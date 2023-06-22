Комбо. Коттедж с розами продают почти за 18 миллионов на улице Красных Роз в Барнауле
Дом с цветочками предлагают приобрести барнаульцам
22 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
В барнаульском поселке Садоводов продают трехэтажный коттедж с розами на стенах, он находится на ул. Красных Роз. Просторный дом площадью 230 "жилых квадратов" стоит 17,9 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".
В частности, принт с розами преобладают в интерьере санузла. Также цветочными обоями оклеено несколько комнат.
Живыми розами коттедж тоже, как говорится, не обделен. Они растут на придомовом участке.
"Розовые розы… Светке Соколовой, однокласснице моей", – невольно вспоминаются строки из песни "Веселых ребят".
Этот дом – кирпичный, он был построен в 2016 году.
В нем есть прихожая, холл, гостиная с камином, кухня с встроенной техникой, столовая, два санузла, хозяйственное помещение, три спальни, кабинет, погреб, гараж и подвал. Участок украшен декоративным мостиком, по которому можно ходить туда-сюда.
Недвижимость расположена недалеко от поселка Южного. В районе, где ее предлагают, развита инфраструктура: в шаговой доступности школа, детский сад, магазины, поликлиники и т.д.
09:14:53 22-06-2023
Богато живём! А откуда нытики в комментах берутся непонятно..
09:19:10 22-06-2023
Опять цыганье на историческую родину сваливает.
09:24:46 22-06-2023
Мде, очень аляписто, у хозяев явно со вкусом были проблемы
09:48:27 22-06-2023
ахахаха минусуют продаваны
11:45:22 22-06-2023
Почему аляписто? Это ж дача. Там можно.
16:29:42 22-06-2023
Гость (11:45:22 22-06-2023) Почему аляписто? Это ж дача. Там можно.... Нельзя частично иметь вкус, он или есть или его нет. И неважно где это. А тут полный колхоз, свалено в кучу все что можно.