Комары "съели" несколько телят в Алтайском крае
Владельцы личных подсобных хозяйств боятся, что могут остаться без своего скота
29 мая 2025, 16:00, ИА Амител
В селе Новоегорьевском от укусов комаров погибло несколько телят, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на жителей.
"Нашествие комаров началось с середины мая. Сейчас из-за холодной погоды насекомых стало меньше, но как только выглядывает солнце, они возвращаются", – говорится в телесюжете.
Жители считают, что комары летят с трех водоемов, которые никто не обрабатывает. В районной администрации сельчанам ответили, что нет денег для обработки озер от насекомых.
"Владельцы личных подсобных хозяйств боятся, что могут остаться без своего скота. Многие семьи держат домашних животных, к тому же тут работают две фермы", – отмечается в сюжете.
Ранее сообщалось, что летом в Алтайском крае ожидается нашествие комаров и мошек.
16:05:35 29-05-2025
а скинуться деньгами и приобрести средство жалобщикам слабо?
16:24:23 29-05-2025
странные неумехи. Бабуля специально ставила окуриватели и выращивала пижму кустами, гвоздику сыпала и тд и пр. чтоб защитить хлев. а эти какие-то безголовые и значит не очень-то нужны были телята. мы от коровы в сени забирали даже теленка, только кормить водили. а спал в сенях в тепле и безопасности. если скот нужен - народ за него горой!!
14:27:14 30-05-2025
Гость (16:24:23 29-05-2025) странные неумехи. Бабуля специально ставила окуриватели и в... узнаю-узнаю
Ютьюб - да кому он нужен
Черешня дорогая - да не нужна она
Картошка взлетела в цене - да я сам выращиваю
Подвал затопило - идите и уберите
Дороги не чищены - берите лопаты и чистите сами, лентяи
19:52:25 30-05-2025
Гость (14:27:14 30-05-2025) узнаю-узнаюЮтьюб - да кому он нуженЧерешня дорогая -... а что кто то придет и сделает?