Команда школы по хоккею "Алтай" выиграла золото на турнире "Ледокол"

Спортсменов тренирует Павел Тетерин

13 мая 2024, 13:35, ИА Амител

Фото: тренер "Алтая" Павел Тетерин

Команда детской школы по хоккею "Алтай", состоящая из игроков 2015 года рождения, заняла первое место в престижном турнире "Ледокол". Тренер команды – Павел Тетерин, который возглавил ее в 2019 году. Кстати, это его первый и в настоящее время единственный набор детей. Он привел команду уже к третьей победе: в октябре 2023-го и январе 2024-го юные алтайские хоккеисты стали победителями на турнирах "Сибириус". И вот теперь очередная покоренная спортивная вершина для воспитанников школы "Алтай".

Павел Тетерин родился в 1997 году в городе Белокуриха и окончил Алтайский государственный педагогический университет. Также является воспитанником школы по хоккею "Алтай". Играл в "Динамо" с 2014 года на позиции защитника. Победитель первенства СХЛ сезона 2017/2018. Кандидат в мастера спорта РФ (2018). В том же году пришел работать тренером в школу "Алтай".

Команда "Алтай-2015"

Свое официальное выступление юные хоккеисты начали с местного турнира с мальчишками годом старше. В феврале 2022 года они заняли последнее место, но получили большой опыт. Через полгода команда дебютировала на престижном турнире "Сибириус" в Новосибирске, где заняла четвертое место. Однако через четыре месяца ребята получили свои первые серебряные медали. Позже стали призерами турнира "Сибирский прорыв" в Омске, а с соревнований в Красноярске "Турнир памяти Александра Семина" привезли почетные серебряные медали.

В октябре 2023 года юные алтайские хоккеисты выиграли турнир "Сибириус". Лучшим снайпером стал Кирилл Чаплыгин, лучшим вратарем – Артем Белоглазов, который не позволял соперникам забить в свои ворота. Эта победа – первая для алтайской команды, но останавливаться на достигнутом тренерский штаб и юные хоккеисты не стали. Уже в январе 2024-го на том же турнире взяли золото. Звездой турнира стал Кирилл Чаплыгин, лучшим снайпером – Степан Лютиков, а лучшим ассистентом – Артемий Масленников.