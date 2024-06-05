Комары, медведи и морозы. Бородина рассказала о своих злоключениях на Алтае
Телеведущая участвует в съемках шоу "Последний герой" у Телецкого озера
05 июня 2024, 22:24, ИА Амител
Телеведущая Ксения Бородина поделилась своими злоключениями, которые случаются с ней на съемках "Последнего героя" на Алтае. В своем Telegram-канале она жаловалась на клещей, комаров, ночные съемки в темном лесу и вероятность встретить "медведя, волка или лису".
Напомним, что новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимают на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Ксения Бородина стала ведущей передачи.
Чаще всего знаменитость жаловалась на насекомых – по словам Бородиной, ее тут донимают и комары, и мошкара. Вместе с тем она больше боится встречи с настоящим хищником, поскольку в Горном Алтае водятся и волки, и медведи, и лисы. Другая проблема – ночные морозы. Учитывая, что часть съемок проходит в темное время суток, то для съемочной группы это становится неприятностью.
Отдельно она обратила внимание на коров, которые распространены у местных жителей Алтая. В одном из постов Бородина опубликовала справляющую нужду корову, пошутив, что гуляет здесь, пока остальные "гуляют на Патриках".
Одновременно с этим ведущая хвалит Алтай. На его территории чувствуется "простор" и "мощь", а также там встречаются душевные люди.
"У нас очень крутой состав, я в восторге от участников, все яркие, интересные, общительные, а главное – супер эмоциональные", – написала она.
22:52:43 05-06-2024
Судя по всему девка из глухой тверской деревни. Иначе бы так не выделывалась, помалкивала.
11:20:12 06-06-2024
Андрей (22:52:43 05-06-2024) Судя по всему девка из глухой тверской деревни. Иначе бы так... Коренная москвичка. Мать замужем за итальянцем, живет в Италии.
13:37:35 06-06-2024
Гость (11:20:12 06-06-2024) Коренная москвичка. Мать замужем за итальянцем, живет в Итал... Ну да из того поколения, когда все за иностранцев желали.... Хоть горбатый, но иносранец.
00:27:49 06-06-2024
Зажралась
07:21:07 06-06-2024
Некоего Андрея сильно задела Бородина)
09:13:26 06-06-2024
Комары в Горном? Может только на Телецком? В районе Катуни мне они не встречались.
07:32:02 19-06-2024
Гость (09:13:26 06-06-2024) Комары в Горном? Может только на Телецком? В районе Катуни м... Я сейчас отдыхаю с мужем на Телецком, нет тут никаких комаров. Она просто фея избалованная
09:40:35 06-06-2024
А начинался "Последний герой" с острова в тропиках посреди океана...
10:15:26 06-06-2024
Бедный Горный.... Уже Москва сюда не только на отдых, но и на съемки....
12:19:07 06-06-2024
а разве в горном комары есть, по моему нет.
12:26:26 06-06-2024
Меньше, чем тут, но есть
13:36:07 06-06-2024
НУ да! Ей бы в Париж! А тут Алтай! ФУ!!!!!!!!!
23:30:45 29-06-2024
высаживались на телецком а испытания на Бии. змэрзли однако на озере!