Командующие группировок доложили Шойгу об обстановке в зоне СВО
В ходе совещания глава оборонного министерства обратил внимание на "создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях"
05 марта 2023, 14:05, ИА Амител
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки в зоне специальной военной спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба ведомства, он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планах на будущее.
В ходе совещания глава оборонного министерства обратил внимание на "создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях", а также на организацию обеспечения войск и работу медицинских и тыловых подразделений.
Кроме того, речь зашла и о подготовке резерва и военно-политической работе.
Комментарии 0