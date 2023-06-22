Комбо. Коттедж с розами продают почти за 18 миллионов на улице Красных Роз в Барнауле

Дом с цветочками предлагают приобрести барнаульцам

22 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

В барнаульском поселке Садоводов продают трехэтажный коттедж с розами на стенах, он находится на ул. Красных Роз. Просторный дом площадью 230 "жилых квадратов" стоит 17,9 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".









































Фото: "Циан"

В частности, принт с розами преобладают в интерьере санузла. Также цветочными обоями оклеено несколько комнат.

Живыми розами коттедж тоже, как говорится, не обделен. Они растут на придомовом участке.

"Розовые розы… Светке Соколовой, однокласснице моей", – невольно вспоминаются строки из песни "Веселых ребят".

Этот дом – кирпичный, он был построен в 2016 году.

В нем есть прихожая, холл, гостиная с камином, кухня с встроенной техникой, столовая, два санузла, хозяйственное помещение, три спальни, кабинет, погреб, гараж и подвал. Участок украшен декоративным мостиком, по которому можно ходить туда-сюда.

Недвижимость расположена недалеко от поселка Южного. В районе, где ее предлагают, развита инфраструктура: в шаговой доступности школа, детский сад, магазины, поликлиники и т.д.