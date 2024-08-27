Командный дух и азарт. "Ростелеком" вошел в тройку лидеров соревнований по гребле

"Гонка драконов" прошла на барнаульском гребном канале

27 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Команда провайдера на соревнованиях / Фото: "Ростелеком"

В минувшие выходные на гребном канале Барнаула разыгралась настоящая битва титанов – соревнования на лодках-драконах, собравшие представителей IT*-сферы Алтайского края. Среди участников была команда специалистов "Ростелекома", которая не только достойно представила федерального провайдера, но и вошла в тройку призеров.

Инициатором спортивного состязания выступило Министерство цифрового развития и связи Алтайского края при поддержке Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени К. Костенко.

В соревнованиях приняли участие как местные, так и федеральные IT-компании, работающие на алтайском рынке информационных технологий и связи, а также известный российский ретейлер.

На старт вышли 15 команд, насчитывающих в общей сложности 180 участников. Каждая лодка вмещала 10 гребцов, рулевого и барабанщика, задающего ритм гребли. Перед участниками стояла задача преодолеть дистанцию в 200 метров в предварительных, полуфинальных и финальных заездах.

"Замечательно, что на призыв поучаствовать в таком интересном и сложном виде спорта откликнулось столько компаний. Мы на время отвлеклись от суперпрорывных цифровых задач, напитались здоровьем, хорошим настроением и поддержкой болельщиков. Борьба была острой, зрелищной и захватывающей. Участники показали свою выносливость и волю к победе", – отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Команда провайдера на соревнованиях / Фото: "Ростелеком"

По словам директора Алтайского филиала "Ростелекома" Сергея Лавренюка, сотрудники компании впервые сели в лодку. Перед соревнованиями у них было всего две тренировки. Но даже за это короткое время коллектив отточил технику, сплотился и показал достойный результат. Это говорит об активной жизненной позиции ребят, хорошей спортивной форме и умении работать в команде. Директор также поздравил всех участников с новым опытом, а призеров – с заслуженной победой.

Напомним, в июле "Ростелеком" тоже побывал на гребном канале. Тогда оператор развернул Wi-Fi* на международном фестивале "Алтайская регата", а также организовал дежурство мобильной бригады для контроля качества сигнала. А гребцами же на лодках-драконах были 560 спортсменов из России и других стран.

* IT ("АйТи"); Wi-Fi ("Вай-Фай)