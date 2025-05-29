Комары "съели" несколько телят в Алтайском крае

Владельцы личных подсобных хозяйств боятся, что могут остаться без своего скота

29 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Комары и телята / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В селе Новоегорьевском от укусов комаров погибло несколько телят, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на жителей.

"Нашествие комаров началось с середины мая. Сейчас из-за холодной погоды насекомых стало меньше, но как только выглядывает солнце, они возвращаются", – говорится в телесюжете.

Жители считают, что комары летят с трех водоемов, которые никто не обрабатывает. В районной администрации сельчанам ответили, что нет денег для обработки озер от насекомых.

"Владельцы личных подсобных хозяйств боятся, что могут остаться без своего скота. Многие семьи держат домашних животных, к тому же тут работают две фермы", – отмечается в сюжете.

Ранее сообщалось, что летом в Алтайском крае ожидается нашествие комаров и мошек.