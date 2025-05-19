Колотил бревном по лобовому. Массовая драка с таксистом произошла в Казани

По словам очевидцев, водитель высадил одних пассажиров, посадил в салон других, однако те оказались чем-то недовольны

19 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Кадры драки / Фото: "Казань на максималках"

Массовая потасовка между пассажирами и таксистом произошла в Казани на улице Сибгата Хакима. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

По словам очевидцев, водитель высадил одних пассажиров, посадил в салон других, однако те оказались чем-то недовольны. В результате между автомобилистом и клиентами разгорелся конфликт.

"Таксист выгнал их из машины, один из забияк спустился к Казанке, взял бревно, вернулся и начал колотить по лобовому. Это заметил другой водитель – вышел из машины, снял все на видео и скрутил буяна. Дальше подоспели полиция и скорая", – говорится в опубликованном посте.

Причины конфликта пока остаются неизвестными, как и состояние пострадавших. В полиции еще официально не прокомментировали инцидент.