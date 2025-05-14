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Над Казанью заметили неопознанный летающий объект

Зеленая точка пронеслась по небу без шума

14 мая 2025, 14:15, ИА Амител

Неопознанный летающий объект заметили над Казанью минувшей ночью. Как сообщает InKazan, он оставлял за собой длинный светящийся хвост, однако не производил какого-либо звука.

Записи из разных точек города появились в соцсетях. Авторы предполагают, что это может быть сгоревший в атмосфере метеорит, а зеленое свечение связано с наличием магния в нем.

Одна из пользовательниц отметила, что переживать из-за произошедшего не стоит – в атмосфере ежедневно сгорает космический мусор. Она подчеркнула, что если к Земле приблизится что-то опасное, то его заметят сотни спутников и телескопов заранее.

нло

Комментарии 7

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Гость

14:22:20 14-05-2025

метеорит ни разу не видели что ли?

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Гость из будущего

19:38:03 14-05-2025

Гость (14:22:20 14-05-2025) метеорит ни разу не видели что ли?...
Это метеор, раз он сгорел в атмосфере

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Musik

14:27:48 14-05-2025

магний горит белым.

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Кхм...

14:34:09 14-05-2025

Раскинув карты Таро, поставив свечку в церкви и созвонившись с победителями конкурса экстрасенсов , можно с уверенностью заявить: это эмиссары с амбассадорами с вражеской нам планеты Нибиру.

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Гость

14:47:30 14-05-2025

Кхм... (14:34:09 14-05-2025) Раскинув карты Таро, поставив свечку в церкви и созвонившись...
шепсы фигни не скажут

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НЕТ ЛУНЫ. НЕТ КОСМОСА.

14:55:30 14-05-2025

Это ОНИ.

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Кхм...

15:12:50 14-05-2025

НЕТ ЛУНЫ. НЕТ КОСМОСА. (14:55:30 14-05-2025) Это ОНИ.... Скорее, це-два-аш-пять-ОН.
🤣

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