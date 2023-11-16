НОВОСТИОбщество

Директор маслосырзавода не смог улететь в Барнаул из-за слишком дорогого билета

Пришлось ждать, когда в продаже появятся более дешевые билеты на рейс из Москвы

16 ноября 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: Аэропорт Барнаул
Фото: Аэропорт Барнаул

Исполнительный директор Новоалтайского маслосырзавода Иван Газукин рассказал altapress.ru, что необходимости в увеличении рейсов из Барнаула сейчас, скорее всего, нет, но нужно как-то решать вопрос слишком высоких цен на перелеты.

"Недавно летал в Москву и не взял сразу обратный билет. Когда надо было возвращаться, стоимость билета оказалась 48 тысяч рублей. Остался в Москве еще на один день и улетел за 24 тысячи. Я считаю, что это дорого", – подчеркнул Газукин.

Бизнесмен предположил, что после строительства нового терминала аэропорта Барнаула цены на перелеты могут стать еще выше.

Напомним, 14 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт "давно назревшему" строительству нового терминала, пропускная способность которого составит 1,1 млн пассажиров в год. Завершить строительство планируют в 2025 году, стоимость работ составит более 6 млрд рублей.

Фото: Антон Федотов /правительство Алтайского края

Как будут строить новый терминал аэропорта в Барнауле и когда его сдадут

Об этом губернатору рассказал гендиректор компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков
НОВОСТИТранспорт
цены авиаперевозки Аэропорт

Комментарии 67

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Гость

10:39:07 16-11-2023

В загнивающей Европе за эти деньги можно несколько стран посетить.

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Гость

12:20:35 16-11-2023

Гость (10:39:07 16-11-2023) В загнивающей Европе за эти деньги можно несколько стран пос... Сравните расстояния между странами в Европе и между Москвой и Барнаулом, а потом рассуждайте.

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Пассажир

12:51:27 16-11-2023

Гость (12:20:35 16-11-2023) Сравните расстояния между странами в Европе и между Москвой ... Сравнил расстояние от Москвы до Барнаула, а потом от Москвы до Горно-Алтайска, но так и не понял, почему когда дальше, то дешевле.

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Гость

14:00:52 16-11-2023

Гость (12:20:35 16-11-2023) Сравните расстояния между странами в Европе и между Москвой ... До Новосибирска самолету лететь чуть дальше чем до Барнаула. Расскажешь почему в Новосибирск в три раза дешевле?

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Гость

14:46:32 16-11-2023

Гость (14:00:52 16-11-2023) До Новосибирска самолету лететь чуть дальше чем до Барнаула.... Нет, у самолетов есть воздушные дороги, как и автомобиля по земле. Чтобы долететь до Барнаула, самолеты летят: Омск, Новосибирск и затем поворачивают на Барнаул. Так что лететь до Барнаула дальше, чем до Новосибирска.

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Гость

19:53:05 16-11-2023

Гость (14:46:32 16-11-2023) Нет, у самолетов есть воздушные дороги, как и автомобиля по ... Не правда, всегда скашивают и не летят через нск

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Гость

19:08:42 16-11-2023

Гость (12:20:35 16-11-2023) Сравните расстояния между странами в Европе и между Москвой ... Расстояние не влияет на стоимость билета. На стоимость билета влияет обслуживание самолёта в аэропорту, стоимость керосина и тд.

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Сергей

22:41:22 16-11-2023

Гость (12:20:35 16-11-2023) Сравните расстояния между странами в Европе и между Москвой ... Да ровно такое же расстояние как от Москвы до Берлина! Посмотрите сколько стоил билет до войны! Здесь нас будут давить свои хапуги нувориши конкуренции нет какой ценник не выкати все одно полетят...

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Гость

17:34:03 17-11-2023

Гость (12:20:35 16-11-2023) Сравните расстояния между странами в Европе и между Москвой ... Чего тут рассуждать у нас в стране ценообразование кто на ,что горазд. Одно и то же расстояние может стоить в 10 раз больше.

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Валерий

19:19:25 16-11-2023

Гость (10:39:07 16-11-2023) В загнивающей Европе за эти деньги можно несколько стран пос... ...ну,так и посети,в чем проблема...

