Команды "Динамо" и "Полимер" встретятся в товарищеском матче в Барнауле

Матч станет частью мероприятий в рамках празднования 100-летия со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо"

24 октября 2023, 11:23, ИА Амител

Фото: barnaul.org

25 октября в Барнауле состоится футбольный матч между "Динамо" и "Полимером". Как сообщает "Вечерний Барнаул", товарищеская встреча является частью мероприятий в рамках празднования 100-летия со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Игра начнется на стадионе "Динамо" на улице Никитина, 55, в 15:00. Вход свободный. Перед матчем для любителей футбола выступит духовой оркестр и ансамбль барабанщиц. Для посетителей также будет работать полевая кухня.Отметим, что и у "Динамо", и у "Полимера" богатая история и серьезный список достижений. Динамовцы – постоянные участники первенства России, "Полимер", в этом году отмечающий 45-летие с момента создания клуба, на протяжении 30 лет представляет Барнаул в чемпионате Сибири, этот сезон для команды один из самых успешных.

В свое время встречи "Полимера" и основного состава "Динамо" проходили часто, в том числе и в рамках различных турниров. Однако последние годы между собой коллективы не играли. Президент ФК "Динамо-Барнаул" Алексей Минин отметил, что игры команд из одного города всегда вызывают интерес болельщиков, однако между клубами нет противостояния: они вместе работают на развитие футбола в Барнауле и Алтайском крае.