Комары, медведи и морозы. Бородина рассказала о своих злоключениях на Алтае

Телеведущая участвует в съемках шоу "Последний герой" у Телецкого озера

05 июня 2024, 22:24, ИА Амител

Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина поделилась своими злоключениями, которые случаются с ней на съемках "Последнего героя" на Алтае. В своем Telegram-канале она жаловалась на клещей, комаров, ночные съемки в темном лесу и вероятность встретить "медведя, волка или лису".

Напомним, что новый сезон реалити-шоу "Последний герой" снимают на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Ксения Бородина стала ведущей передачи.

Чаще всего знаменитость жаловалась на насекомых – по словам Бородиной, ее тут донимают и комары, и мошкара. Вместе с тем она больше боится встречи с настоящим хищником, поскольку в Горном Алтае водятся и волки, и медведи, и лисы. Другая проблема – ночные морозы. Учитывая, что часть съемок проходит в темное время суток, то для съемочной группы это становится неприятностью.

Отдельно она обратила внимание на коров, которые распространены у местных жителей Алтая. В одном из постов Бородина опубликовала справляющую нужду корову, пошутив, что гуляет здесь, пока остальные "гуляют на Патриках".

Одновременно с этим ведущая хвалит Алтай. На его территории чувствуется "простор" и "мощь", а также там встречаются душевные люди.

"У нас очень крутой состав, я в восторге от участников, все яркие, интересные, общительные, а главное – супер эмоциональные", – написала она.