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Сергей

22:43:24 16-11-2023

Гость (10:39:07 16-11-2023) В загнивающей Европе за эти деньги можно несколько стран пос... Где она теперь Европа!? Сиди дома русский Ванюшка! Скоро и летать то уже и не на чем будет

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Гость

10:40:39 16-11-2023

Проще надо быть, я недавно за 3700 билет брала.

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Гость

10:49:11 16-11-2023

Гость (10:40:39 16-11-2023) Проще надо быть, я недавно за 3700 билет брала.... На концерт?

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Гость

10:53:55 16-11-2023

Гость (10:49:11 16-11-2023) На концерт?... В москву авиабилет.

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Гость

12:50:13 16-11-2023

Гость (10:53:55 16-11-2023) В москву авиабилет.... ))))))))), Хорошая попытка пошутить))))

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Гость

12:57:24 16-11-2023

Гость (10:53:55 16-11-2023) В москву авиабилет.... Из Новосибирска небось...

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Элен без ребят

10:41:15 16-11-2023

48 тыщ из Мск? офигеть. я не летаю, потому цен не знаю на перелеты, но знакомые иногда рассказывают о билетах в Сочи по 5-6 тыс. и в Мск по 8-9. врут?

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Гость

10:56:17 16-11-2023

Элен без ребят (10:41:15 16-11-2023) 48 тыщ из Мск? офигеть. я не летаю, потому цен не знаю на пе... Лет пять назад? Может быть. В этом году 17-19, в том 12-15.

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Элен без ребят

13:55:51 16-11-2023

Гость (10:56:17 16-11-2023) Лет пять назад? Может быть. В этом году 17-19, в том 12-15.... в феврале этого года коллега летала в Сочи за 5000, покупала билеты заранее

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Гость

12:49:43 16-11-2023

Элен без ребят (10:41:15 16-11-2023) 48 тыщ из Мск? офигеть. я не летаю, потому цен не знаю на пе... Это бизнес-класс. Обычные начинаются от 6500 руб. (а еще по акциям бывают скидки).

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Гость

12:59:08 16-11-2023

Элен без ребят (10:41:15 16-11-2023) 48 тыщ из Мск? офигеть. я не летаю, потому цен не знаю на пе... Ну , если 1 января, то вполне.

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Гость

14:01:50 16-11-2023

Элен без ребят (10:41:15 16-11-2023) 48 тыщ из Мск? офигеть. я не летаю, потому цен не знаю на пе... Не врут. Но из Новосиба.

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Гость

10:48:42 16-11-2023

В Барнаул летать это вам не по мАскве кататься. Барнаул - город контрастов!

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гость

10:49:30 16-11-2023

Не. это цена бизнеса, лети экономом как все. или эконом это уже типа зашквар.

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Гость

10:54:48 16-11-2023

гость (10:49:30 16-11-2023) Не. это цена бизнеса, лети экономом как все. или эконом это ... Вполне может быть и 48 т.рублей если покупать дня за 2. Каким-то образом цена увеличивается в 2-3 раза когда остаётся очень мало билетов. Из личного опыта. И не бизнес-класс.

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Гость

10:52:41 16-11-2023

В октябре прямой до Адлера Уральскими авиалиниями стоил 17. Но покупался еще в феврале.

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Гость

10:53:08 16-11-2023

и в Мск по 8-9. врут? - Не врут Победа везет за 7-9

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Гость

11:02:45 16-11-2023

Гость (10:53:08 16-11-2023) и в Мск по 8-9. врут? - Не врут Победа везет за 7-9 ... Победой летать - только по приговору суда. Добровольно, да еще и за свои деньги Победой? НИКОГДА.

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Гость

12:50:53 16-11-2023

Гость (11:02:45 16-11-2023) Победой летать - только по приговору суда. Добровольно, да е... Вы прямо барышня тургеневская.

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Гость

12:53:55 16-11-2023

Гость (12:50:53 16-11-2023) Вы прямо барышня тургеневская. ... Как догадались?

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Гость

11:55:23 16-11-2023

Гость (10:53:08 16-11-2023) и в Мск по 8-9. врут? - Не врут Победа везет за 7-9 ... везет, если повезет. И по распродаже. Нет таких цен 8-9р. На завтра : Уральцы -14000, Победа 15000, АФЛ -17000, С7 (прямой) - 67000 (эконом). и это в одну сторону

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Гость

10:55:32 16-11-2023

Жмотяра и сразу жаловаться.

