НОВОСТИОбщество

Комары погибли в Алтайском крае из-за затяжных дождей и холодов

Этим летом в регионе будет меньше кровососущих

05 июня 2024, 17:02, ИА Амител

Комар на коже человека / Фото: pxhere.com
Комар на коже человека / Фото: pxhere.com

Холод и затяжные дожди в конце мая и начале июня привели к гибели множества комаров и их личинок, рассказала "КП – Барнаул" доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова.

Как пояснила эксперт, во время дождя на крылышках комара скапливается вода, из-за чего они не могут летать.

"Если продолжится такой затяжной дождливый период, комаров не будет. По крайней мере, в людных местах", – подчеркнула профессор.

Новое потомство тоже в ближайшее время вряд ли появится. Личинки и яйца, отложенные в водоемах и лужах, гибнут от капель дождя.

"Отложить яйца они не смогут, потому что самок и самцов половозрелых уже нет. Они погибли, их смыло водой, прибило. Конечно, в глухой тайге, где нет открытых пространств, полянок, они прячутся в укромных местах. А на отрытых городских территориях, в поселениях их нет и в ближайшее время не появится", – уточнила Комарова.

Комары / Фото: unsplash.com/ Maxim Mogilevskiy

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край комары

Комментарии 20

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Гость

17:05:22 05-06-2024

их полно

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Гость

17:05:23 05-06-2024

их полно

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Гость

17:10:01 05-06-2024

Великолепная новость

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Гость

17:11:18 05-06-2024

Ништяк

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Гость

17:12:04 05-06-2024

Хоть один плюс от такой погоды...

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Элен без ребят

17:18:55 05-06-2024

где они погибли то? уже вовсю летают.

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бийский

17:38:56 05-06-2024

о, Комарова нашлась. Опять свои безумные советы втюхивает

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гость

18:09:07 05-06-2024

а комары то не в курсе!(

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Иван

18:51:58 05-06-2024

Комары даже здесь жить не хотят

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Гость

18:55:48 05-06-2024

Как теперь жить дальше ?

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Гость

19:11:08 05-06-2024

У нас и правда их нет, в былые годы по улице не пройдёшь, лезут в лицо. Сейчас даже на даче только в кустах. Вот мошка какая-то непонятная есть, не та мелкая тварь, что каждый год бывает, а как будто муха обычная, только мельче. Не знаю, она ли кусает или эта мелкая пробирается🤷

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Гость

21:30:10 05-06-2024

Гость (19:11:08 05-06-2024) У нас и правда их нет, в былые годы по улице не пройдёшь, ле... обычная мошка была точно, ноги и руки искусала, сегодня да, черненькие какие-то садились. пара комаров встретилась, но это ерунда. в бочке с водой нет этих комариных "головастиков" - ура)

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Гость

19:19:23 05-06-2024

А Комарова вечно пиарится со своими прогнозами, прям в ранней весны. Всегда всё в природе зависит от погоды. Как можно было утверждать, что будет суперкомариный год? Паводка особо не было во вторую волну. Прогноз по низкой температуре и осадкам был. Даже мне, человеку без биологического образования, было понятно, что комара будет мало. Зачем вообще тогда нужно это высшее образование? Для статуса, не иначе.

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Гость

13:55:07 06-06-2024

Гость (19:19:23 05-06-2024) А Комарова вечно пиарится со своими прогнозами, прям в ранне... Во-первых паводок есть, все заливные луга под водой, во-вторых, комары появляются всегда в конце июня, тогда же, когда начинает лететь пух и водоёмы прогреваются, а также идёт "коренная" вода. В-третьих, скорость, с которой восстанавливается популяция комаров- геометрическая прогрессия, так что даже если и погибли часть взрослых особей и личинок- это мелочи, как пишут в интернетах: "ПРи теплой погоде уже через 9 часов из яиц появляются личинки, которые развиваются 7-20 дней, после чего окукливаются. В среднем, развитие из куколки во взрослую особь занимает около пяти дней." Т.е. каждое новое поколение появляется максимум через 25 дней, миллионным тиражом. Так что ещё всё впереди, а Комарова, как всегда, фигню спорола.

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Гость

19:36:40 05-06-2024

У нас на даче рой целый. Заели. Ничего их не берёт.

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Гость

21:28:43 05-06-2024

Гость (19:36:40 05-06-2024) У нас на даче рой целый. Заели. Ничего их не берёт. ... Спирт с ног валит всех

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Гость

11:19:45 06-06-2024

Гость (19:36:40 05-06-2024) У нас на даче рой целый. Заели. Ничего их не берёт. ... Опрыскайте цифоксом. Помогает, но до первого дождя.

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Гость

22:57:10 05-06-2024

Который год уже прогнозы этой комаровой госпожи не сбываются(

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Гость

09:12:12 06-06-2024

И комары и мошки никуда не денутся, это не мамонты, не вымрут, ошибается специалист.

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Гость

22:55:09 09-06-2024

И спустя несколько дней после этого прогноза их стало в разы больше чем обычно! Как то по факту их наоборот стало столько, сколько обычно их никогда не было - просто невозможно на улице находиться..

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