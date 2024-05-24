Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности

В следственный изолятор попали уже несколько высокопоставленных военных чиновников

24 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Сухраб Ахмедов / Фото: t.me/vrogov

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что командующего 20-й армией ВС России Сухраба Ахмедова сняли с должности. В своем телеграм-канале он добавил, что ситуация вокруг Ахмедова сейчас находится в развитии.

Напомним, за последнее время в следственный изолятор попали несколько высокопоставленных военных чиновников.

Недавно стало известно о задержании Владимира Вертелецкого, главы управления департамента Министерства обороны по обеспечению государственного оборонного заказа. Его обвиняют в превышении полномочий.

В конце апреля был арестован Тимур Иванов, заместитель министра обороны, который отвечал за военно-строительный комплекс. По данным защиты подозреваемого, ему вменяют получение взятки на сумму около миллиарда рублей. Иванова временно отстранили от должности.

Также 13 мая стало известно о задержании Юрия Кузнецова, главного кадровика оборонного ведомства. А 17 мая был арестован Иван Попов, бывший командующий 58-й армией. Первого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, по некоторым данным, речь идет о сумме 30 миллионов рублей. Второго – в мошенничестве.

Кроме того, по подозрению в получении взятки в размере 36 миллионов рублей был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации, заместитель начальника Генерального штаба Вадим Шамарин. Суд арестовал его 22 мая.