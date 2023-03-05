Командующие группировок доложили Шойгу об обстановке в зоне СВО

В ходе совещания глава оборонного министерства обратил внимание на "создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях"

05 марта 2023, 14:05, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки в зоне специальной военной спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба ведомства, он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планах на будущее.

В ходе совещания глава оборонного министерства обратил внимание на "создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях", а также на организацию обеспечения войск и работу медицинских и тыловых подразделений.

Кроме того, речь зашла и о подготовке резерва и военно-политической работе.