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Гость

11:01:11 16-11-2023

Зато директора курятичного и яичных заводов после поднятия цен, на своё дерьмище, летают бизнес классом.

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Гость

11:12:35 16-11-2023

Победой? НИКОГДА. - да ваш выбор , норм летается и дешево

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Гость

12:51:58 16-11-2023

Гость (11:12:35 16-11-2023) Победой? НИКОГДА. - да ваш выбор , норм летается и дешево... +1. Обычная авиакомпания. Правда не кормят во время полета, но мы за 4 часа оголодать не успеваем =)

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Гость

11:13:01 16-11-2023

14 033 уральские авиалинии самый дешевый билет на завтра на авиасейлс. какие 7-9, а уж прости господи 3700

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Гость

12:54:31 16-11-2023

Гость (11:13:01 16-11-2023) 14 033 уральские авиалинии самый дешевый билет на завтра на ... Если поездку планировать заранее, то и цена билетов будет в два раза ниже.

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Гость

11:25:07 16-11-2023

прости господи 3700 - Я не говорю на завтра, говорю что бывают и очень дешевые, на 20.11.2023 -7700, на 22.11.2023 - 6700... Я про 3700 еще и наврала брала билет 21.05.2023 онлайн заказ Путешествия KUPIBILET.RU за 3 274,00 Победа рейс DP6532 22.05.2023 вылет в 05:50

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Гость

12:55:18 16-11-2023

Гость (11:25:07 16-11-2023) прости господи 3700 - Я не говорю на завтра, говорю что быва... Человеку надо лететь тогда, когда ему надо, а не когда билет попадется дешевый. Причем есть шанс купить такой билет и не улететь, потому как места на самом деле может не быть.

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Гость

14:57:28 16-11-2023

Гость (12:55:18 16-11-2023) Человеку надо лететь тогда, когда ему надо, а не когда билет... Если поездку планируете заранее, то и билеты будут дешевле, и места в самолете.

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Гость

11:33:48 16-11-2023

И каждый лезет со своим советом в чужой огород. Летчики же не указывают этому директору, что пальмовое масло в сыр лить нельзя.

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Гость

12:04:33 16-11-2023

Гость (11:33:48 16-11-2023) И каждый лезет со своим советом в чужой огород. Летчики же н... А при чем летчики?

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гость

11:35:13 16-11-2023

Просто решил еще денек на деньги крестьян у которых молоко за бесценок забирает в нерезиновой покуражиться, вот и вся история...

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Гость

12:53:01 16-11-2023

гость (11:35:13 16-11-2023) Просто решил еще денек на деньги крестьян у которых молоко з... Да, иначе бы сразу брал билеты туда-обратно.

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гость

12:41:36 16-11-2023

А в Советское врем билет до Москвы и из Москвы стоил непоколебимые 60 рублей, хоть за месяц, хоть за секунду до старта). А щас рынок лигулирует не видимый)

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Гость

12:52:22 16-11-2023

гость (12:41:36 16-11-2023) А в Советское врем билет до Москвы и из Москвы стоил непокол... 60 рублей - Половина зарплаты.

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Гость

13:05:00 16-11-2023

Гость (12:52:22 16-11-2023) 60 рублей - Половина зарплаты.... Так и яйца по 100 штук покупали и молоко по 10 пакетов. И не напрягало.Потому что цены были стабильны. И деньги были.

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Гость

15:00:03 16-11-2023

Мы не покупали молоко по 10 пакетов и яйца сотнями :-) Куда вы всё это складывали? У нас, например, советский холодильних был маленьким, туда столько не влезло бы =)

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Гость

16:57:35 16-11-2023

гость (12:41:36 16-11-2023) А в Советское врем билет до Москвы и из Москвы стоил непокол... Ага и их было не купить вообще. Я помню эти билетные битвы в кассах.

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Гость

12:47:58 16-11-2023

Судя по цене билета в одну сторону, директор только билеты бизнес-класса рассматривает.

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Гость

13:39:56 16-11-2023

Гость (12:47:58 16-11-2023) Судя по цене билета в одну сторону, директор только билеты б... А прочитать комментарии не пробовали прежде, чем писать?

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Гость

12:52:00 16-11-2023

Тогда только паровозом! Плацкарт!! Боковушка!!! У туалета!!!!

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Гость

13:33:55 16-11-2023

Масло он почём продает.

