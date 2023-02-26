Шойгу рассказал, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ

Ранее схожее мнение высказывал и президент России Владимир Путин

26 февраля 2023, 18:20, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Насколько далеко Россия будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)", – сказал Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Напомним, что ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ".