Комары проснулись на Алтае
Для человека они не опасны
10 марта 2024, 07:00, ИА Амител
Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко / t.me/altzap/
В Горном Алтае на территории Алтайского заповедника проснулись зимние комары-трихоцериды, рассказали его сотрудники.
Всего России известно 27 видов комаров-трихоцеридов, но для человека они не опасны: они не питаются во взрослом состоянии, да и хоботка у них нет.
"Жизнь у взрослого комарика очень короткая. Всю энергию запасают ещё в личиночной стадии, а затем они вылетают, спариваются, откладывают яйца и умирают (самцы – сразу, самки – через несколько дней)", – рассказали специалисты.
Размножение трихоцеридов происходит примерно при нуле градусов во время оттепелей, когда хищники еще не активны или не перестроились на поедание насекомых.
10:01:00 10-03-2024
Не скажу номер дома ,но Балтийской прямо в лифте летают комары и между прочим даже в январе они были.
11:05:31 10-03-2024
Так и клещи появились уже,даже в городских парках.
12:05:55 10-03-2024
гость (11:05:31 10-03-2024) Так и клещи появились уже,даже в городских парках.... А что, городские парки не обрабатывают от клещей?
22:46:40 10-03-2024
Гость (12:05:55 10-03-2024) А что, городские парки не обрабатывают от клещей?... Обработку производят, но это ничуть не мешает клещам. Птицы летают и спокойно переносят клещей, равно, как и собачки и прочие мелкие животные.