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Гость

13:35:52 16-11-2023

А зачем вообще человеку летать? Ну не сделал его Бог для полета ездить надо железной дорогой. И выспаться можно и страну посмотреть и с соседями поболтать за жизнь

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Элен без ребят

14:01:59 16-11-2023

Гость (13:35:52 16-11-2023) А зачем вообще человеку летать? Ну не сделал его Бог для пол... железная дорога- отличная тема, но не у всех позволяет время провести в дороге неделю и нужно чтобы с попутчиками повезло. в прошлом году я ехала одна до Мск в купе- кайф! обратно до Урала втроем, а дальше снова одна. так путешествовать одно удовольствие, когда 10 дней в пути.

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Гость

15:06:45 16-11-2023

Элен без ребят (14:01:59 16-11-2023) железная дорога- отличная тема, но не у всех позволяет время... Одна в целом купе до Москвы???!!! Это из области фантастики! Поезда переполненные по всем направлениям идут, это нереально! Но если правда, то немыслимо повезло!

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Гость

14:51:19 16-11-2023

Гость (13:35:52 16-11-2023) А зачем вообще человеку летать? Ну не сделал его Бог для пол... Вернусь к Советской теме), а вот тогда билет на поезд стоили в три раза деш, эта рука та и вступает в картельный сговор с авиаторами?)

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Гость

14:59:00 16-11-2023

Гость (13:35:52 16-11-2023) А зачем вообще человеку летать? Ну не сделал его Бог для пол... Так он вроде и колеса человеку не давал. Надо пешком ходить! ЗОЖ, свежий воздух, все дела.

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Гость

15:44:40 16-11-2023

Абсолютно всё верно в статье написано. Билеты из Барнаула действительно дорогие. Понятно, что рейсов мало - конкуренции практически нет ( по сравнению с тем же Н-ском). И получается замкнутый круг - многие летят из Н-ска, так как оттуда выгоднее, за счёт этого в Н-ске рейсов больше, соответственно, цены и будут ниже. А у нас и будет дороже . Ну и все знают ( кто-то выше пытался объяснить, что за полгода билеты нужно брать), что чем раньше, тем дешевле, но.. когда летишь по работе, то не всегда известна дата возвращения ( могут затянуться дела или, наоборот, нужно срочно вернуться). Да и вообще, если брать за долгий срок, то ,как правило, люди предпочитают брать возвратные билеты, а они , соответственно, дороже. Насколько я знаю, сейчас только у Уральских авиалиний все билеты возвратные , в том числе и бюджетные Промо

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Гость

16:07:55 16-11-2023

или, наоборот, нужно срочно вернуться) Покупала билет за 8 часов до вылета экономно в 2-3 раза

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Гость

20:51:00 16-11-2023

В ноябре тоже не смогли взять билет в Москву на определённую дату. Авиакомпания s7. В одну сторону доходило до 36 с багажом. И это эконом! Автор статьи прав, цены очень дорогие!

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...

22:27:31 16-11-2023

Сыр и масло ОЧЕНЬ дорогие

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Гость

08:52:05 17-11-2023

Гость (10:56:17 16-11-2023) Лет пять назад? Может быть. В этом году 17-19, в том 12-15.... Сейчас летим в Питер билет 5000р.

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Ибрагим

10:49:14 17-11-2023

Гость (12:20:35 16-11-2023) Сравните расстояния между странами в Европе и между Москвой ... Расстояние усть-Нера Якутск 700км на самалете, билет от23тр. Якутск-Москва 7тысяч км. Билет 19тр. Иии? Эта россия!

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Евгений.

17:59:45 17-11-2023

На больших самолётах, на " протоптанных" дорогах Хабаровск Москва, жена летела как пенсионер за 6 тыс .Я как не пенс за 17.

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Гость

17:52:18 18-11-2023

Судя по закупочной цене на молоко от населения, он должен летать на собственном джете!!!!

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Денис

23:03:00 18-11-2023

Понимая, из-за чего у нас такие дикие цены на авиабилеты,смело заявляю: Пусть хоть какие и в любом количестве воплощают проекты,(такие как развитие малой авиации,строительство новых супер,ультра,гипер,мега-современных аэропортов),цены как были высокими,так и останутся таковыми.И никакой "царский указ" их не снизит.Почему?Да потому что от нефтяной вышки до потребителей слишком много перекупщиков-посредников.

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