Коляска и онлайн-обучение. Как живет новосибирская девочка-Добби с прогерией

Ребенок, как и многие подростки, увлекается онлайн-играми, читает романы и рисует на графическом планшете

05 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Инвалидная коляска у моря / Фото: unsplash.com

15-летняя Аня Корчагина из Новосибирска называет себя Добби из-за внешнего сходства с персонажем "Гарри Поттера". С раннего детства борется с редким генетическим заболеванием – прогерией. "КП-Новосибирск" рассказал, как живет девочка, открыто и честно раскрывающая свою непростую историю в социальных сетях.

Прогерия – болезнь, при которой организм преждевременно стареет. По словам отца Ани, патология вызывает множество диагнозов и осложнений, а также требует большого количества лекарств.

"На данный момент она является инвалидом-колясочником, иногда передвигается с костылем. Школу дочка посещает онлайн, но не всегда может присутствовать на занятиях: уроки Аня пропускает, когда нужно посещать врачей. Поэтому пока все туманно и непонятно", – рассказал мужчина о будущих планах дочери.

Сама девочка большую часть времени проводит в интернете – увлекается онлайн-играми, читает романы и рисует на графическом планшете. В блоге она делится мыслями, рисунками и историями из своей жизни. Подписчики иногда присылают подарки, однако чаще поддерживают словами. А еще недавно девочка участвовала в съемках документального проекта в Москве. Подробности семья пока держит в секрете.

"Она обычный подросток со всеми вытекающими проблемами, непониманием, обидами. Это естественно. Нам друг на друга обижаться долго не получается", – говорит папа девочки.

Дружит восьмиклассница с детьми из православной гимназии, где Аня учится с первого класса. Класс у девочки небольшой, все друг друга знают. Эта поддержка помогает ей справляться с хейтом, с которым она также сталкивается в соцсетях.