НОВОСТИПроисшествия

Колотил бревном по лобовому. Массовая драка с таксистом произошла в Казани

По словам очевидцев, водитель высадил одних пассажиров, посадил в салон других, однако те оказались чем-то недовольны

19 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Кадры драки / Фото: "Казань на максималках"
Кадры драки / Фото: "Казань на максималках"

Массовая потасовка между пассажирами и таксистом произошла в Казани на улице Сибгата Хакима. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

По словам очевидцев, водитель высадил одних пассажиров, посадил в салон других, однако те оказались чем-то недовольны. В результате между автомобилистом и клиентами разгорелся конфликт.

"Таксист выгнал их из машины, один из забияк спустился к Казанке, взял бревно, вернулся и начал колотить по лобовому. Это заметил другой водитель – вышел из машины, снял все на видео и скрутил буяна. Дальше подоспели полиция и скорая", – говорится в опубликованном посте.

Причины конфликта пока остаются неизвестными, как и состояние пострадавших. В полиции еще официально не прокомментировали инцидент.

Происшествия

Комментарии 11

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Гость

16:19:21 19-05-2025

В Казани жизнь бьёт ключом, а в Барнауле скукатища

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Musik

16:38:18 19-05-2025

Гость (16:19:21 19-05-2025) В Казани жизнь бьёт ключом, а в Барнауле скукатища ... пенсов и водил ОТ не щитаете?

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Гость

22:08:49 19-05-2025

Гость (16:19:21 19-05-2025) В Казани жизнь бьёт ключом, а в Барнауле скукатища ... Как говорит Верховный Главнокомандующий - скучно, когда движняка не хватает...!

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Гость

16:25:57 19-05-2025

Психически больных все больше...

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ВВП

17:03:38 19-05-2025

Гость (16:25:57 19-05-2025) Психически больных все больше... ... Согласно закона, они не в больнице, а окружены любовью и заботой окружающих. Скажите спасибо, что не успели больницы ликвидировать.

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Гость

16:38:36 19-05-2025

Читаю описание - высадил, спустился, взял бревно, вернулся, снял на видео - по изложению все так неспешно, чинно-благородно. Просто поколотил по стеклу. Зачем тогда скорая? Ну и бревна, конечно, это в порядке вещей они аккуратно сложены вдоль реки.

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Олег

17:55:30 19-05-2025

Бревно это ничего, а мог острым и в глаз..
Дичает народишко, забыл дружбу интернациональную, а бога не уверовал!

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Гость

17:58:08 19-05-2025

Злые они.

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Гость

18:25:50 19-05-2025

Еще раз задам вопрос, а на кой нам новости причем негативные с КАзани? Наш край своими новостями богат.)

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Гость

21:04:13 19-05-2025

Гость (18:25:50 19-05-2025) Еще раз задам вопрос, а на кой нам новости причем негативные... Точно, и я спрашиваю, зачем? То про котов их и собак, то про агрессивных их представителей.

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Гость

18:28:25 19-05-2025

Дагестанские подростки радикалы массовое побоище устроили , что не пишите? А про казань очень нам надо.

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