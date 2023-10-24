Команды "Динамо" и "Полимер" встретятся в товарищеском матче в Барнауле
Матч станет частью мероприятий в рамках празднования 100-летия со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо"
24 октября 2023, 11:23, ИА Амител
25 октября в Барнауле состоится футбольный матч между "Динамо" и "Полимером". Как сообщает "Вечерний Барнаул", товарищеская встреча является частью мероприятий в рамках празднования 100-летия со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".
Игра начнется на стадионе "Динамо" на улице Никитина, 55, в 15:00. Вход свободный. Перед матчем для любителей футбола выступит духовой оркестр и ансамбль барабанщиц. Для посетителей также будет работать полевая кухня.Отметим, что и у "Динамо", и у "Полимера" богатая история и серьезный список достижений. Динамовцы – постоянные участники первенства России, "Полимер", в этом году отмечающий 45-летие с момента создания клуба, на протяжении 30 лет представляет Барнаул в чемпионате Сибири, этот сезон для команды один из самых успешных.
В свое время встречи "Полимера" и основного состава "Динамо" проходили часто, в том числе и в рамках различных турниров. Однако последние годы между собой коллективы не играли. Президент ФК "Динамо-Барнаул" Алексей Минин отметил, что игры команд из одного города всегда вызывают интерес болельщиков, однако между клубами нет противостояния: они вместе работают на развитие футбола в Барнауле и Алтайском крае.
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Матч в будни и днем. То есть организаторы вообще не предполагают, что на матч хотят попасть зрители?) Диву даешься чем думают эти люди. Сейчас скажут, что 29.10 матч и в субботу 28.10 никак. И вроде бы правы. Но так то суббот только в октябре 4 штуки) Лучше бы вообще спортсменов не мучали бестолковым, никому не нужным матчем на убогом газоне и скорее всего в отвратительную погоду! Все для галочки. Юбилей есть - матч есть. И не важно, что матч должен быть для зрителей. Я вообще бы признавал матчи не состоявшимися при условии, что заполняемость на матче меньше 30%. Вот бы тут и засуетились и владельцы клубов и сопутствующие в клубах структуры. А так вообще не понятно оправдание при ответе на вопрос - а зачем городу/краю проф. клуб? - ну как же край без спорта будет, вы что?! Да очень просто, растим бездельников в этом случае. Какой может быть рост и прогресс игроков, если при игре с трибун смотрит только стая воробьев ?! Где работа по привлечению зрителей? Где результат? Зачем нам безвольные спортсмены и организаторы? Даешь ЖК Динамо на месте стадиона))) При такой посещаемости и заинтересованности структур клуба в этом толку от данного клуба нет вообще. И если ребенок занимающийся в клубе раньше мечтал попасть в команду профессионалов то таким макаром это полностью убили. Теперь ребенок мечтает вместо Динамо Барнаул попасть в клуб МФЛ. Где и зрителей больше (а значит кайфа от проделанной работы) и денег больше)