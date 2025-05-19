Колотил бревном по лобовому. Массовая драка с таксистом произошла в Казани
По словам очевидцев, водитель высадил одних пассажиров, посадил в салон других, однако те оказались чем-то недовольны
19 мая 2025, 16:00, ИА Амител
Массовая потасовка между пассажирами и таксистом произошла в Казани на улице Сибгата Хакима. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.
По словам очевидцев, водитель высадил одних пассажиров, посадил в салон других, однако те оказались чем-то недовольны. В результате между автомобилистом и клиентами разгорелся конфликт.
"Таксист выгнал их из машины, один из забияк спустился к Казанке, взял бревно, вернулся и начал колотить по лобовому. Это заметил другой водитель – вышел из машины, снял все на видео и скрутил буяна. Дальше подоспели полиция и скорая", – говорится в опубликованном посте.
Причины конфликта пока остаются неизвестными, как и состояние пострадавших. В полиции еще официально не прокомментировали инцидент.
16:19:21 19-05-2025
В Казани жизнь бьёт ключом, а в Барнауле скукатища
16:38:18 19-05-2025
Гость (16:19:21 19-05-2025) В Казани жизнь бьёт ключом, а в Барнауле скукатища ... пенсов и водил ОТ не щитаете?
22:08:49 19-05-2025
Гость (16:19:21 19-05-2025) В Казани жизнь бьёт ключом, а в Барнауле скукатища ... Как говорит Верховный Главнокомандующий - скучно, когда движняка не хватает...!
16:25:57 19-05-2025
Психически больных все больше...
17:03:38 19-05-2025
Гость (16:25:57 19-05-2025) Психически больных все больше... ... Согласно закона, они не в больнице, а окружены любовью и заботой окружающих. Скажите спасибо, что не успели больницы ликвидировать.
16:38:36 19-05-2025
Читаю описание - высадил, спустился, взял бревно, вернулся, снял на видео - по изложению все так неспешно, чинно-благородно. Просто поколотил по стеклу. Зачем тогда скорая? Ну и бревна, конечно, это в порядке вещей они аккуратно сложены вдоль реки.
17:55:30 19-05-2025
Бревно это ничего, а мог острым и в глаз..
Дичает народишко, забыл дружбу интернациональную, а бога не уверовал!
17:58:08 19-05-2025
Злые они.
18:25:50 19-05-2025
Еще раз задам вопрос, а на кой нам новости причем негативные с КАзани? Наш край своими новостями богат.)
21:04:13 19-05-2025
Гость (18:25:50 19-05-2025) Еще раз задам вопрос, а на кой нам новости причем негативные... Точно, и я спрашиваю, зачем? То про котов их и собак, то про агрессивных их представителей.
18:28:25 19-05-2025
Дагестанские подростки радикалы массовое побоище устроили , что не пишите? А про казань очень нам надо.