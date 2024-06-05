Комары погибли в Алтайском крае из-за затяжных дождей и холодов
Этим летом в регионе будет меньше кровососущих
05 июня 2024, 17:02, ИА Амител
Холод и затяжные дожди в конце мая и начале июня привели к гибели множества комаров и их личинок, рассказала "КП – Барнаул" доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова.
Как пояснила эксперт, во время дождя на крылышках комара скапливается вода, из-за чего они не могут летать.
"Если продолжится такой затяжной дождливый период, комаров не будет. По крайней мере, в людных местах", – подчеркнула профессор.
Новое потомство тоже в ближайшее время вряд ли появится. Личинки и яйца, отложенные в водоемах и лужах, гибнут от капель дождя.
"Отложить яйца они не смогут, потому что самок и самцов половозрелых уже нет. Они погибли, их смыло водой, прибило. Конечно, в глухой тайге, где нет открытых пространств, полянок, они прячутся в укромных местах. А на отрытых городских территориях, в поселениях их нет и в ближайшее время не появится", – уточнила Комарова.
17:05:22 05-06-2024
их полно
17:05:23 05-06-2024
их полно
17:10:01 05-06-2024
Великолепная новость
17:11:18 05-06-2024
Ништяк
17:12:04 05-06-2024
Хоть один плюс от такой погоды...
17:18:55 05-06-2024
где они погибли то? уже вовсю летают.
17:38:56 05-06-2024
о, Комарова нашлась. Опять свои безумные советы втюхивает
18:09:07 05-06-2024
а комары то не в курсе!(
18:51:58 05-06-2024
Комары даже здесь жить не хотят
18:55:48 05-06-2024
Как теперь жить дальше ?
19:11:08 05-06-2024
У нас и правда их нет, в былые годы по улице не пройдёшь, лезут в лицо. Сейчас даже на даче только в кустах. Вот мошка какая-то непонятная есть, не та мелкая тварь, что каждый год бывает, а как будто муха обычная, только мельче. Не знаю, она ли кусает или эта мелкая пробирается🤷
21:30:10 05-06-2024
Гость (19:11:08 05-06-2024) У нас и правда их нет, в былые годы по улице не пройдёшь, ле... обычная мошка была точно, ноги и руки искусала, сегодня да, черненькие какие-то садились. пара комаров встретилась, но это ерунда. в бочке с водой нет этих комариных "головастиков" - ура)
19:19:23 05-06-2024
А Комарова вечно пиарится со своими прогнозами, прям в ранней весны. Всегда всё в природе зависит от погоды. Как можно было утверждать, что будет суперкомариный год? Паводка особо не было во вторую волну. Прогноз по низкой температуре и осадкам был. Даже мне, человеку без биологического образования, было понятно, что комара будет мало. Зачем вообще тогда нужно это высшее образование? Для статуса, не иначе.
13:55:07 06-06-2024
Гость (19:19:23 05-06-2024) А Комарова вечно пиарится со своими прогнозами, прям в ранне... Во-первых паводок есть, все заливные луга под водой, во-вторых, комары появляются всегда в конце июня, тогда же, когда начинает лететь пух и водоёмы прогреваются, а также идёт "коренная" вода. В-третьих, скорость, с которой восстанавливается популяция комаров- геометрическая прогрессия, так что даже если и погибли часть взрослых особей и личинок- это мелочи, как пишут в интернетах: "ПРи теплой погоде уже через 9 часов из яиц появляются личинки, которые развиваются 7-20 дней, после чего окукливаются. В среднем, развитие из куколки во взрослую особь занимает около пяти дней." Т.е. каждое новое поколение появляется максимум через 25 дней, миллионным тиражом. Так что ещё всё впереди, а Комарова, как всегда, фигню спорола.
19:36:40 05-06-2024
У нас на даче рой целый. Заели. Ничего их не берёт.
21:28:43 05-06-2024
Гость (19:36:40 05-06-2024) У нас на даче рой целый. Заели. Ничего их не берёт. ... Спирт с ног валит всех
11:19:45 06-06-2024
Гость (19:36:40 05-06-2024) У нас на даче рой целый. Заели. Ничего их не берёт. ... Опрыскайте цифоксом. Помогает, но до первого дождя.
22:57:10 05-06-2024
Который год уже прогнозы этой комаровой госпожи не сбываются(
09:12:12 06-06-2024
И комары и мошки никуда не денутся, это не мамонты, не вымрут, ошибается специалист.
22:55:09 09-06-2024
И спустя несколько дней после этого прогноза их стало в разы больше чем обычно! Как то по факту их наоборот стало столько, сколько обычно их никогда не было - просто невозможно на улице находиться..