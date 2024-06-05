Этим летом в регионе будет меньше кровососущих

05 июня 2024, 17:02, ИА Амител

Комар на коже человека / Фото: pxhere.com

Холод и затяжные дожди в конце мая и начале июня привели к гибели множества комаров и их личинок, рассказала "КП – Барнаул" доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова.

Как пояснила эксперт, во время дождя на крылышках комара скапливается вода, из-за чего они не могут летать.

"Если продолжится такой затяжной дождливый период, комаров не будет. По крайней мере, в людных местах", – подчеркнула профессор.

Новое потомство тоже в ближайшее время вряд ли появится. Личинки и яйца, отложенные в водоемах и лужах, гибнут от капель дождя.