им вот так легко соскочить.
14:54:34 06-03-2025
Я работал в одном из подразделении МВД на "земле". Примерно в 2014-2015 годах у нас работала 5 сотрудников плюс начальник и два его зама. По штату сотрудников должно было быть 15 человек. Мы работали 5-ром около полугода. Один на сутках второй после суток. Трое на текучке. Два зама стали по очереди тоже на дежурство ходить. Как можно было идти в отпуск если ты уйдёшь а останется 4 сотрудника. Работали с 6 утра до поздней ночи. Хорошо что все были с опытом работы и знали что делать. Проблема в кадрах назревалась еще до 2015 года. А сейчас как пойдёшь в отпуск если никого не останется. Комментариях пишут приходили за деньгами, да приходили но это было мах год. Когда зарплата была высокой. А потом стало как у всех. И не говорите что можно где-то срубить ничего нельзя было срубить, все люди даже по отказным материалам бегали то в усб то в ФСБ и в прокуратуру.
23:31:55 06-03-2025
Всё очень просто! Начальники не давали отпуска сотрудникам, потому-что уже не кому их давать, все за забором в обратном направлении
19:25:05 07-03-2025
Странная логика, работать некому, но и тех кто остался уволил! Гениальный реформатор! Вот и результат его «гениальных» реформ😂😂😂!
21:18:24 13-03-2025
А почему нет таких льгот медикам, которые сутки проводят на ногах, в операционной, спасая жизни людей!!! Ни денег, ни почёта, ни уважения, ни льгот в д/сад, ни льгот на проезд!