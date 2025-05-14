Над Казанью заметили неопознанный летающий объект
Зеленая точка пронеслась по небу без шума
14 мая 2025, 14:15, ИА Амител
Неопознанный летающий объект заметили над Казанью минувшей ночью. Как сообщает InKazan, он оставлял за собой длинный светящийся хвост, однако не производил какого-либо звука.
Записи из разных точек города появились в соцсетях. Авторы предполагают, что это может быть сгоревший в атмосфере метеорит, а зеленое свечение связано с наличием магния в нем.
Одна из пользовательниц отметила, что переживать из-за произошедшего не стоит – в атмосфере ежедневно сгорает космический мусор. Она подчеркнула, что если к Земле приблизится что-то опасное, то его заметят сотни спутников и телескопов заранее.
14:22:20 14-05-2025
метеорит ни разу не видели что ли?
19:38:03 14-05-2025
Гость (14:22:20 14-05-2025) метеорит ни разу не видели что ли?...
Это метеор, раз он сгорел в атмосфере
14:27:48 14-05-2025
магний горит белым.
14:34:09 14-05-2025
Раскинув карты Таро, поставив свечку в церкви и созвонившись с победителями конкурса экстрасенсов , можно с уверенностью заявить: это эмиссары с амбассадорами с вражеской нам планеты Нибиру.
14:47:30 14-05-2025
Кхм... (14:34:09 14-05-2025) Раскинув карты Таро, поставив свечку в церкви и созвонившись...
шепсы фигни не скажут
14:55:30 14-05-2025
Это ОНИ.
15:12:50 14-05-2025
НЕТ ЛУНЫ. НЕТ КОСМОСА. (14:55:30 14-05-2025) Это ОНИ.... Скорее, це-два-аш-пять-ОН.
🤣