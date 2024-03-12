Команда МГТУ по волейболу не потянула дорогие авиабилеты до Барнаула и перенесла игры
Матч с "Университетом" должен был пройти на мартовских праздниках
12 марта 2024, 14:40, ИА Амител
Команда МГТУ по волейболу перенесла две игры с алтайским клубом "Университет" в рамках чемпионата Высшей лиги "А" из-за дорогих авиабилетов и попросила перенести игру после длинных выходных, связанных с 8 марта. Изначально матчи "студентов" должны были пройти 9 и 10 марта, но в итоге их назначили на 12 и 13 марта.
"Говорят, "внеурочность" объясняется тем, что билеты из Москвы в Барнаул на праздничные выходные оказались дорогими, москвичи не потянули и попросили о переносе дат. Потому и играем среди недели", – написал в своем телеграм-канале алтайский спортивный журналист Ярослав Махначев.
Волейбольный клуб "Университет" в этом сезоне вышел в финальный турнир за 1-8 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "А". Команда имеет реальные шансы завоевать призовые медали. Игры с МГТУ пройдут в СК "Победа". Начало матчей в 18:00.
Ранее исполнительный директор Новоалтайского маслосырзавода Иван Газукин пожаловался на дорогие билеты из Москвы в Барнаул.
"Недавно летал в Москву и не взял сразу обратный билет. Когда надо было возвращаться, стоимость билета оказалась 48 тысяч рублей. Остался в Москве еще на один день и улетел за 24 тысячи. Я считаю, что это дорого", – заявил Газукин.
14:50:33 12-03-2024
Давайте скинимся всем Барнаулом по 1 ₽. Будет 600 000. Куда присылать?
15:14:26 12-03-2024
Гость (14:50:33 12-03-2024) Давайте скинимся всем Барнаулом по 1 ₽. Будет 600 000. Куда ...
У москвичей и без ваших нищенских есть деньги. Календарь известен давно,надо было за полгода билеты выкупать. А так-не согласие,неявка соперника и 2 победы наши.
16:27:37 12-03-2024
Гость (15:14:26 12-03-2024)
У москвичей и без ваших нищенских есть деньги. Календарь из... Ну не за пол года, а за месяц. тогда закончили вкруг играть. а щас за 1-8 место. согласен у москвичей деньги есть.
16:58:27 12-03-2024
Гость (14:50:33 12-03-2024) Давайте скинимся всем Барнаулом по 1 ₽. Будет 600 000. Куда ... Щёки треснут!
19:09:06 12-03-2024
Да дело то в том, что почему вообще такие конские цены на самолёт внутри страны блин? Безумие. Я б рада посетить разные города нашей страны, но перелёты жесть сколько стоят.