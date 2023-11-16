Директор маслосырзавода не смог улететь в Барнаул из-за слишком дорогого билета

Пришлось ждать, когда в продаже появятся более дешевые билеты на рейс из Москвы

16 ноября 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: Аэропорт Барнаул

Исполнительный директор Новоалтайского маслосырзавода Иван Газукин рассказал altapress.ru, что необходимости в увеличении рейсов из Барнаула сейчас, скорее всего, нет, но нужно как-то решать вопрос слишком высоких цен на перелеты.

"Недавно летал в Москву и не взял сразу обратный билет. Когда надо было возвращаться, стоимость билета оказалась 48 тысяч рублей. Остался в Москве еще на один день и улетел за 24 тысячи. Я считаю, что это дорого", – подчеркнул Газукин.

Бизнесмен предположил, что после строительства нового терминала аэропорта Барнаула цены на перелеты могут стать еще выше.

Напомним, 14 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт "давно назревшему" строительству нового терминала, пропускная способность которого составит 1,1 млн пассажиров в год. Завершить строительство планируют в 2025 году, стоимость работ составит более 6 млрд рублей.