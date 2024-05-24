Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности
В следственный изолятор попали уже несколько высокопоставленных военных чиновников
24 мая 2024, 16:00, ИА Амител
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что командующего 20-й армией ВС России Сухраба Ахмедова сняли с должности. В своем телеграм-канале он добавил, что ситуация вокруг Ахмедова сейчас находится в развитии.
Напомним, за последнее время в следственный изолятор попали несколько высокопоставленных военных чиновников.
Недавно стало известно о задержании Владимира Вертелецкого, главы управления департамента Министерства обороны по обеспечению государственного оборонного заказа. Его обвиняют в превышении полномочий.
В конце апреля был арестован Тимур Иванов, заместитель министра обороны, который отвечал за военно-строительный комплекс. По данным защиты подозреваемого, ему вменяют получение взятки на сумму около миллиарда рублей. Иванова временно отстранили от должности.
Также 13 мая стало известно о задержании Юрия Кузнецова, главного кадровика оборонного ведомства. А 17 мая был арестован Иван Попов, бывший командующий 58-й армией. Первого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, по некоторым данным, речь идет о сумме 30 миллионов рублей. Второго – в мошенничестве.
Кроме того, по подозрению в получении взятки в размере 36 миллионов рублей был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации, заместитель начальника Генерального штаба Вадим Шамарин. Суд арестовал его 22 мая.
16:22:17 24-05-2024
Организовать из этих "патриотов" роту для добычи урановой руды лет на 15. Потом можно и простить. Семьям оставить только "честное" имя, остальное конфисковать для нужд раненых на СВО, больным детям, старикам. Уж слишком их много погононосителей и фуражкоодевателей, а работать то некому.
17:47:07 24-05-2024
Таджик?
22:00:48 24-05-2024
Гость (17:47:07 24-05-2024) Таджик?... Да не важно, кто он. Важно, что мундир российского офицера запачкал. С этих "отцов-командиров" надо форму сжигать со всеми побрякушками как с прокаженных.
08:29:04 25-05-2024
из всего этого ясно только одно,паны дерутся-у холопов чубы трещат.