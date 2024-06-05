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Комары, медведи и морозы. Бородина рассказала о своих злоключениях на Алтае

Телеведущая участвует в съемках шоу "Последний герой" у Телецкого озера

05 июня 2024, 22:24, ИА Амител

Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина поделилась своими злоключениями, которые случаются с ней на съемках "Последнего героя" на Алтае. В своем Telegram-канале она жаловалась на клещей, комаров, ночные съемки в темном лесу и вероятность встретить "медведя, волка или лису".

Напомним, что новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимают на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Ксения Бородина стала ведущей передачи.

Чаще всего знаменитость жаловалась на насекомых – по словам Бородиной, ее тут донимают и комары, и мошкара. Вместе с тем она больше боится встречи с настоящим хищником, поскольку в Горном Алтае водятся и волки, и медведи, и лисы. Другая проблема – ночные морозы. Учитывая, что часть съемок проходит в темное время суток, то для съемочной группы это становится неприятностью.

Отдельно она обратила внимание на коров, которые распространены у местных жителей Алтая. В одном из постов Бородина опубликовала справляющую нужду корову, пошутив, что гуляет здесь, пока остальные "гуляют на Патриках".

Одновременно с этим ведущая хвалит Алтай. На его территории чувствуется "простор" и "мощь", а также там встречаются душевные люди.

"У нас очень крутой состав, я в восторге от участников, все яркие, интересные, общительные, а главное – супер эмоциональные", – написала она.

Комментарии 13

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Андрей

22:52:43 05-06-2024

Судя по всему девка из глухой тверской деревни. Иначе бы так не выделывалась, помалкивала.

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Гость

11:20:12 06-06-2024

Андрей (22:52:43 05-06-2024) Судя по всему девка из глухой тверской деревни. Иначе бы так... Коренная москвичка. Мать замужем за итальянцем, живет в Италии.

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Андрей

13:37:35 06-06-2024

Гость (11:20:12 06-06-2024) Коренная москвичка. Мать замужем за итальянцем, живет в Итал... Ну да из того поколения, когда все за иностранцев желали.... Хоть горбатый, но иносранец.

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Андрей

00:27:49 06-06-2024

Зажралась

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Гость

07:21:07 06-06-2024

Некоего Андрея сильно задела Бородина)

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Гость

09:13:26 06-06-2024

Комары в Горном? Может только на Телецком? В районе Катуни мне они не встречались.

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Гость

07:32:02 19-06-2024

Гость (09:13:26 06-06-2024) Комары в Горном? Может только на Телецком? В районе Катуни м... Я сейчас отдыхаю с мужем на Телецком, нет тут никаких комаров. Она просто фея избалованная

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Гость

09:40:35 06-06-2024

А начинался "Последний герой" с острова в тропиках посреди океана...

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Гость

10:15:26 06-06-2024

Бедный Горный.... Уже Москва сюда не только на отдых, но и на съемки....

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Гость

12:19:07 06-06-2024

а разве в горном комары есть, по моему нет.

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Гость

12:26:26 06-06-2024

Меньше, чем тут, но есть

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Андрей

13:36:07 06-06-2024

НУ да! Ей бы в Париж! А тут Алтай! ФУ!!!!!!!!!

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юрий

23:30:45 29-06-2024

высаживались на телецком а испытания на Бии. змэрзли однако на озере!

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