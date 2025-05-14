Над Казанью заметили неопознанный летающий объект

Зеленая точка пронеслась по небу без шума

14 мая 2025, 14:15, ИА Амител

Неопознанный летающий объект заметили над Казанью минувшей ночью. Как сообщает InKazan, он оставлял за собой длинный светящийся хвост, однако не производил какого-либо звука.

Записи из разных точек города появились в соцсетях. Авторы предполагают, что это может быть сгоревший в атмосфере метеорит, а зеленое свечение связано с наличием магния в нем.

Одна из пользовательниц отметила, что переживать из-за произошедшего не стоит – в атмосфере ежедневно сгорает космический мусор. Она подчеркнула, что если к Земле приблизится что-то опасное, то его заметят сотни спутников и телескопов заранее.