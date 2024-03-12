Команда МГТУ по волейболу не потянула дорогие авиабилеты до Барнаула и перенесла игры

Матч с "Университетом" должен был пройти на мартовских праздниках

12 марта 2024, 14:40, ИА Амител

Фото: матч ВК "Университет"/ "Алтайский спорт"

Команда МГТУ по волейболу перенесла две игры с алтайским клубом "Университет" в рамках чемпионата Высшей лиги "А" из-за дорогих авиабилетов и попросила перенести игру после длинных выходных, связанных с 8 марта. Изначально матчи "студентов" должны были пройти 9 и 10 марта, но в итоге их назначили на 12 и 13 марта.

"Говорят, "внеурочность" объясняется тем, что билеты из Москвы в Барнаул на праздничные выходные оказались дорогими, москвичи не потянули и попросили о переносе дат. Потому и играем среди недели", – написал в своем телеграм-канале алтайский спортивный журналист Ярослав Махначев.

Волейбольный клуб "Университет" в этом сезоне вышел в финальный турнир за 1-8 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "А". Команда имеет реальные шансы завоевать призовые медали. Игры с МГТУ пройдут в СК "Победа". Начало матчей в 18:00.

Ранее исполнительный директор Новоалтайского маслосырзавода Иван Газукин пожаловался на дорогие билеты из Москвы в Барнаул.